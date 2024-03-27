В Вознесенский собор в Новосибирске съехались силовики: фото

В Вознесенский собор Новосибирска днем, 27 марта, съехались сотрудники национальной гвардии, возле храма остановилась спецтехника. В пресс-службе Новосибирской митрополии объяснили, что силовики собрались на ежегодный молебен.
— Сегодня в соборе проходил молебен для сотрудников войск нацгвардии. Соответственно, машины и техника ведомства могли присутствовать рядом или на территории. Сегодня день войск национальной гвардии. Ежегодно проводится богослужение по их просьбе, — отметила пресс-секретарь Новосибирской епархии Лилия Ткаченко.
Ранее НГС писал о том, что в спальном жилмассиве Новосибирска хотят построить часовню на месте магазина. Это понравилось не всем.