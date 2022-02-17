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Расписание игр плей-офф опубликовал ХК «Сибирь» — когда болеть за наших

Первая игра пройдет 2 марта

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Серия длится до четырех побед

Серия длится до четырех побед

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ХК «Сибирь» опубликовал расписание игр плей-офф. Первая игра состоится 2 марта. Серия длится до четырех побед.

— Сетка первого раунда плей-офф для «Сибири» и «Салавата Юлаева» такова: 2 и 4 марта (Уфа), 6 и 8 марта (Новосибирск), 10 марта (Уфа), 12 марта (Новосибирск) и 14 марта (Уфа), — говорится на сайте ХК «Сибирь».

В плей-офф Восточной конференции также играют: «Металлург» — «Барыс», «Трактор» — «Нефтехимик», «Ак Барс» — «Авангард».

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) решила досрочно завершить игры регулярного чемпионата — в итоге в плей-офф попал и ХК «Сибирь». О решении КХЛ объявила на своей странице еще в начале февраля.

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ХК «Сибирь»плей-оффхоккей
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