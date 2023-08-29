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Роман Костомаров вышел на лед. Как тяжелая болезнь привела к ампутации, но не лишила его желания жить

Вспоминаем биографию олимпийского чемпиона

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Роман Костомаров находился в больнице почти полгода

Видео: Городские порталы

Роман Костомаров впервые вышел на лед после тяжелой болезни. Фигурист выступил на шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое прошло в Сочи. Зрители аплодировали ему стоя, некоторые кричали «Браво!» со слезами на глазах. Вспоминаем историю тяжелой болезни Романа Костомарова в одном видео — смотрите его чуть выше.

Парой Романа Костомарова в трогательном номере стала его супруга Оксана Домнина.

— Я могу обнять тебя, — сказал Роман своей жене во время выступления.

В пресс-службе шоу сообщили ТАСС, что Костомаров продолжит участвовать в «Письмах любви».

— Костомаров будет участвовать во всех шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которые пройдут в Сочи до 30 августа, — говорится в сообщении.

Спортсмен провел в больнице полгода. Его привезли туда 10 января 2023 года с болью в груди. У Костомарова диагностировали пневмонию, позже развился сепсис, начались проблемы с кровообращением. Чтобы спасти спортсмена, ему ампутировали стопы и кисти рук. Кроме того, он пережил два инсульта. В начале весны Роман пошел на поправку, а в мае впервые за долгое время вышел на связь со своими поклонниками.

В конце июня в социальных сетях Костомарова появились видео с тренировками в больнице. Спортсмен начал адаптироваться к протезам. 6 июля фигуриста выписали из больницы.

Роман КостомаровБолезньАмпутацияФигуристСпортсмен
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