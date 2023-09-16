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К Вознесенскому собору в Новосибирске приехали сразу семь пожарных автомобилей - фото с места

Это самые новые машины, которые недавно поступили в распоряжении новосибирского МЧС

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Таинство приурочили ко дню иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Икона почитается как заступница при пожарах

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16 сентября в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска освятили семь новых пожарных автоцистерн МЧС. Таинство проводил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

— Новая техника совсем недавно поступила на вооружение в пожарно-спасательные части Новосибирска, Бердска, Краснообска и Искитима. Они имеют улучшенные тактико-технические характеристики и современное пожарно-техническое вооружение, — сообщили в МЧС Новосибирской области.

Коллективное фото после освящения

Коллективное фото после освящения

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В ведомстве уточнили, что каждый автомобиль уже прошёл необходимые испытания и уже применяется в ликвидации пожаров. Автоцистерны произведены в Челябинской области на базе шасси КАМАЗ.

В июне в храмах Новосибирска заметили представителей известной секты «Служба духовной безопасности», об опасности предупредила митрополия РПЦ.

РПЦМитрополитОсвящениеМЧС
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