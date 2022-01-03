Первое поражение сезона: ХК «Сибирь» проиграл «Ак Барсу» — 12 эмоциональных кадров

В понедельник, 3 января, в ЛДС «Сибирь» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Новосибирские хоккеисты принимали на своем льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:6.
Первую шайбу уже на первой минуте матча забросил нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко, однако к середине первого периода сибиряки смогли сравнять счет.
Во втором периоде гости снова вырвались вперед, за три минуты забросив «Сибири» сразу две шайбы. На 37-й минуте нападающий новосибирцев Антон Шенфельд сумел сократить разрыв — счет стал 2:3.
Однако во второй половине третьего периода хоккеисты «Ак Барса» разыгрались и забросили в ворота «Сибири» три шайбы, гарантировав себе победу. Игра завершилась со счетом 2:6.
После основного матча состоялась игра следж-хоккеистов, в которой новосибирцы разгромили соперников со счетом 3:0
Последний матч прошлого года «Сибирь» выиграла у «Нефтехимика» — игра закончилась со счетом 3:2.