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В парке у «Сибирь-Арены» появился новогодний арт-объект — смотрим фото

Там установили фигуру «Снежной бабы»

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Фигура «Снежной бабы» появилась в парке «Арена» возле нового ЛДС.

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Вечером 6 января в Новосибирске установили новый новогодний арт-объект. Фигура «Снежной бабы» появилась в парке «Арена» возле ЛДС.

Как сообщали в мэрии Новосибирска, открыть фигуру «Снежной бабы» планировалось 4 января, но торжественное мероприятие перенесли по техническим причинам на 8 января. Судя по кадрам, фигура состоит из трех зеркальных шаров.

Цена договора на поставку и монтаж «Снежной бабы» составила более двух миллионов рублей

Цена договора на поставку и монтаж «Снежной бабы» составила более двух миллионов рублей

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На сайте госзакупок еще в ноябре прошлого года появился договор на поставку и монтаж «Снежной бабы». Уточнялось, что фигуру выполнят из нержавеющей стали для оформления новогоднего пространства города, цена договора на оказание услуг составила более 2,7 миллиона рублей.

Фигура находится в парке «Арена»

Фигура находится в парке «Арена»

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Кроме установки фигуры, город направит средства на открытие арт-объекта. Подрядчику были готовы заплатить 273 тысячи рублей. Заказчиком выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ».

— Предмет договора: услуги по организации и проведению мероприятия фестиваля снега «Новосибирск — родина снежных баб»: открытие арт-объекта «Снежная баба» 04 января 2024 года в парке Арена, — указано на сайте госзакупок.

Несколько дней назад в Новосибирске прошло карнавальное шествие новогодних игрушек. Для проведения события в городе заключили 10 договоров на общую сумму около 15 миллионов рублей.

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Новый годПарк АренаСибирь-АренаСкульптураЗакупкиНовосибирск
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