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ХК «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» из Уфы в стартовом матче плей-офф

Игра окончилась со счетом 2:1

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Игра выдалась достаточно напряженной

Игра выдалась достаточно напряженной

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В среду, 2 марта, на «Уфа-Арене» в Уфе ХК «Сибирь» провел первый матч первого раунда плей-офф с ХК «Салават Юлаев». Встреча закончилась со счетом 2:1.

Уже в начале 3-й минуты нападающий Антон Шенфельд забросил шайбу в ворота соперников. Но почти сразу уфимцы сумели отыграться и сравняли счет. На 12-й минуте между игроками команд произошла массовая стычка, за что «Сибирь» получила два удаления (Вадима Кудако и Евгения Чесалина), а уфимская команда — одно (Филипа Ларсена). Первый период игры окончился со счетом 1:1.

Во втором периоде хоккеисты «Салавата Юлаева» достаточно быстро переломили ход игры, забив свою вторую шайбу. Попытки сибирских игроков отбиться не принесли успеха. Третий период — и вовсе ни одна из команд не забросила шайб. Матч окончился со счетом 2:1 в пользу «Салавата Юлаева».

Расписание игр плей-оффа с участием ХК «Сибирь» можно посмотреть в нашем материале.

Накануне плей-офф американский форвард Ник Шор расторг контракт с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь».

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ХК «Салават Юлаев»ХК «Сибирь»хоккей
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