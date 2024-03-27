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Религия подробности В Вознесенский собор в Новосибирске съехались силовики: фото

В Вознесенский собор в Новосибирске съехались силовики: фото

В пресс-службе епархии объяснили, что происходит

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На молебен собрались силовики

В Вознесенский собор Новосибирска днем, 27 марта, съехались сотрудники национальной гвардии, возле храма остановилась спецтехника. В пресс-службе Новосибирской митрополии объяснили, что силовики собрались на ежегодный молебен.

— Сегодня в соборе проходил молебен для сотрудников войск нацгвардии. Соответственно, машины и техника ведомства могли присутствовать рядом или на территории. Сегодня день войск национальной гвардии. Ежегодно проводится богослужение по их просьбе, — отметила пресс-секретарь Новосибирской епархии Лилия Ткаченко.

Ранее НГС писал о том, что в спальном жилмассиве Новосибирска хотят построить часовню на месте магазина. Это понравилось не всем.

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Епархия Молебен Спецслужбы Собор Вознесенский собор
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