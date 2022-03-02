ХК «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» из Уфы в стартовом матче плей-офф

В среду, 2 марта, на «Уфа-Арене» в Уфе ХК «Сибирь» провел первый матч первого раунда плей-офф с ХК «Салават Юлаев». Встреча закончилась со счетом 2:1.



Уже в начале 3-й минуты нападающий Антон Шенфельд забросил шайбу в ворота соперников. Но почти сразу уфимцы сумели отыграться и сравняли счет. На 12-й минуте между игроками команд произошла массовая стычка, за что «Сибирь» получила два удаления (Вадима Кудако и Евгения Чесалина), а уфимская команда — одно (Филипа Ларсена). Первый период игры окончился со счетом 1:1.