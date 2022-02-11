Лыжник Александр Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров

В Пекине завершилась мужская лыжная гонка на
Кроме Большунова, Олимпийский комитет России в гонке представляли Алексей Червоткин (
Первую медаль пекинской Олимпиады Александр Большунов взял 6 февраля, преодолев дистанцию в
До этого спортсмен стал первым в скиатлоне
В Пекине завершилась мужская лыжная гонка на
Кроме Большунова, Олимпийский комитет России в гонке представляли Алексей Червоткин (
Первую медаль пекинской Олимпиады Александр Большунов взял 6 февраля, преодолев дистанцию в
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