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На службу и за святой водой: сотни верующих пришли в новосибирский храм на Крещение

Люди собрались в Вознесенском кафедральном соборе

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Ночью в храмах проходит богослужение

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19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В новосибирских храмах сегодня прошло всенощное бдение, днем верующие приходят на службу и за святой водой.

Фотограф НГС Андрей Бортко посетил Вознесенский кафедральный собор. Посмотрите на его снимках, как горожане встречают праздник.

Рядом храмом дежурят наряды полиции

Рядом храмом дежурят наряды полиции

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В собор пришли сотни верующих

В собор пришли сотни верующих

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В храмах можно посавить свечи и прочитать молитву

В храмах можно посавить свечи и прочитать молитву

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Служба проводилась и утром, она началась около 11:20

Служба проводилась и утром, она началась около 11:20

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С 18 января на территории храма разливают святую воду

С 18 января на территории храма разливают святую воду

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Воду можно набрать бесплатно в неограниченном объеме до 21:00

Воду можно набрать бесплатно в неограниченном объеме до 21:00

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Также с ночи новосибирцы участвуют в популярном обряде — окунании в прорубь. На территории области уже к утру на него пришли более 4000 человек. Купели оборудовали заранее, рядом дежурят спасатели, медики и сотрудники полиции. Это необходимо для соблюдения мер безопасности. НГС рассказывает в онлайн-трансляции о том, как горожане отмечают Крещение. В прорубь окунулись и наши корреспонденты.

Ранее протоиерей Алексей Кульберг рассказал о значении святой воды. Также мы выяснили, какие приметы связаны с этим праздником.

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КрещениеЦерковьСвятая водаВознесенский соборНовосибирск
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