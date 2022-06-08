«В Питере — плыть!»: сапсёрферам со всей страны дадут поплавать прямо в центре Северной столицы

В этом году, по многочисленным просьбам, организаторы «Фонтанки-SUP» проведут спортивную гонку, райдеры смогут сразиться за Кубок «Фонтанка СUP» и призовой фонд гонки на дистанции 7,5 километра. Дистанция гонки проложена по маршруту фестиваля, старт от Инженерного замка, а финиш у Итальянского моста на канале Грибоедова. Соревнования пройдут в двух категориях — «Профи» и «Любители», а победители получат кубки, медали и подарки от организаторов и партнеров «Фонтанка-SUP». Подробности о гонке и регистрация — на официальном сайте мероприятия. Обратите внимание, регистрация на соревнования платная.

