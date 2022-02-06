ХК «Сибирь» вышел в плей-офф после провала в прошлом сезоне

Пары плей-офф Западной конференции:

СКА — «Динамо» Минск;

«Йокерит» — «Спартак»;

ЦСКА — «Локомотив»;

«Динамо» М — «Северсталь».

Пары плей-офф Восточной конференции:



«Металлург» — «Барыс»;

«Трактор» — «Нефтехимик»;

«Ак Барс» — «Авангард»;

«Салават Юлаев» — «Сибирь».

В понедельник, 3 января, в ЛДС «Сибирь» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Новосибирские хоккеисты принимали на своем льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:6.

