ХК «Сибирь» обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче — решающую шайбу забили в овертайме

Вечером в понедельник, 27 декабря, в Новосибирске состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. ХК «Сибирь» провел матч с командой «Салават Юлаев» из Уфы.
Счет игры на 9-й минуте матча открыли гости. До конца первого периода сибирякам не удалось забросить шайбу, но во втором периоде на
На 35-й минуте нападающий Евгений Чесалин забросил вторую шайбу в ворота «Салавата Юлаева».
Но уже спустя всего минуту уфимцы вновь сравняли счет. Таким образом, второй период закончился ничьей. В третьем периоде также ни одной из сторон не удалось вырваться вперед. Судьбу матча решил овертайм — команду ХК «Сибирь» спас нападающий Ник Шор.
По данным турнирной таблицы, за этот матч «Сибирь» заработала 2 очка и осталась на шестом месте в конференции «Восток». «Салават Юлаев» также не изменил своего положения: он всё так же находится на
Вечером в субботу, 25 декабря, ХК «Сибирь» проиграл питерскому СКА в домашнем матче.