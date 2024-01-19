На службу и за святой водой: сотни верующих пришли в новосибирский храм на Крещение

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В новосибирских храмах сегодня прошло всенощное бдение, днем верующие приходят на службу и за святой водой.
Фотограф НГС Андрей Бортко посетил Вознесенский кафедральный собор. Посмотрите на его снимках, как горожане встречают праздник.
Также с ночи новосибирцы участвуют в популярном обряде — окунании в прорубь. На территории области уже к утру на него пришли более 4000 человек. Купели оборудовали заранее, рядом дежурят спасатели, медики и сотрудники полиции. Это необходимо для соблюдения мер безопасности. НГС рассказывает в онлайн-трансляции о том, как горожане отмечают Крещение. В прорубь окунулись и наши корреспонденты.
Ранее протоиерей Алексей Кульберг рассказал о значении святой воды. Также мы выяснили, какие приметы связаны с этим праздником.