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Первое поражение сезона: ХК «Сибирь» проиграл «Ак Барсу» — 12 эмоциональных кадров

Игра закончилась со счетом 2:6

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На этот раз у сибиряков ничего не получилось

На этот раз у сибиряков ничего не получилось

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В понедельник, 3 января, в ЛДС «Сибирь» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Новосибирские хоккеисты принимали на своем льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:6.

Первую шайбу уже на первой минуте матча забросил нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко, однако к середине первого периода сибиряки смогли сравнять счет.

Первую шайбу гости забили на первой минуте

Первую шайбу гости забили на первой минуте

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Во втором периоде гости снова вырвались вперед, за три минуты забросив «Сибири» сразу две шайбы. На 37-й минуте нападающий новосибирцев Антон Шенфельд сумел сократить разрыв — счет стал 2:3.

Однако «Сибири» удалось сравнять счет

Однако «Сибири» удалось сравнять счет

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Однако во второй половине третьего периода хоккеисты «Ак Барса» разыгрались и забросили в ворота «Сибири» три шайбы, гарантировав себе победу. Игра завершилась со счетом 2:6.

Во втором периоде гости вырвались вперед на две шайбы

Во втором периоде гости вырвались вперед на две шайбы

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Новосибирцам удалось сократить разрыв

Новосибирцам удалось сократить разрыв

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Однако в третьем периоде «Ак Барс» разыгрался

Однако в третьем периоде «Ак Барс» разыгрался

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Соперники забросили еще три шайбы в ворота сибиряков

Соперники забросили еще три шайбы в ворота сибиряков

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«Сибирь» ничем не смогла ответить

«Сибирь» ничем не смогла ответить

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Игра была очень жесткой

Игра была очень жесткой

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Будем надеяться, дальше новосибирских хоккеистов ждут более удачные игры

Будем надеяться, дальше новосибирских хоккеистов ждут более удачные игры

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После основного матча состоялась игра следж-хоккеистов, в которой новосибирцы разгромили соперников со счетом 3:0

Следж-хоккеисты устроили добрый матч после основной игры

Следж-хоккеисты устроили добрый матч после основной игры

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Новосибирские спортсмены обыграли «Ак Барс» со счетом 3:0

Новосибирские спортсмены обыграли «Ак Барс» со счетом 3:0

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Последний матч прошлого года «Сибирь» выиграла у «Нефтехимика» — игра закончилась со счетом 3:2.

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«Сибирь»КХЛхоккей
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