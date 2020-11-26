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«Сибирь» одержала победу над рижским «Динамо»

На исход встречи повлияло эмоциональное состояние сибиряков после победы над ЦСКА

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Первую шайбу встречи забросили сибиряки

Первую шайбу встречи забросили сибиряки

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26 ноября хоккейная команда «Сибирь» сыграла с рижским «Динамо» в рамках КХЛ 2020 / 2021. Выездной матч прошел в столице Латвии на стадионе «Арена Рига». Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу «снеговиков».

«Сибирь» приехала в Ригу после разгромной победы над московским ЦСКА. Новосибирцы одолели армейцев со счетом 5:1. Эмоциональное состояние сибиряков определенно повлияло на исход встречи с рижанами. Именно на победу «снеговиков» ставили букмекеры.

Уже в начале 9-й минуты Пекка Йормакка забил шайбу в сетку рижан. Ассистентами выступили Олег Ли и Данил Романцев.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Через минуту с небольшим в ворота хозяев прилетела еще одна шайба. На 11-й минуте матча счет стал 0–2 в пользу «Сибири». Автор гола — Юусо Пуустинен, ассистенты — Микаэль Руохомаа и Егор Миловзоров.

Во втором периоде, на 26-й минуте, «Динамо» сократило разрыв в счете до 1:2. Шайбу забросил Глеб Зырянов при поддержке Джордана Мюррэя и Геннадия Столярова.

Лучшие моменты первого периода встречи «Динамо Р» — «Сибирь» представлены в видео:

Видео лучших моментов второго периода:

На 44-й минуте нападающий рижан Микс Индрашис сравнял счет до 2:2. Ему ассистировали Джордан Мюррэй и Лаурис Дарзиньш.

На 51-й минуте встречи Никита Шашков исправил ситуацию, изменив счет на 2:3 в пользу «Сибири». Этот счет стал финальным.

24 ноября хоккеисты «Сибири» в гостях разгромили московский ЦСКА. Игра завершилась со счетом 5:1. Следующая игра состоится 27 ноября. Соперником новосибирцев выступит китайская команда «Куньлунь Ред Стар».

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КХЛХК «Сибирь»хоккей«Динамо-Рига»
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