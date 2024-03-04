«Зависит от совести тренера»: сколько стоит вырастить футболиста в Новосибирске — от бутсов за 500 рублей до игр за 50 тысяч

«Поддержка минимальная»

Папа футболиста и тренер по футболу Михаил Батаев

— В Новосибирске есть частные и муниципальные футбольные секции. Мой сын занимается в муниципальной, там занятия бесплатные. Я тренирую ребят в частной школе. В частных стоимость варьируется. В нашей, например, от 1800 рублей за 4 занятия до 4200 — за 12 занятий. В других школах верхний ценник может быть выше, до 6 тысяч за 4 занятия.



Занятия в муниципальных школах проходят от 3 до 5 раз в неделю. Набирают ребят с 6–7 лет, редко с 5. Сейчас моему сыну 10 лет, у него 4–5 тренировок в неделю. В частных занятия проходят 2–3 раза в неделю в зависимости от возраста. Футболисты до 7 лет обычно занимаются 2 раза в неделю, старшие — по 3 раза, плюс у них возможны игры.