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ХК «Сибирь» потерпел поражение в домашнем матче от «Авангарда»

Игра завершилась со счётом 4–0 в пользу гостей

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Игра завершилась со счётом 4–0.

Игра завершилась со счётом 4–0.

10 октября в Новосибирске прошёл матч регулярного Чемпионата КХЛ между хоккейным клубом «Сибирь» и омским «Авангардом». Игра завершилась со счётом 4–0 в пользу гостей.

Голы:

5:04 «Авангард» 1–0 (Буше, ассистенты Толчинский и Каски);

6:02 «Авангард» 2–0 (Шумаков, ассистенты Хохлачёв);

43:01 «Авангард» 3–0 (Найт, ассистенты Каски и Толчинский);

59:13 «Авангард» 4–0 (Шумаков, ассистенты Зернов и Береглазов).

«Авангард» — «Сибирь». Лучшие моменты матча

официальный сайт КХЛ

Следующая игра с участием ХК «Сибирь» состоится 11 октября в 23:00. «Снеговики» выйдут на лёд против нижегородского «Торпедо».

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КХЛХК «Сибирь»ХоккейХК «Авангард» Омск
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