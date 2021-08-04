У синхронисток — уверенное золото, у скалолазок — жесткий срыв. Итоги 12-го дня Олимпиады

В японской столице подходит к концу очередной день летней Олимпиады, который принес нашей сборной ожидаемое, но от этого не менее желанное золото. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали первыми в дуэтах, а Ромашина еще и единственной в мире шестикратной олимпийской чемпионкой. Наши девушки лидировали на протяжении всех этапов программы и в финале показали обновленный номер «Пауки». Если вы еще не видели это, то скорее смотрите, это нечто.