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ХК «Сибирь» вышел в плей-офф после провала в прошлом сезоне

Наша команда встретится с «Салаватом Юлаевым»

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В прошлом году команде не удалось попасть в плей-офф

В прошлом году команде не удалось попасть в плей-офф

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) решила досрочно завершить игры регулярного чемпионата — в итоге в плей-офф попал и ХК «Сибирь». О решении КХЛ объявила на своей странице.

Сначала чемпионат был приостановлен из-за коронавируса, а затем началась Олимпиада. В итоге было принято решение сформировать пары плей-офф, исходя из процента набранных очков, так как все команды сыграли разное количество матчей. Подобный принцип формирования таблицы существует в баскетболе.

— «Сибирь» заняла по итогам регулярки шестое место и пробилась в розыгрыш Кубка Гагарина — во второй раз за последние 6 сезонов. В прошлом году новосибирцы в плей-офф не попали, а за год до этого, когда командой руководил Николай Заварухин, прошли первый раунд (4:1 в серии с «Автомобилистом»), но серия второго раунда против «Барыса» не состоялась, так как сезон был отменен из-за пандемии, — рассказал корреспонденту НГС обозреватель Sport24 Максим Замятин.

Пары плей-офф Западной конференции:

  • СКА — «Динамо» Минск;
  • «Йокерит» — «Спартак»;
  • ЦСКА — «Локомотив»;
  • «Динамо» М — «Северсталь».

Пары плей-офф Восточной конференции:

  • «Металлург» — «Барыс»;
  • «Трактор» — «Нефтехимик»;
  • «Ак Барс» — «Авангард»;
  • «Салават Юлаев» — «Сибирь».

В понедельник, 3 января, в ЛДС «Сибирь» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Новосибирские хоккеисты принимали на своем льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:6.

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