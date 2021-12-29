ХК «Сибирь» вырвал победу у «Нефтехимика» в овертайме — история победы в 12 кадрах

Сегодня, 29 декабря, прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеисты «Сибири» принимали на своем льду нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).
На 19-й минуте гости открыли счет благодаря Евгению Митякину. На
Обе команды провели по 44 матча в текущем сезоне.
Встреча с «Нефтехимиком» стала последней игрой для «Сибиряков» в 2021 году. Главный тренер Андрей Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции отметил, что команда вступает в 2022 год с хорошим настроением:
— Соперник предложил в первом периоде очень быстрый хоккей. Минуте к
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев отметил ошибки своих подопечных:
— Это напряженный матч, держали до конца, были красивые моменты. С обеих сторон самоотверженность, все хотели победить. Но мы допустили ошибки позиционного плана, — сказал тренер.
Со стороны хозяев голы забили Александр Шаров, Егор Аланов и Юрки Йокипакка. Из гостей отличились Евгений Митякин и Вячеслав Лещенко.
«Сибирь» располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции с 52 очками, «Нефтехимик» находится на строчке ниже с 45 баллами.
После первого периода «Сибирь» проигрывала 1:0, после второго периода была ничья — 1:1. В овертайме гости пропустили контратаку, и это решило исход игры в пользу хозяев.
До встречи с «Нефтехимиком» «сибиряки» потерпели два поражения — от «Трактора» (2:4) и СКА (3:4).
Для «снеговиков» этот сезон проходит под знаком овертайма. Ранее «Сибирь» одержала верх в овертайме над «Салаватом Юлаевым» (3:2), «Локомотивом» (2:1) и «Куньлунем» (3:2).
Следующим соперником ХК «Сибирь» станет «Ак Барс» из Казани. Игра пройдет уже в следующем году, 3 января.
Сейчас в КХЛ действует двухочковая система. В ходе регулярного чемпионата за любую победу (в основное время, в овертайме или по буллитам) команде начисляют 2 очка, за поражение в овертайме или по буллитам — 1 очко, за поражение в основное время — 0 очков.
Предыдущая встреча у хоккеистов «Сибири» прошла с «Салаватом Юлаевым». Тогда решающую шайбу также забили в овертайме.