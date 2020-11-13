«Сибирь» проиграла «Авангарду» в домашнем матче

13 ноября хоккеисты «Сибири» провели домашний матч с омским «Авангардом» в рамках Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021. Встреча завершилась со счетом 1:4.
«Сибирь» — «Авангард». Лучшие моменты первого периода. 13 ноября 2020 года
Автор: Khl.ru
На 34-й минуте «Сибирь» открыла счет. Евгений Чесалин забил первую шайбу при поддержке Александра Шарова и Дмитрия Саюстова.
Гол. 1:0. Евгений Чесалин («Сибирь») открыл счёт. 13 ноября 2020 года
Автор: Khl.ru
В самом начале третьего периода «Авангард» сравнял счет. Отличился Рид Буше, ему ассистировали Алексей Емелин и Наиль Якупов.
Через четыре минуты, на 45-й минуте матча Рид Буше забивает еще одну шайбу, счет становится 1:2 в пользу «Авангарда». Ассистенты — Александр Хохлачёв и Оливер Каски.
Еще через четыре минуты, на 48-й минуте происходит очередное изменение счета: 1:3 в пользу «Авангарда». Шайбу забил Семен Чистяков при поддержке Александра Хохлачёва и Сергея Шумакова.
«Сибирь» — «Авангард». Лучшие моменты второго периода. 13 ноября 2020 года
Автор: Khl.ru
На последней минуте игры «Авангард» укрепил свои позиции, увеличив разрыв до 1:4. Автор гола на этот раз — Иржи Секач, ассистентом выступил Дамир Шарипзянов.
В сезоне КХЛ 2020/2021 ХК «Сибирь» уже успел сыграть с «Авангардом». 11 октября «снеговики» потерпели поражение от омичей со счетом 4–0, а 4 сентября — со счётом 0–1.
Предыдущую встречу «Сибирь» провела 11 ноября, когда всухую проиграла минскому «Динамо» в домашнем матче со счетом 0:6.
В ноябре «Сибирь» пополнила свои ряды новым вратарем — 21-летним Арсением Ахметовым.