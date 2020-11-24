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Хоккеисты «Сибири» в гостях разгромили московский ЦСКА

Игра закончилась со счетом 5:1

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Последний раз ХК «Сибирь» обыгрывал ЦСКА на их территории в 2010 году

Последний раз ХК «Сибирь» обыгрывал ЦСКА на их территории в 2010 году

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Поздно вечером в понедельник, 23 ноября, хоккейный клуб «Сибирь» встретился с московским ЦСКА в спортивном комплексе «ЦСКА Арена». Матч закончился со счетом 5:1 в пользу гостей.

В первом периоде сибиряки забили шайбу уже на 5-й минуте. Ее автором стал нападающий Олег Ли.

Однако уже на 11-й минуте москвичи забросили ответную шайбу. А еще через две минуты нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов принес своей команде второй гол.

Во втором периоде сибирский нападающий Микаэль Руохомаа забил третью шайбу в ворота москвичей на 23-й минуте.

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На 32-й минуте четвертую шайбу в счет своей команды принес нападающий ХК «Сибирь» Данил Романцев.

В третьем периоде сибиряки снова забросили шайбу ЦСКА — ее автором стал защитник Андрей Ермаков. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу ХК «Сибирь».

В прошлом матче хоккейный клуб «Сибирь» обыграл нижегородский «Торпедо». Игра закончилась со счетом 3:1.

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ХК «Сибирь»ЦСКАхоккей
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