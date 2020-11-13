13 ноября пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 2/10
usd 77.11
eur 90.81
Тема дняСамолет выкатился за пределы взлетной полосы

Все новости

Все новости

«Сибирь» проиграла «Авангарду» в домашнем матче

Игра завершилась со счетом 1:4

515
7Обсудить

Поделиться

«Снеговики» принимали омичей в&nbsp;ЛДС «Сибирь»

«Снеговики» принимали омичей в ЛДС «Сибирь»

Поделиться

13 ноября хоккеисты «Сибири» провели домашний матч с омским «Авангардом» в рамках Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021. Встреча завершилась со счетом 1:4.

«Сибирь» — «Авангард». Лучшие моменты первого периода. 13 ноября 2020 года

На 34-й минуте «Сибирь» открыла счет. Евгений Чесалин забил первую шайбу при поддержке Александра Шарова и Дмитрия Саюстова.

Гол. 1:0. Евгений Чесалин («Сибирь») открыл счёт. 13 ноября 2020 года

В самом начале третьего периода «Авангард» сравнял счет. Отличился Рид Буше, ему ассистировали Алексей Емелин и Наиль Якупов.

Через четыре минуты, на 45-й минуте матча Рид Буше забивает еще одну шайбу, счет становится 1:2 в пользу «Авангарда». Ассистенты — Александр Хохлачёв и Оливер Каски.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Еще через четыре минуты, на 48-й минуте происходит очередное изменение счета: 1:3 в пользу «Авангарда». Шайбу забил Семен Чистяков при поддержке Александра Хохлачёва и Сергея Шумакова.

«Сибирь» — «Авангард». Лучшие моменты второго периода. 13 ноября 2020 года

На последней минуте игры «Авангард» укрепил свои позиции, увеличив разрыв до 1:4. Автор гола на этот раз — Иржи Секач, ассистентом выступил Дамир Шарипзянов.

В сезоне КХЛ 2020/2021 ХК «Сибирь» уже успел сыграть с «Авангардом». 11 октября «снеговики» потерпели поражение от омичей со счетом 4–0, а 4 сентября — со счётом 0–1.

Предыдущую встречу «Сибирь» провела 11 ноября, когда всухую проиграла минскому «Динамо» в домашнем матче со счетом 0:6.

В ноябре «Сибирь» пополнила свои ряды новым вратарем — 21-летним Арсением Ахметовым.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ХК «Авангард»ХК «Сибирь»хоккей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...