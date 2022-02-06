ХК «Сибирь» вышел в плей-офф после провала в прошлом сезоне

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) решила досрочно завершить игры регулярного чемпионата — в итоге в плей-офф попал и ХК «Сибирь». О решении КХЛ объявила на своей странице.
Сначала чемпионат был приостановлен из-за коронавируса, а затем началась Олимпиада. В итоге было принято решение сформировать пары плей-офф, исходя из процента набранных очков, так как все команды сыграли разное количество матчей. Подобный принцип формирования таблицы существует в баскетболе.
— «Сибирь» заняла по итогам регулярки шестое место и пробилась в розыгрыш Кубка Гагарина — во второй раз за последние
Пары плей-офф Западной конференции:
- СКА — «Динамо» Минск;
- «Йокерит» — «Спартак»;
- ЦСКА — «Локомотив»;
- «Динамо» М — «Северсталь».
Пары плей-офф Восточной конференции:
- «Металлург» — «Барыс»;
- «Трактор» — «Нефтехимик»;
- «Ак Барс» — «Авангард»;
- «Салават Юлаев» — «Сибирь».
В понедельник, 3 января, в ЛДС «Сибирь» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Новосибирские хоккеисты принимали на своем льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:6.