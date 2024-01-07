В парке у «Сибирь-Арены» появился новогодний арт-объект — смотрим фото

Вечером 6 января в Новосибирске установили новый новогодний арт-объект. Фигура «Снежной бабы» появилась в парке «Арена» возле ЛДС.
Как сообщали в мэрии Новосибирска, открыть фигуру «Снежной бабы» планировалось 4 января, но торжественное мероприятие перенесли по техническим причинам на 8 января. Судя по кадрам, фигура состоит из трех зеркальных шаров.
На сайте госзакупок еще в ноябре прошлого года появился договор на поставку и монтаж «Снежной бабы». Уточнялось, что фигуру выполнят из нержавеющей стали для оформления новогоднего пространства города, цена договора на оказание услуг составила более 2,7 миллиона рублей.
Кроме установки фигуры, город направит средства на открытие арт-объекта. Подрядчику были готовы заплатить 273 тысячи рублей. Заказчиком выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ».
— Предмет договора: услуги по организации и проведению мероприятия фестиваля снега «Новосибирск — родина снежных баб»: открытие арт-объекта «Снежная баба» 04 января 2024 года в парке Арена, — указано на сайте госзакупок.
Несколько дней назад в Новосибирске прошло карнавальное шествие новогодних игрушек. Для проведения события в городе заключили 10 договоров на общую сумму около 15 миллионов рублей.