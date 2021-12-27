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ХК «Сибирь» обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче — решающую шайбу забили в овертайме

Игра закончилась со счетом 3:2

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Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

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Вечером в понедельник, 27 декабря, в Новосибирске состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. ХК «Сибирь» провел матч с командой «Салават Юлаев» из Уфы.

Счет игры на 9-й минуте матча открыли гости. До конца первого периода сибирякам не удалось забросить шайбу, но во втором периоде на 22-й минуте нападающий Валентин Пьянов сравнял счет.

На 35-й минуте нападающий Евгений Чесалин забросил вторую шайбу в ворота «Салавата Юлаева».

Но уже спустя всего минуту уфимцы вновь сравняли счет. Таким образом, второй период закончился ничьей. В третьем периоде также ни одной из сторон не удалось вырваться вперед. Судьбу матча решил овертайм — команду ХК «Сибирь» спас нападающий Ник Шор.

По данным турнирной таблицы, за этот матч «Сибирь» заработала 2 очка и осталась на шестом месте в конференции «Восток». «Салават Юлаев» также не изменил своего положения: он всё так же находится на 2-м месте в Восточной конференции, игра принесла уфимцам одно очко.

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Вечером в субботу, 25 декабря, ХК «Сибирь» проиграл питерскому СКА в домашнем матче.

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