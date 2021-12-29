ХК «Сибирь» вырвал победу у «Нефтехимика» в овертайме — история победы в 12 кадрах

Сейчас в КХЛ действует двухочковая система. В ходе регулярного чемпионата за любую победу (в основное время, в овертайме или по буллитам) команде начисляют 2 очка, за поражение в овертайме или по буллитам — 1 очко, за поражение в основное время — 0 очков.

