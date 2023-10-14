«Значит так решил Господь»: Илья Авербух — о состоянии фигуриста Романа Костомарова и о том, куда пропала Юлия Липницкая

Хореограф-постановщик Илья Авербух приехал в Екатеринбург на презентацию своего шоу — спектакля на льду «Кармен». Фигурист уже давно ушел из большого спорта и занялся постановками зрелищных представлений, в которых участвуют олимпийские чемпионы и призеры.
Перед премьерой Илья Авербух рассказал нашим коллегам из E1.RU о состоянии Романа Костомарова и его выходе на лед, что он думает о спортсменах, которые уезжают из России и открыл секрет, куда пропала олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.
— Хотелось бы спросить про вашего друга и коллегу Романа Костомарова. Насколько раньше, чем все остальные, вы узнали о его болезни? К чему готовились?
— Дело в том, что это было внезапно абсолютно для всех. Это не была болезнь, с которой Рома какое-то время жил и мы бы знали. Это совершенно не так. Мы с Ромой провели день накануне, как сейчас проводим с вами. Рано утром я узнал, что он находится в больнице в сложнейшей ситуации. Тогда об этом же узнали СМИ. Дальше мы делали всё возможное и невозможное, и в физических возможностях, и в молитвах, чтобы он жил. И спасибо Господу, что он живет. Это тяжелейшее испытание, которое выпало на его долю, но, значит, так решил Господь. Это для меня большой друг, я всегда рядом. Мы были вместе на моих гастролях в Сочи, и Рома каждое выступление выходил на лед к зрителю. Не в коньках, на ногах, но он шел по льду.
— В большом спорте сейчас всё непросто. Постоянные проверки, а также запрет на участие в соревнованиях за рубежом. На фоне этих событий многие меняют спортивное гражданство. Что вы думаете по этому поводу?
— Я думаю, что нам как воздух нужно больше соревнований внутри, чтобы поддерживать спортивную мотивацию. Я надеюсь и верю, что разум восторжествует и как можно быстрее наши ребята вернутся на мировую арену. К этому надо быть готовыми, сейчас нельзя всё поставить на паузу и сказать, что мы ждем, когда будет [возможность участвовать в международных соревнованиях], то мы начнем тренироваться. Тогда мы очень сильно отстанем. Нужно поддерживать внутреннюю конкуренцию, может быть, сравнивая свои результаты заочно [с результатами спортсменов из других стран].
— В вашем шоу участвуют состоявшиеся мастера спорта, чемпионы мира, призеры. Однако в соревнованиях по фигурному катанию побеждают девочки-подростки. Они с детства трудятся в жестком графике, который не по силам многим взрослым. Может, пора пересмотреть возрастное ограничение?
— Сейчас возрастной ценз для девочек поднят до 17 лет. Это уже сделано: хорошо это или плохо, будем смотреть. Я всегда стоял в стороне. У каждой из версий есть плюсы и минусы. Например, благодаря низкому цензу мы увидели таких блестящих фантастических девочек, как Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Алина Загитова... Представить, что мы бы не увидели их только из-за возрастного ценза… Наверное, было бы очень жаль. Есть правила, они меняются. Большой спорт — это огромное испытание, нагрузки для ребенка.
— А ваши дети занимаются фигурным катанием?
— Старший сын Мартин не занимался, но катается на уровне обывателя. Младшему сейчас два года, но мы (с супругой Елизаветой Арзамасовой. — Прим. ред.) планируем [учить его фигурному катанию]. Мне кажется, что у него может получиться, я за ним наблюдаю.
— Вы упомянули Юлию Липницкую, которая стала олимпийской чемпионкой в 2014 году. Фигуристки очень быстро меняются, и люди просто про них забывают. Это такая обратная сторона медали? Быстрый взлет, а затем что?
— Всегда это зависит от человека, от его персоны. Юлия Липницкая замечательная, мы с ней работали, сделали олимпийскую программу «Список Шиндлера», с которой она взлетела на Олимпиаде в Сочи. При всём том, что у нее публичный вид спорта, она достаточно скромный и даже, может быть, слегка закрытый человек. Она всегда, даже будучи на этом пике, чувствовала себя неловко в этой гигантской популярности.
У нее нет внутренней потребности удерживать внимание вокруг себя. Такая позиция, безусловно, вызывает уважение. Есть те, кто хочет, чтобы весь мир продолжал кружиться вокруг них после завершения карьеры с помощью соцсетей, инфоповодов, продвижения.
— На пресс-конференции вы сказали, что не скучаете по катанию. Почему?
— Мне кажется, что я накатался. Я всё-таки танцор и всегда выступал в паре с Ириной Лобачевой (бывшая супруга и партнер Ильи Авербуха. — Прим. ред.). Поэтому, когда я выхожу на лед один, появляется крик души с точки зрения хореографии, потому что в основном я катался в паре и все те элементы не могу показать в одиночном катании. Я получаю больше удовольствия в качестве режиссера, когда складываются различные пазлы и разрозненная картинка соединяется воедино. Для меня интереснее работать не столько на льду, сколько с различными другими формами и бросать себе разные вызовы.
В спектакле «Кармен» участвуют Евгения Медведева, Александр Энберт, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и другие.
Одна из особенностей постановки — соединение классической и современной музыки. Впервые в России на ледовом шоу будет присутствовать тифлокомментатор, который поможет людям с нарушением зрения насладиться шоу.
В прошлом году Илья Авербух рассказал E1.RU о состоянии фигурного катания в России. Читайте полное интервью по этой ссылке. А еще раньше в «Уральце» показывали ледовое шоу Татьяны Навки. Билеты на него раздавали медикам и волонтерам. Как прошел показ, смотрите в нашем фоторепортаже.