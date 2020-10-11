ХК «Сибирь» потерпел поражение в домашнем матче от «Авангарда»

10 октября в Новосибирске прошёл матч регулярного Чемпионата КХЛ между хоккейным клубом «Сибирь» и омским «Авангардом». Игра завершилась со счётом 4–0 в пользу гостей.
Голы:
5:04 «Авангард» 1–0 (Буше, ассистенты Толчинский и Каски);
6:02 «Авангард» 2–0 (Шумаков, ассистенты Хохлачёв);
43:01 «Авангард» 3–0 (Найт, ассистенты Каски и Толчинский);
59:13 «Авангард» 4–0 (Шумаков, ассистенты Зернов и Береглазов).
«Авангард» — «Сибирь». Лучшие моменты матча
официальный сайт КХЛ
Следующая игра с участием ХК «Сибирь» состоится 11 октября в 23:00. «Снеговики» выйдут на лёд против нижегородского «Торпедо».