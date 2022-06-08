«В Питере — плыть!»: сапсёрферам со всей страны дадут поплавать прямо в центре Северной столицы
Рассказываем, как попасть на один из крупнейших SUP-фестивалей мира
В первую субботу августа реки и каналы в историческом центре города вновь заполнят сапсёрферы в красочных костюмах и на необычных досках. Водный SUP-карнавал с девизом «В Питере — плыть!», организованный городским порталом «Фонтанка.ру», давно стал главным летним приключением и одной из визитных карточек Северной столицы, а также вошел в число крупнейших SUP-фестивалей мира.
SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Серфить можно по абсолютно гладкой воде — используя весло. Занятие сапсерфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.
Маршрут традиционно пройдет под 30 мостами по рекам и каналам в центре Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, Аничкова моста, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский и Казанский соборы, под Итальянским мостом у Спаса на Крови к месту старта.
В этом году, по многочисленным просьбам, организаторы «Фонтанки-SUP» проведут спортивную гонку, райдеры смогут сразиться за Кубок «Фонтанка СUP» и призовой фонд гонки на дистанции 7,5 километра. Дистанция гонки проложена по маршруту фестиваля, старт от Инженерного замка, а финиш у Итальянского моста на канале Грибоедова. Соревнования пройдут в двух категориях — «Профи» и «Любители», а победители получат кубки, медали и подарки от организаторов и партнеров «Фонтанка-SUP». Подробности о гонке и регистрация — на официальном сайте мероприятия. Обратите внимание, регистрация на соревнования платная.
Для всех остальных любителей сапсёрфа регистрация бесплатная, но обязательная. Это дает возможность спуститься на воду в зоне фестиваля, получить стартовый номер, воспользоваться «переодевалкой», а главное — принимать участие во всех конкурсах (о которых подробно мы расскажем позже) и выигрывать ценные призы.
Успей стать частью яркого водного карнавала «Фонтанка-SUP-2022»! Зарегистрируйся на сайте до 3 августа.
Несколько простых правил, обязательных для участников SUP-карнавала:
К самостоятельному участию в фестивале допускаются только совершеннолетние.
- Подростки старше 14 лет могут плыть только в сопровождении родителей, которые несут ответственность за их безопасность и действия на территории проведения фестиваля. Они должны также пройти регистрацию, а во время заплыва быть в спасательных жилетах. Дети до 14 лет на воду не допускаются;
- проплыть в карнавальной колонне в день SUP-феста можно только на сапборде;
- участники без лиша к участию не допускаются. Также настоятельно рекомендуем всем участникам карнавала использовать спасательный жилет.
Лиш (страховочный трос) — очень важный аксессуар для катания на SUP. Если вы упадете с доски на воде с течением или волнами, то доску унесет быстро и вы можете не успеть ее догнать вплавь.
Подробно о правилах участия в фестивале «Фонтанка-SUP».
Посмотреть и прочитать о том, как это было в прошлые годы, а также следить за новостями «Фонтанка-SUP» вы можете в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру» и на официальной странице события в ВК.
Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсёрфинга из 10 стран и более 80 городов. В 2021 году фестиваль «Фонтанка-SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».
Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году — при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга.