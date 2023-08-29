Роман Костомаров вышел на лед. Как тяжелая болезнь привела к ампутации, но не лишила его желания жить

Спортсмен провел в больнице полгода. Его привезли туда 10 января 2023 года с болью в груди. У Костомарова диагностировали пневмонию, позже развился сепсис, начались проблемы с кровообращением. Чтобы спасти спортсмена, ему ампутировали стопы и кисти рук. Кроме того, он пережил два инсульта. В начале весны Роман пошел на поправку, а в мае впервые за долгое время вышел на связь со своими поклонниками.