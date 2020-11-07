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ХК «Сибирь» пополнил ряды новым вратарем

В сезоне КХЛ 2020/2021 Арсений Ахметов уже провел два матча

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21-летний Арсений Ахметов — воспитанник казанского хоккея

21-летний Арсений Ахметов — воспитанник казанского хоккея

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В хоккейном клубе «Сибирь» появился новый вратарь. Как сообщает администрация новосибирской команды, клубы «Сочи» и «Сибирь» заключили договор о переводе в Новосибирск голкипера Арсения Ахметова.

Арсений Ахметов

Арсений Ахметов

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21-летний Ахметов является воспитанником казанского хоккея. Играл в командах Молодежной хоккейной лиги «Ирбис» (Казань) и «Капитан» (Ступино). Ахметов стал игроком «Сочи» в 2017 году. В сезоне КХЛ 2020/2021 Ахметов провел два матча. В Высшей хоккейной лиге принимал участие в составе ХК «Рязань» и ХК «Ижсталь».

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Следующий матч ХК «Сибирь» проведет 11 ноября против минского «Динамо».

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ХК «Сибирь»
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