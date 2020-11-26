«Сибирь» одержала победу над рижским «Динамо»

26 ноября хоккейная команда «Сибирь» сыграла с рижским «Динамо» в рамках КХЛ 2020 / 2021. Выездной матч прошел в столице Латвии на стадионе «Арена Рига». Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу «снеговиков».



«Сибирь» приехала в Ригу после разгромной победы над московским ЦСКА. Новосибирцы одолели армейцев со счетом 5:1. Эмоциональное состояние сибиряков определенно повлияло на исход встречи с рижанами. Именно на победу «снеговиков» ставили букмекеры.

Уже в начале 9-й минуты Пекка Йормакка забил шайбу в сетку рижан. Ассистентами выступили Олег Ли и Данил Романцев.