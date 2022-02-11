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Лыжник Александр Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров

До этого спортсмен стал первым в скиатлоне

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В гонке на <nobr class="_">15 км</nobr> Большунов был одним из фаворитов

В гонке на 15 км Большунов был одним из фаворитов

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В Пекине завершилась мужская лыжная гонка на 15 км классическим стилем. Российский спортсмен Александр Большунов занял в ней второе место. Первое место — у финна Ийво Нисканена, третье — у норвежца Йоханнеса Клебо.

Кроме Большунова, Олимпийский комитет России в гонке представляли Алексей Червоткин (5-е место), Илья Семиков (9-е место) и Иван Якимушкин (13-е место).

Первую медаль пекинской Олимпиады Александр Большунов взял 6 февраля, преодолев дистанцию в 30 км за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Это было первое золото в копилке россиян на этой Олимпиаде и первое олимпийское золото в спортивной карьере самого Большунова.

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Александр БольшуновОлимпиадазолотая медальспортОлимпиада в Пекине
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