«Или школа, или спорт»: сколько стоит вырастить лыжника и биатлониста в Новосибирске — придется платить за все и выбирать

«Много денег и сил»

Мать биатлонистки Натальи:

— Дочь занимается 7 лет биатлоном, сейчас ей 15. Могу точно сказать, что вся форма у них сейчас дорогая. Один костюм стоит около 6 тысяч рублей. На сборы тоже уходит много денег, как и сил.



У детей существует 2 вида тренировок — длительные и обычные. Длительные идут по 4 часа,

а обычные — по 1,5 — два часа.Тренировки проходят 4 раза в неделю.



Про травмы можно долго рассказывать. Биатлон — очень опасный спорт. Летом часто разбиваются на лыжероллерах, зимой нередко получают обморожения, падают и так далее.



Несмотря на это, дочь до сих пор не пожалела, что пришла в этот спорт. В будущем планирует попасть в сборную, потом — на олимпийские игры. Такие у нее большие планы сейчас. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы любим и поддерживаем.