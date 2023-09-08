«Петля Корбут», обвинение в изнасиловании и эмиграция в США: как сложилась судьба легендарной гимнастки

Ольга Корбут — легендарная советская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка, которая прославилась на весь мир. О жизни прославленной спортсменки рассказали наши коллеги из Woman.ru.
Как сложилась судьба гимнастки и где она сейчас живет — смотрите в видео чуть выше.
За милую улыбку и опаснейшие элементы на бревне и брусьях поклонники прозвали ее «чудо с косичками». Тренер Ольги Ренальд Кныш делал ставку на новизну и сложность. Их самый известный элемент гимнастики — «петля Корбут», названный так в честь Ольги.
Всемирная слава обрушилась на Ольгу после Олимпиады 1972 года. В 1973-м ее пригласили с гастролями в США. Такая популярность, по словам тренера, сделала характер Ольги невыносимым, их отношения испортились, и в 1974-м гимнастка ушла от Ренальда Кныша. А после Олимпиады в Монреале в 1976 году закончила спортивную карьеру.
После распада Советского Союза Ольга с мужем, солистом группы «Песняры» Леонидом Борткевичем, и сыном эмигрировали в США. Спорт Корбут не забыла: она ездила с мастер-классами, тренировала, а вот супруг себя не нашел и в 2000-м вернулся в Белоруссию. У спортсменки был недолгий брак с Алексеем Войничем, который был моложе Ольги на 25 лет. Позже она призналась, что просто помогала соотечественнику получить гражданство США. Сейчас Ольга живет в небольшом городке штата Аризона с третьим мужем Джеем Шенфилтом.
В Россию Ольга приезжала в 2018 году и в передаче «Пусть говорят» обвинила бывшего тренера в домогательствах и изнасиловании перед Олимпийскими играми в Мюнхене в 1972 году. Ренальд Кныш ответил оскорблениями. Через год его не стало. Ольга вернулась в Штаты, сейчас она продолжает тренировать юных гимнасток и разработала авторскую программу фитнеса.