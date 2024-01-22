«Или школа, или спорт»: сколько стоит вырастить лыжника и биатлониста в Новосибирске — придется платить за все и выбирать

В Новосибирске достаточно много секций для детей любой направленности и на любой кошелек. Но Сибирь — суровый регион, где восемь месяцев в году стоят холода. Именно поэтому здесь, как нигде популярны зимние виды спорта. Мы уже рассказывали о том, сколько новосибирцам будет стоить вырастить хоккеиста и фигуриста. В этой статье читайте, сколько средств, сил и времени понадобится, чтобы вырастить лыжного гонщика или биатлониста. В Новосибирске есть своя школа и масса последователей этих видов спорта.
«Конечно, все недешево»
Валентина, мать лыжной гонщицы:
— Дочь числится в группе по биатлону в спортивной школе олимпийского резерва, но по факту тренировки проходят на лыжной базе имени Маматова на улице Охотской. То есть она занимается всё-таки лыжными гонками, но иногда участвует в кубке Анны Богалий (российская биатлонистка. Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, заслуженный мастер спорта России — Прим. ред.) и ездит на сборы на Новосибирский биатлонный комплекс.
Покупка экипировки держится на плечах родителей. Термобелье, гоночные костюмы, тренировочные костюмы, шапки, перчатки, баффы, ботинки и лыжи, палки. Конечно, всё недёшево. Тем более, с возрастом уже требуются не просто лыжи, а профессиональные, которые в магазинах стоят от 70 тысяч рублей. Конечно, есть вариант взять уже не новое. Тут у кого какой бюджет.
Иногда находятся спонсоры. Например, благодаря усилиям одной родительницы некоторым ребятам, которые занимаются у одного тренера, бесплатно отшили тренировочные и гоночные костюмы. Бывает, что за призовые места могут подарить лыжи, палки, шапки снуды, скрепы, лыжные чехлы и так далее.
Я чаще всего покупаю б/у экипировку. Гоночный костюм в среднем обходится в 3 тысячи рублей, разминочный — 3–5 тысяч, шапки дарят, перчатки стоят около тысячи рублей, лыжи — 17 тысяч, термокостюм новый из магазина недавно взяли за 3 тысячи. Вообще, слышала, что именно на НБК (Новосибирский биатлонный комплекс) детям постарше, из тех, кто в сборной области, предоставляют лыжи. С винтовками вроде также. Свои они не покупают.
Отдельная статья расходов — сборы. Лагерь или Новосибирский биатлонный комплекс, или ещё куда-нибудь. Например, на Семинский перевал. Оплачивают это всё родители. Детям от Новосибирского биатлонного комплекса бесплатно проживание делают, платят только за питание.
Также деньги улетают во время соревнований. Есть такие, которые только за свой счёт, а есть такие, где можно пройти отбор, и тогда оплатит спортивная школа.
Многое зависит от места, от базы, где занимается ребенок. Где-то лыжи дают. Например, мы не богаты. В этом году сдали ежегодный взнос на мази 3 тысячи рублей, купили варежки и носки на полторы тысячи. На инвентарь спонсоры нашлись. А если без спонсоров, наверное, ботинки бы прикупили тысячи за 4–5. В целом в год со сборами на лыжника приходится тратить от 50 тысяч рублей. Это самый минимум.
Когда ребенок приходит заниматься в этот спорт с нуля, основная статья расходов — одежда. Инвентарь, как правило, ему какой-нибудь дают. Потом уже, кто достигает результатов, тот заинтересован в дорогом профессиональном инвентаре.
Вообще же биатлон и лыжные гонки неразрывно связаны между собой. Дети могут заниматься и там, и там, переходить из одного вида спорта в другой. Частенько биатлонисты участвуют в соревнованиях лыжников.
Моя дочь пока в лыжных гонках, потому что биатлонисты с 15 лет винтовку за спиной возят. Я считаю, для подростка это лишняя нагрузка на спину, тем более для девочки. Осанка ещё формируется. Думаю, в будущем успеет, если захочет, перейти в биатлон. Да и живём мы далековато от НБК. Добираться неудобно.
Ещё один минус, который я вижу в биатлоне, — биатлонисты катаются только коньком, а это асимметрия. Только одна нога у них толчковая, что для осанки тоже не хорошо. На мой взгляд, классические лыжные гонки более полезны, там симметрия.
По поводу учёбы детей в школе — тоже все сложно в таком спорте. То сборы, то соревнования, особенно в сезон. Приходится школу набегами посещать. Подучат и быстро сдают, зарабатывают оценки, чтобы хватило для аттестации. Но дочь пока справляется, учится на 4 и 5. Сейчас она в 7 классе.
Но я знаю мальчиков-девятиклассников, которые из нашего микрорайона, они занимаются на биатлонном комплексе. Из них у кого в приоритете учёба — постоянно занимаются перед сдачей ОГЭ, и чисто физически не успевают на тренировки. Получается — всё, нет спорта. А кто выбирает тренировки, с ними не ясно, как сдадут экзамены. Это большой вопрос.
Этот спорт не слишком травмоопасный. У дочери только однажды был ушиб. Она неудачно скатилась с горы. В целом же всё спокойно у нас было 6 лет, что ребенок занимается.
«Много денег и сил»
Мать биатлонистки Натальи:
— Дочь занимается 7 лет биатлоном, сейчас ей 15. Могу точно сказать, что вся форма у них сейчас дорогая. Один костюм стоит около 6 тысяч рублей. На сборы тоже уходит много денег, как и сил.
У детей существует 2 вида тренировок — длительные и обычные. Длительные идут по 4 часа,
а обычные — по 1,5 — два часа.Тренировки проходят 4 раза в неделю.
Про травмы можно долго рассказывать. Биатлон — очень опасный спорт. Летом часто разбиваются на лыжероллерах, зимой нередко получают обморожения, падают и так далее.
Несмотря на это, дочь до сих пор не пожалела, что пришла в этот спорт. В будущем планирует попасть в сборную, потом — на олимпийские игры. Такие у нее большие планы сейчас. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы любим и поддерживаем.
«Тратим 6 часов ежедневно»
Елизавета Верченко, мать лыжного гонщика и биатлонистки:
— У меня сын Игорь занимается лыжными гонками, дочь Аксинья — биатлоном. Что касается подготовки у лыжников и биатлонистов, по сути, она одна и та же, как и экипировка. Если правильно одевать ребенка, то сначала мы надеваем термобелье. Оно стоит в среднем 5–7 тысяч рублей, если оно хорошее. Далее мы надеваем, если холодно на улице, флисовую кофту на замке, как дополнительный слой. Сверху тренировочный костюм. Он же — разминка со штанами-самосбросами. В этих костюмах дети тренируются. Цены на них — от 5 до 15 тысяч. Также поверх может надеваться теплый жилет, он тоже примерно 5 тысяч рублей стоит, баф (500 и выше рублей), который защищает в холодное время года. Шапка также для тренировок надевается более теплая, а еще существует гоночная шапка с микрофлисом, она тоньше. Стоимость шапок — от тысячи рублей и выше. Все зависит от фирмы.
На соревнования надевается специальный гоночный костюм на термобелье, он тоже стоит от 5 тысяч рублей и выше. Если это, к примеру, «Fischer» (австрийская компания, крупный производитель спортивного инвентаря), соответственно, выше десятки комбинезоны выходят.
Далее по лыжной экипировке. Что касается непосредственно лыж — у лыжника идет и классика, и конек, соответственно, им нужны и классические ботинки, и коньковые ботинки. Своим детям я уже купила качественные ботинки, потому что считаю: нужно тренироваться в хорошей обуви и на хороших лыжах. Лыжи также делятся на коньковые и классические.
Начинающим лыжникам поначалу школа предоставляет лыжи, но они тренировочные. Мои дети занимаются уже по 4 сезона, у них более профессиональные. Лыжи стоят по-разному: есть юниорские, есть более профессиональные, а есть линейка, на которой выступают профессиональные спортсмены. За качественные лыжи приходится платить от 60 до 90 тысяч рублей.
Если говорить о биатлоне, дети у нас сейчас стреляют из пневматических винтовок. Их выдают в школе. Но есть родители, которые предпочитают приносить свои личные винтовки. Пули школа выдает. Львиная доля бюджета уходит на подготовку лыж — мазь, порошок для лыж, парафин. Это все стоит больших денег, но закупаются обычно все вместе, группой. В идеале существуют лыжи на разный температурный режим, но мы стараемся брать на средний, так как брать несколько пар лыж в зависимости от температуры — очень дорого.
У моих детей по одной классике, по одному коньку и по паре ботинок. Чехол для лыж — тоже классная вещь, чтобы была транспортировка удобная. Лыжные палки — это еще 2900–3500 рублей за пару. Они часто ломаются, это расходный материал. Также берем для занятий термоноски.
Летом и в межсезонье дети тоже должны тренироваться — они катаются на горных велосипедах. Велосипед стоит в среднем 20–30 тысяч рублей. Также спортсмены используют лыжероллеры (15 тысяч рублей + крепления около 5 тысяч). После 15 лет переходят на лыжероллеры другой, более дорогой фирмы. Это еще 20 тысяч рублей. Когда дети катаются на велосипеде или лыжероллерах, им также нужны шлем и очки, лентяя тренировочная обувь, одежда. Общую сумму я даже не берусь считать — постоянно что-то нужно.
Времени и сил спорт отнимает много не только у детей, но и у родителей. Сын занимается лыжными гонками. У нас лыжная база прямо возле дома находится, пятьсот метров идти. Ходит он 4–5 раз в неделю. По продолжительности тренировка занимает полтора часа. Дочь ездит в СШОР по биатлону (спортивная школа олимпийского резерва по биатлону им. В.Ф. Маматова — Прим. ред.), которая от дома находится в 20 км. Шесть часов в день примерно тратим на это — два часа дорога туда из-за пробок, два часа тренируется, два часа едем назад по пробкам. Пол рабочего дня отнимает. Она тренируется 6 раз в неделю.
По части травм — любой спорт травмоопасный. Если ребенок идет в любой профессиональный спорт, всегда что-то страдает — колени, ноги, в боях — голова. Если вы любитель и для себя тренируетесь — спорт полезен, если вы в большом спорте, то будут всегда травмы. Нужно быть к этому готовыми. Спуски опасные, лыжероллеры, на которых они развивают большие скорости, падения, травмы. Нередко от попадания палок в глаза защищают очки. Спорт профессиональный — не про здоровье, а про большую работу. Если воспитывать спортсмена, то я бы еще рекомендовала в межсезонье его в бассейн водить, а также на массаж раз в полгода, а это еще дополнительные средства.
Ранее НГС писал о том, сколько средств придется затратить родителям, чтобы отдать детей на бальные танцы. Это очень дорогое удовольствие.