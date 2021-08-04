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У синхронисток — уверенное золото, у скалолазок — жесткий срыв. Итоги 12-го дня Олимпиады

Главные новости сборной России из Токио

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Главные герои этого дня — синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко

Главные герои этого дня — синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко

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В японской столице подходит к концу очередной день летней Олимпиады, который принес нашей сборной ожидаемое, но от этого не менее желанное золото. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали первыми в дуэтах, а Ромашина еще и единственной в мире шестикратной олимпийской чемпионкой. Наши девушки лидировали на протяжении всех этапов программы и в финале показали обновленный номер «Пауки». Если вы еще не видели это, то скорее смотрите, это нечто.

С синхронистками мы не прощаемся, девушки еще будут выступать в групповом этапе 6 августа. А пока посмотрите, как выглядела боль дня: мировая рекордсменка в лазании на скорость Юлия Каплина шла на очередной рекорд, но за секунду до финала сорвалась. В итоге Каплина стала пятой в первом виде многоборья. Ее реакция объясняет всё лучше всяких слов.

Российские спортсмены претендовали сегодня на пять комплектов наград. В итоге в плавании на открытой воде (10 км) наша Анастасия Кирпичникова стала 15-й. Боец греко-римского стиля Артем Сурков проиграл схватку за бронзу — медаль досталась его сопернику из Египта. В вольной борьбе Любовь Овчарова не смогла завоевать бронзу. В решающем поединке наша спортсменка уступила Тайбе Юсейн из Болгарии. Валерий Пронкин в финале метания молота стал восьмым.

СЮЖЕТ

Олимпиада в Токио

Сборная России по итогам этого дня занимает шестое место с 14-ю золотыми медалями. Лидеры общекомандного зачета — Китай с 32 медалями. Уже завтра узнаем, как завершится финал в боксе у мужчин до 57 кг — за золото будет биться Альберт Батыргазиев. В ходьбе на 20 км выступит серебряный призер чемпионата мира Василий Мезинов. В финале прыжков с шестом увидим шестикратную чемпионку России, чемпионку Европы и мира Анжелику Сидорову, а в квалификации в прыжках в высоту покажет себя Мария Ласицкене, первая и единственная в истории трехкратная чемпионка мира.

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