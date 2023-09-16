К Вознесенскому собору в Новосибирске приехали сразу семь пожарных автомобилей - фото с места

16 сентября в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска освятили семь новых пожарных автоцистерн МЧС. Таинство проводил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
— Новая техника совсем недавно поступила на вооружение в пожарно-спасательные части Новосибирска, Бердска, Краснообска и Искитима. Они имеют улучшенные тактико-технические характеристики и современное пожарно-техническое вооружение, — сообщили в МЧС Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что каждый автомобиль уже прошёл необходимые испытания и уже применяется в ликвидации пожаров. Автоцистерны произведены в Челябинской области на базе шасси КАМАЗ.
В июне в храмах Новосибирска заметили представителей известной секты «Служба духовной безопасности», об опасности предупредила митрополия РПЦ.