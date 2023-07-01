Рестораны, вертолеты, съемки клипов. Футболист «Спартака» классно провел отпуск в России, хотя на родине должен сидеть в тюрьме

А в июне случилось то, чего многие опасались. Приговором завершилась давняя судебная история с бытовой поножовщиной. Суд в Амстердаме приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы за то, что футболист ударил ножом в колено двоюродного брата. Причиной стал давний конфликт из-за украденного ожерелья. На слушания Промес не явился. Он также не раскаялся в содеянном (если бы Квинси это сделал, приговор был бы смягчен на полгода). И это еще не всё. В марте прошлого года стало известно, что футболиста подозревают в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и участии в преступной организации. И это означает, что последует еще один приговор.

