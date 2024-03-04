«Зависит от совести тренера»: сколько стоит вырастить футболиста в Новосибирске — от бутсов за 500 рублей до игр за 50 тысяч

Современные родители стараются устроить детей в различные секции и кружки, чтобы школьники не сидели дома. И чем больше секций, тем лучше. Потом папы и мамы смотрят, к чему больше тяготеет чадо, и принимают решение, чем ребенок будет заниматься серьезно или даже профессионально. Есть и такие родители, кто сразу знает, в какой вид спорта отдадут сына или дочь. НГС уже делал публикации о том, сколько стоит вырастить гимнастов, танцоров, фигуристов, хоккеистов и биатлонистов. Теперь рассказываем о футболе — пожалуй, самом парадоксальном виде спорта в Новосибирске: спортсменов очень много, но условий для профессионального роста практически нет.
«Поддержка минимальная»
Папа футболиста и тренер по футболу Михаил Батаев
— В Новосибирске есть частные и муниципальные футбольные секции. Мой сын занимается в муниципальной, там занятия бесплатные. Я тренирую ребят в частной школе. В частных стоимость варьируется. В нашей, например, от 1800 рублей за 4 занятия до 4200 — за 12 занятий. В других школах верхний ценник может быть выше, до 6 тысяч за 4 занятия.
Занятия в муниципальных школах проходят от 3 до 5 раз в неделю. Набирают ребят с 6–7 лет, редко с 5. Сейчас моему сыну 10 лет, у него 4–5 тренировок в неделю. В частных занятия проходят 2–3 раза в неделю в зависимости от возраста. Футболисты до 7 лет обычно занимаются 2 раза в неделю, старшие — по 3 раза, плюс у них возможны игры.
В футболе, на мой взгляд, серьезные травмы — редкое явление при правильной работе тренера. Из последнего: мой сын палец на руке сломал — они в ручной мяч играли. А так, чаще всего синяки на ногах, так как пинают друг друга. За 8 лет работы в этой сфере был один случай с серьезной травмой: ребенок сломал руку, неудачно упал.
В основном родители футболистов выбирают секции около дома, поэтому у них уходит не так много времени. Но моральных сил уходит немало. Например, чтобы собрать трехлетку на тренировку, иногда приходится хорошенько попотеть.
У моего сына занятия проходят в очень неудобное время. Полагаю, просто стоимость аренды залов в это время ниже, поэтому и занимаются то в 7–8 утра, то в 14–15 днем. Причем в некоторые залы достаточно проблематично добраться на общественном транспорте. Понятно, что выбор времени зачастую связан с тем, что учеба у ребят в разные смены, но все-таки, когда дети были маленькие и сами не добирались до тренировок, приходилось много времени тратить на их доставку, а это 2,5–3 часа в среднем. Соответственно, надо было как-то в рабочий график родителям закладывать это время. В остальном не сложно: ребята подросли, ездят сами. Некоторые, кто живет рядом друг с другом, вместе добираются.
Что касается обмундирования. Часто форму приобретают в частных школах: например, в нашей комплект формы с гетрами стоит 2500 рублей, костюм — 6 тысяч рублей, бутылочки для воды — 700 рублей, но это все не обязательно.
В муниципальных школах обязательна форма, на одну по 3–4 тысячи выходит. Остальное обмундирование предлагают приобретать по желанию, но настоятельно рекомендуют покупать по максимуму — костюмы, шапки, куртки, рюкзаки, перчатки и т.д. Если все это купить, около 20 тысяч стоит на сезон одеть ребенка. Про обувь не говорю — здесь есть варианты от тысячи рублей на условном «Авито» и до 10–15 тысяч в магазинах.
Также в частных школах регулярно проходят соревнования. Они обходятся в 2–2,5 тысячи с ребенка. Турнир идет месяца полтора. Если выездной, то в близлежащие города родители тратят до 10 тысяч рублей на поездку, если в Москву и Сочи — примерно по 50 тысяч за выезд.
Говоря о муниципальных школах, скажу следующее: скорее всего, тренеру надо получить одобрение руководства клуба на участие в турнире. Возможно, поэтому официальных игр не так много, но товарищеские проходят регулярно — раз в неделю или две. Недавно ребенок ездил в Барнаул, нам это обошлось примерно в 16 тысяч рублей.
Отмечу, что в Сибири, на мой взгляд, большой футбол очень плохо развит. Это можно понять по результатам: нет ни одной команды из Сибири в РПЛ (Российская премьер-лига. — Прим. ред.). Об этом можно долго рассуждать. В муниципальных школах поддержка со стороны властей идет. Один из интересных проектов — мастер-классы в школах. С их помощью привлекают детей на футбол. Однако, никакой инфраструктуры нет. В городе знаю только один крытый полноразмерный манеж для игры в большой футбол, он находится на «Заре». Если посмотреть по карте, это очень далеко от многих районов города. Знаю, что сейчас строится еще один крупный манеж около Дзержинского парка, однако пока не ясно, когда он будет готов. Гораздо больше в городе развит мини-футбол — и залы есть, и основная команда города ПМФК «Сибиряк» играет в премьер-лиге, и на стадионе аншлаг всегда. Но мало, что могу сказать по это вопросу — мой ребенок хочет играть в большой футбол, поэтому надеемся и верим в развитие этого вида спорта тоже.
Мало поддержки ощущается для воспитанников частных школ — могут по просьбе и знакомству отправить футболистов из команды провести мастер-класс для ребят, и на этом все.
«Футбол в регионе развивается»
Папа футболиста и тренер по футболу Александр Дергунов:
— Я сам активно занимаюсь. Первый раз в бутсы в 6 лет обул отец, я начал с тех пор увлекаться футболом. 5 лет назад начал сильнее интересоваться, участвовал в любительских турнирах. Затем организовал свои. Старший сын сначала ходил в секцию по футболу, потом бросил — в науках погряз и информационном пространстве. Хочет стать айтишником.
Младший только начинает свой путь. Ходит в частную школу при детском саду. По форме я взял ему самую обычную «Манчестер Юнайтед» в обычном магазине. На ноги футбольные футзалки (обувь с плоской подошвой без шипов, предназначенная для игры в футбол в спортивном зале — Прим. ред.) ему купил хорошего качества, потому что сам играю в футбол и знаю, как это важно. Потратил на них 2800 рублей. За занятия отдаем всего 2200 рублей в месяц. Восемь занятий выходит. На соревнования они уже уезжали. Мы максимум 1,5 тысячи на это потратили.
Сейчас очень много футбольных школ появляется коммерческих, и это очень интересно — ребятня занята, а родители с энтузиазмом привозят детей на соревнования, болеют за них, смотрят, как они занимаются, это очень радует. Когда я бы в их возрасте, такого количества школ не было, а в государственную попасть было тяжко.
Любительский мини-футбол, футбол в регионе развивается неплохо, как мне кажется, как взрослый, так и детский. Привлекаются спонсоры, в этом плане проще стало сейчас. И это хорошо.
«Тренируют с липовыми категориями»
Бывший тренер по футболу Денис Копылов:
— Я всю жизнь занимался футболом, но сейчас тренирую детскую команду по флорболу (командный вид спорта, разновидность хоккея с мячом — Прим. ред.). Касаемо футбола, у нас в регионе есть бюджетные секции и есть платные в частных футбольных школах. В бесплатных занятия проводят люди с образованием. В частных, на мой взгляд, у тренеров нередко бывают липовые категории и не факт, что есть физкультурное образование. Стоимость занятий в частных школах обходится от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, часто родителей заставляют приобретать вещи от клуба. Например, майку клуб покупает за 1,5 тысячи, а родителям продают ее в 2 раза дороже.
В частных школах занятия в основном проходят 2 раза в неделю, в государственных — 3–4 раза, чтобы тренер полностью ставку отрабатывал. Футбол сейчас развивается быстрыми темпами, много секций. Собирают команды даже в детских садах. Набирают футбольные группы и обдирают деньги с родителей при проведении соревнований между ними.
Что касается профессиональных травм, у футболистов самые распространенные — травмы голеностопа, коленей, паховой области, менисков, растяжения, надрывы. Все, что связано с ногами. Многое зависит от профессионализма тренера. Если он хорошо готовит мышечный корсет игрока, то он (корсет) будет служить ему долгие годы. А если в эту сферу лезут работать с детьми люди без физкультурного образования, знания анатомии и физиологии, ничего хорошего не получится. Лично я не знаю ни одного действующего футболиста, который бы вышел из коммерческой структуры. Все, что в Новосибирске есть футболисты, они все из ДЮШа, из каких-то других бюджетных групп.
По трудностям: если секция возле дома, то ребенок сам бегает на тренировки. А если родители сходят с ума и хотят какого-нибудь Аршавина вырастить, то, конечно, возят куда-то, еще индивидуальные тренировки оплачивают. Думаю, это все от дурости родителей — для нагрузки ребенку хватит и трех раз в неделю. А некоторые родители 5–6 раз в неделю нагружают.
Что касается стоимости одежды — кеды и бутсы для футбола можно купить от 500 до 10 тысяч рублей, в зависимости от размера кошелька. На соревнования сейчас возят детей всех возрастов. Наверное, многое тут зависит от совести тренеров, которые за каждого ребенка в поездке накидывают свои 3–4 тысячи. Везет 10 человек на 3 дня, зарабатывает на них 30–40 тысяч. Поездка в ближайший город на соревнования, например, в Омск, выходит в 12–15 тысяч рублей родителям за 3–4 игровых дня. Это если они едут поездом. Естественно, чем дальше, тем дороже. Мы последний раз ездили в Татарстан. На каждого ребенка вышло по 27 тысяч. Соответственно, если самолетом, еще дороже.
Сейчас я в стране и в регионе никакого внимания к футболу не вижу, особенно к детскому. Да, проводят «Кожаный мяч» и другие турнирчики, чтобы подзаработать, но нигде особо не видел трансляций или заметок, как раньше, например, о первенстве города. В стране футбол умер лет 10 назад. Наши спортивные достижения желают удачи нашей стране. В Новосибирске убили мини-футбол, который более-менее был жив. Большой футбол вроде как начал набирать обороты, но не знаю, надолго ли.