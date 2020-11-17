Вторая победа после серии поражений: ХК «Сибирь» обыграл нижегородский «Торпедо»

Вечером во вторник, 17 ноября, хоккейный клуб «Сибирь» встретился с нижегородским «Торпедо» в ледовом дворце спорта «Сибирь». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
В первом тайме сибирские хоккеисты сумели проявить себя и забросили в ворота соперников шайбу на 16-й минуте. Ее автором стал нападающий Микаэль Руохомаа.
Автор: Khl.ru
Во втором периоде сибиряки только укрепили свои позиции — на 32-й минуте нападающий Дмитрий Саюстов забил вторую шайбу в ворота нижегородского «Торпедо». Однако уже спустя шесть минут гости сумели отыграться — период закончился со счетом 2:1 в пользу сибиряков.
В третьем периоде перед самым окончанием матча, на 59-й минуте, Микаэль Руохомаа снова забросил шайбу нижегородскому «Торпедо». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу ХК «Сибирь».
В прошлом матче «Сибирь» прервала серию поражений и обыграла магнитогорский «Металлург».