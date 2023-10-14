«Значит так решил Господь»: Илья Авербух — о состоянии фигуриста Романа Костомарова и о том, куда пропала Юлия Липницкая

— Хотелось бы спросить про вашего друга и коллегу Романа Костомарова. Насколько раньше, чем все остальные, вы узнали о его болезни? К чему готовились?



— Дело в том, что это было внезапно абсолютно для всех. Это не была болезнь, с которой Рома какое-то время жил и мы бы знали. Это совершенно не так. Мы с Ромой провели день накануне, как сейчас проводим с вами. Рано утром я узнал, что он находится в больнице в сложнейшей ситуации. Тогда об этом же узнали СМИ. Дальше мы делали всё возможное и невозможное, и в физических возможностях, и в молитвах, чтобы он жил. И спасибо Господу, что он живет. Это тяжелейшее испытание, которое выпало на его долю, но, значит, так решил Господь. Это для меня большой друг, я всегда рядом. Мы были вместе на моих гастролях в Сочи, и Рома каждое выступление выходил на лед к зрителю. Не в коньках, на ногах, но он шел по льду.