Хоккеисты «Сибири» в гостях разгромили московский ЦСКА

Поздно вечером в понедельник, 23 ноября, хоккейный клуб «Сибирь» встретился с московским ЦСКА в спортивном комплексе «ЦСКА Арена». Матч закончился со счетом 5:1 в пользу гостей.
В первом периоде сибиряки забили шайбу уже на 5-й минуте. Ее автором стал нападающий Олег Ли.
Однако уже на 11-й минуте москвичи забросили ответную шайбу. А еще через две минуты нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов принес своей команде второй гол.
Во втором периоде сибирский нападающий Микаэль Руохомаа забил третью шайбу в ворота москвичей на 23-й минуте.
На 32-й минуте четвертую шайбу в счет своей команды принес нападающий ХК «Сибирь» Данил Романцев.
В третьем периоде сибиряки снова забросили шайбу ЦСКА — ее автором стал защитник Андрей Ермаков. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу ХК «Сибирь».
В прошлом матче хоккейный клуб «Сибирь» обыграл нижегородский «Торпедо». Игра закончилась со счетом 3:1.