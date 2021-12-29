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Тема дняПобеда ХК «Сибирь» в овертайме
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ХК «Сибирь» вырвал победу у «Нефтехимика» в овертайме — история победы в 12 кадрах

Встреча завершилась со счетом 3:2

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Сегодня, 29 декабря, прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеисты «Сибири» принимали на своем льду нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

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На 19-й минуте гости открыли счет благодаря Евгению Митякину. На 28-й минуте «сибиряк» Александр Шаров сравнял счет. На 55-й минуте «Сибирь» снова начала вести: шайбу забил Егор Аланов. Но на 57-й минуте Вячеслав Лещенко опять сравнял счет. Судьба встречи решилась в овертайме, когда Егор Аланов забил свой второй гол за этот матч.

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Обе команды провели по 44 матча в текущем сезоне.

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Встреча с «Нефтехимиком» стала последней игрой для «Сибиряков» в 2021 году. Главный тренер Андрей Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции отметил, что команда вступает в 2022 год с хорошим настроением:

— Соперник предложил в первом периоде очень быстрый хоккей. Минуте к 15-й проснулась команда. Забили хороший гол. С хорошим настроением вступаем в новый 2022 год.

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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев отметил ошибки своих подопечных:

— Это напряженный матч, держали до конца, были красивые моменты. С обеих сторон самоотверженность, все хотели победить. Но мы допустили ошибки позиционного плана, — сказал тренер.

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Со стороны хозяев голы забили Александр Шаров, Егор Аланов и Юрки Йокипакка. Из гостей отличились Евгений Митякин и Вячеслав Лещенко.

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«Сибирь» располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции с 52 очками, «Нефтехимик» находится на строчке ниже с 45 баллами.

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После первого периода «Сибирь» проигрывала 1:0, после второго периода была ничья — 1:1. В овертайме гости пропустили контратаку, и это решило исход игры в пользу хозяев.

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До встречи с «Нефтехимиком» «сибиряки» потерпели два поражения — от «Трактора» (2:4) и СКА (3:4).

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Для «снеговиков» этот сезон проходит под знаком овертайма. Ранее «Сибирь» одержала верх в овертайме над «Салаватом Юлаевым» (3:2), «Локомотивом» (2:1) и «Куньлунем» (3:2).

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Следующим соперником ХК «Сибирь» станет «Ак Барс» из Казани. Игра пройдет уже в следующем году, 3 января.

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Сейчас в КХЛ действует двухочковая система. В ходе регулярного чемпионата за любую победу (в основное время, в овертайме или по буллитам) команде начисляют 2 очка, за поражение в овертайме или по буллитам — 1 очко, за поражение в основное время — 0 очков.

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Предыдущая встреча у хоккеистов «Сибири» прошла с «Салаватом Юлаевым». Тогда решающую шайбу также забили в овертайме.

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