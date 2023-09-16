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«Каждый день преодолевал себя». Экстремал за 17 дней в одиночку переплыл Байкал на сапе — как это было

В необычном путешествии Антон Гаер отметил 35-й день рождения

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Видео: Городские порталы

Путешественник Антон Гаер за 17 дней в одиночку пересек озеро Байкал с юга на север, встретив в экспедиции свой 35-летний юбилей. Свой марш-бросок он совершил во второй половине июля, а уже через неделю после него отправился на Эльбрус.

По словам Антона, идея такой экспедиции по Байкалу возникла у него пару лет назад почти по щелчку пальца — как только он встал на сап. На детальную подготовку ушел год, но в итоге ему пришлось играть по правилам Байкала.

В непогоду мысли были только о том, чтобы выжить. И, естественно, на фоне мощи Байкала приходило осознание своей беззащитности перед природой. Встречал он по пути и диких животных: медведей, свиней, оленей. И даже придумал свою примету, которая тут же ушла в народ.

— Я с утра выплываю, нерпу вижу, всё — день будет хороший. Если с утра нерпы нет — всё, день будет плохо: ветер, волна, — рассказал Антон Гаер.

По его словам, такая экспедиция на 17 дней — это работа на износ, ежедневное преодоление себя. Для спокойного путешествия нужно месяц-полтора.

БайкалСап-серфинг
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