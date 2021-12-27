ХК «Сибирь» обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче — решающую шайбу забили в овертайме

По данным турнирной таблицы, за этот матч «Сибирь» заработала 2 очка и осталась на шестом месте в конференции «Восток». «Салават Юлаев» также не изменил своего положения: он всё так же находится на 2-м месте в Восточной конференции, игра принесла уфимцам одно очко.

