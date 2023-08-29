Роман Костомаров вышел на лед. Как тяжелая болезнь привела к ампутации, но не лишила его желания жить

Роман Костомаров впервые вышел на лед после тяжелой болезни. Фигурист выступил на шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое прошло в Сочи. Зрители аплодировали ему стоя, некоторые кричали «Браво!» со слезами на глазах. Вспоминаем историю тяжелой болезни Романа Костомарова в одном видео — смотрите его чуть выше.
Парой Романа Костомарова в трогательном номере стала его супруга Оксана Домнина.
— Я могу обнять тебя, — сказал Роман своей жене во время выступления.
В пресс-службе шоу сообщили ТАСС, что Костомаров продолжит участвовать в «Письмах любви».
— Костомаров будет участвовать во всех шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которые пройдут в Сочи до 30 августа, — говорится в сообщении.
Спортсмен провел в больнице полгода. Его привезли туда 10 января 2023 года с болью в груди. У Костомарова диагностировали пневмонию, позже развился сепсис, начались проблемы с кровообращением. Чтобы спасти спортсмена, ему ампутировали стопы и кисти рук. Кроме того, он пережил два инсульта. В начале весны Роман пошел на поправку, а в мае впервые за долгое время вышел на связь со своими поклонниками.
В конце июня в социальных сетях Костомарова появились видео с тренировками в больнице. Спортсмен начал адаптироваться к протезам. 6 июля фигуриста выписали из больницы.