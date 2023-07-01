Рестораны, вертолеты, съемки клипов. Футболист «Спартака» классно провел отпуск в России, хотя на родине должен сидеть в тюрьме

Квинси Промес — пожалуй, главный легионер в истории «Спартака». Он начал играть за красно-белых летом 2014 года (на него также претендовали «Динамо», ЦСКА и — по слухам — «Манчестер Юнайтед»). За пять сезонов голландец наколотил за «Спартак» 59 голов, уступив только легендам клуба Егору Титову (87), Роману Павлюченко (69) и Андрею Тихонову (68).
Проведя пару лет в «Севилье» и «Аяксе», Промес вновь вернулся в «Спартак» в 2021 году, а в минувшем сезоне вышел на пик своей формы, став лучшим игроком клуба по итогам чемпионата и вторым по результативности (после зенитовца Малкома) бомбардиром РПЛ (20 голов).
А в июне случилось то, чего многие опасались. Приговором завершилась давняя судебная история с бытовой поножовщиной. Суд в Амстердаме приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы за то, что футболист ударил ножом в колено двоюродного брата. Причиной стал давний конфликт из-за украденного ожерелья. На слушания Промес не явился. Он также не раскаялся в содеянном (если бы Квинси это сделал, приговор был бы смягчен на полгода). И это еще не всё. В марте прошлого года стало известно, что футболиста подозревают в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и участии в преступной организации. И это означает, что последует еще один приговор.
В итоге ситуация щепетильная: лучший футболист «Спартака», с которым у клуба действующий контракт, должен сидеть в тюрьме у себя на родине (сейчас идет процесс апелляции). Что именно собираются предпринять красно-белые, пока непонятно. Квинси же здорово провел летний отпуск и, как говорят, задумывается о получении российского гражданства. Рассказываем, чем занимался футболист.
Сначала Квинси отправился в Краснодарский край, где на вертолете Robinson покружил над одним из самых высоких и живописных водопадов в Сочи под названием Поликаря. Стоимость часовой экскурсии — около 200 тысяч рублей.
Футболист также выпустил рэп-клип (посмотреть его можно здесь), в котором разговаривает по-русски, курит сигары и зависает в баре с русской красоткой в мехах.
Еще в одном клипе, снятом совместно с музыкантами Chivv и DJ Wale, многочисленные девушки в купальниках танцевали для Промеса и его друзей тверк.
Скоро выйдет новый клип, где голеадор зажигает на фоне гигантского костра в куртке Gucci:
Не обошлось и без вечеринок. В подмосковной «Барвиха Luxury Village» футболистам вручали награды премии Winline Герои РПЛ. Квинси отлично провел там время со своим старым другом — игроком лондонского «Челси» и сборной Марокко Хакимом Зиешем.
На следующий день Промес с Зиешем и другими спартаковцами посетили матч Медиалиги между «Народной командой» и «Бей Беги», который прошел на стадионе «Открытие Банк Арена».
Квинси Промес во время отпуска также отлично гулял по Москве, не забыв заглянуть в один из самых известных ресторанов на Патриарших прудах.
Забавно, что на новость о приговоре, вынесенном голландским судом, футболист в своих социальных сетях отреагировал совместной фотографией со Стивеном Сигалом. Он подписал ее словом «Valeo!», что на латыни значит «быть сильным».
Спортивная общественность из-за ситуации с Промесом сегодня разделилась на два лагеря. Одни считают, что «Спартаку» необходимо сохранить талантливого футболиста, другие полагают, что клуб должен разорвать с ним контракт.
— Если он обвиняется в преступлении европейским судом, а «Спартак» будет укрывать его, то получается, что «Спартак» укрывает преступника от последствий. Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее, — сказал комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Напомним, Квинси Промес из «Спартака» — почти официально второй лучший футболист Российской премьер-лиги прошедшего сезона после Малкома из «Зенита». Он почти до самого окончания чемпионата боролся с бразильцем за звание лучшего бомбардира и проиграл ему всего в три мяча. С ним «Спартак» занял третье место. За пределами футбола у Промеса всё не так гладко. Суд в Амстердаме приговорил 31-летнего футболиста к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата.