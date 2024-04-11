«Желаю тебе никогда не увидеть, как растут твои дети»: как аферист из Колумбии соблазнял и бросал женщин

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«Как только я забеременела, он сделал мне предложение, а на следующий день сказал, что я жирная тупая меркантильная старуха и ушел», — так три месяца назад отзывалась известный дизайнер Екатерина Добрякова о мужчине, в которого когда-то была по уши влюблена. Сначала ее очаровала его галантность и любовь к музыке, после он представился ей успешным колумбийским бизнесменом из очень состоятельной семьи — ну как тут было устоять? Но в реальности мужчина оказался, мягко говоря, не совсем тем, за кого себя выдавал. Состоятельность свою он выдумал, а одновременно с Катей встречался еще с несколькими женщинами, и многие от него забеременели. На размножении у него, кажется, стоял не пунктик, а целый пунктище.



«Такой интересный молодой человек»

Свою карьеру Катя начала с того, что делала обложки для известных музыкантов. Потом она стала дизайнером одежды, открыла шоурумы в Европе, а затем стала продюсировать музыкантов. Один из них — Рамазан Ахмедов, известный под творческим псевдонимом R.A.SVET. С ним Катя однажды пришла в эфир на радио, где Рамзану аккомпанировал симпатичный колумбийский виолончелист Анджело Торрес.



Катя снимала эфир на видео, а после записи виолончелист попросил скинуть ему запись. Так они невзначай обменялись конактами.

Источник: k_dobryakova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вскоре между парой завязался эпистолярный роман, который перешел и в личное общение. Катю впечатлило, что ухажер был дипломатичным, любезным и галантным, а еще Анджело приглашал ее в Колумбию, где у него, по его словам, был роскошный дом. Окончательно женское сердце растаяло, когда музыкант пришел к ней в гости и запел.



— Он приехал с гитарой. Гитара была в чехле из крокодила, то есть реально натуральная кожа крокодила, практически как сумка «Биркин», — рассказала Екатерина в интервью Ксении Собчак. — Он начал играть на гитаре, тем самым меня сразу же покорив. Потому что я поняла: как же классно, когда в доме звучит музыка. И когда у тебя есть возможность дуэтом на кухне с хорошим гитаристом душевно провести время, это так приятно.



Анджело любил не только петь, но и рассказывать о себе. Например, о том, какой у него роскошный пентхаус в элитном поселке Покровское-Стрешнево, как он любит кататься на своем кабриолете, какие у него дома в родной Колумбии.



— Рассказывал, что у него огромный фэшн-бизнес, что на него работают четыре тысячи человек. Также рассказывал, что у него с братом фирма по поставкам авокадо, очень влиятельная колумбийская семья, очень богатые, очень состоятельные люди. И я такая думаю, господи, такой интересный молодой человек. Мало того, что колумбиец, мало того, что закончил консерваторию, виолончель, такой благородный инструмент, такой огромный пентхаус, — вспоминает свои эмоции дизайнер.

Что-что, а первое впечатление Торрес производил мастерски (лучше у него, похоже, получалось разве что производить детей) Источник: Angelodavidtorres / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Надо сказать, что пустить пыль в глаза Анджело умел профессионально. Был очень обходительным с родителями Кати, позволял себе оплатить счет за всех, а на встречу в ресторане с подругами Екатерины приехал с настоящей свитой.



— Целая свита из колумбийских ребят. Там был охранники, две няни, — вспоминает певица Пелагея, которая была на одной из таких встреч. — Но несмотря на то, что такое большое количество персонала, он очень много времени проводил со своими детьми, он всё время говорил о том, как он любит детей. Но ровно столько же, сколько он говорил про любовь к своим детям, он еще говорил о своих лошадях, имениях в разных концах света. Он очень много говорил о любви к Кате.



— Он закрыл весь счет, девчонки сказали, какой благородный молодой человек, даже нам не дал расплатиться, — рассказывает дизайнер. — Девчонки устроили ему допрос — хоть какие-то недостатки у тебя есть? Давайте каждый расскажет о своих недостатках. И мы прямо пошли по кругу. Когда очередь дошла до него, он сказал «я очень много работаю».

Девчонки провожали меня, как будто я выиграла олимпиаду. Екатерина Добрякова, дизайнер

О том, что у Анджело есть дети, Екатерина знала изначально — виолончелист этого не скрывал и регулярно публиковал фотографии с ними в соцсетях. Но объяснил, что с их матерью он давно в разводе. Понимая, что семью она не разрушит, Катя не стеснялась переходить на новый уровень отношений. Да и музыкант прямым текстом говорил, что готов к этому, а на дне рождения Кати признался, что хочет семью и как можно больше детей.



— Пришло время задувать свечи на торте, он прям под руку, когда я уже вздохнула, сказал: «давай троих детей от меня, только со мной». И я реально загадала троих детей, потому что мне казалось это желание очень даже уместно. И мои родители буквально растаяли, потому что у парня были серьезные намерения на меня, — признается женщина.

Источник: k_dobryakova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но оказалось, что дети виолончелисту нужны были не только от Кати.



«Таких людей, как ты, должно быть много на Земле»

О том, что надо «рожать детей побольше» Анджело говорил и актрисе Дарье Сивовой. Она с музыкантом познакомилась в соцсетях. Сначала так же, как и в случае с Екатериной, у них завязался бурный эпистолярный роман, а когда дело дошло до личной встречи, Дарья не заметила, как пролетели три часа их общения.



— Я с первых секунд почувствовала доверие, — признается актриса. — Человек как сказка казался: путешествия, таланты, шесть языков знает. Мне было интересно и хорошо. Не было никакой грязи, просто играл на гитаре какие-то песни. Я подумала: господи, как хорошо, как радостно можно жить, когда с тобой такой человек. Музыкальный, веселый, образованный. Я влюбилась прямо с первого вечера.

Дарья признается, что ей непросто было открыть свою личную историю, «но по-другому быть не может» Источник: sivova_dasha / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Брать Дарью Анджело сразу решил не только игрой на гитаре и сладкими песенками, но и статусом. Он представился ей бизнесменом, который окончил Гарвард, а теперь учится в консерватории. И актриса быстро пала в его объятия. Вот только Торрес сближаться с ней не торопился, объясняя это тем, что женщины принесли ему очень много боли, и теперь ему нужно время, чтобы довериться человеку. Ранимость музыканта актриса сочла достаточным оправданием, и женщина не стала требовать от него слишком многого. Радовалась каждой встрече и с удовольствием помогала ему, когда Торресу это было необходимо.



Так, однажды он попросил Дарью приютить у себя его друга. Родители актрисы жили неподалеку, и она на время переехала к ним.



— В результате я разрешила якобы другу из Германии пожить у себя. А потом вернулась в свою квартиру, и у меня было такое неприятное чувство, прям некомфортно. Квартира была вылизана, но я пока сама ее не отдраила, не успокоилась. И потом я нахожу пакет, и в нем лежит желтый шарф и свитер. И меня начинает просто колотить, — рассказывает Дарья.



Шарф и свитер, которые обнаружила актриса, принадлежали Кате Добряковой. О том, что Анджело с ней знаком, актриса прекрасно знала. Она подписана на соцсети Добряковой и видела их совместные снимки и видео. Но музыкант объяснил, что их связывают исключительно рабочие отношения.



— Мне всё объяснили, я поверила. И потом он написал: «Думаю про детей с тобой», — рассказывает Дарья.



«Родишь — я тебе куплю квартиру»

Еще одна пострадавшая от чар колумбийского афериста, учащаяся в консерватории скрипачка Анна (фамилию она предпочла не называть), стала для Торреса легкой добычей. Женщина признается, что на момент встречи с ним была неопытна в отношениях, всё время уделяла музыке, а впервые поцеловалась в 25 лет. Естественно, встретив мужчину, петухом вышагивающего перед ней, Анна с головой окунулась в омут, как ей казалось, любви.



— И тут мне попался такой симпатичный молодой человек, который представился, что он одинокий отец, живущий в пентхаусе, у него нефтяные компании, рестораны — ну просто мечта, как не влюбиться в такого. Тем более действительно очень симпатичный человек. В этом плане момент корысти есть, меркантильности, — признается Анна. — Но всё-таки я к нему прониклась каким-то чувством действительно глубоким.

Анна признается, что Торресу проще простого было создать в ее глазах образ миллиардера Источник: Осторожно: Собчак / YouTube











Причем в отношениях с Анной Анджело часто бывал невыносим. Мог написать девушке, что ждет встречи, а стоило ей не ответить в течение пяти минут, как заявлял, что у него уже появились дела.



— То, что тяжело дается, очень хочется. Мне хотелось, потому что он постоянно от меня ускользал, — рассказывает Анна.



При этом Торрес держал скрипачку на коротком поводке. Продолжал ухаживать и очаровывать, прямо говорил, что хочет от нее детей.



— Вот давай родишь, я тебе куплю квартиру. У нас, слава богу, с ним было всегда с презервативом. Но что интересно, презервативы покупала только я. Он не купил ни разу за два года, — говорит женщина.

Торрес на пальцах объясняет, сколько раз в жизни он пользовался презервативами Источник: Angelodavidtorres / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вместе с тем Торрес то и дело просил Анну скинуть ему фотографии с занятий, которые он потом публиковал у себя на странице, выдавал за свои. Скрипачка также помогала ему редактировать информацию о себе в интернете, чтобы по запросу «Анджело Торрес виолончель» в поисковиках появлялись результаты «первая виолончель Большого театра», «родился в Колумбии», «играл в Карнеги-холл и театре "Ла Скала" в Милане».



В этот момент Анна начала догадываться, что виолончелист на самом деле аферист.



«Ты жирная, меркантильная, тупая старуха»

С Кати Гордеевой розовые очки начали спадать в тот момент, когда Анджело однажды поехал встречаться с детьми, а спустя полчаса отправил ей сообщение с просьбой как можно быстрее отправить его документы. Такую срочность он объяснил тем, что пришла бывшая жена и собирается вместе с полицией забрать у него детей. Через несколько часов он приехал к Кате, оставил чемодан и уехал.



— Я разбирала его чемоданы и поняла, что там в принципе нет никаких вещей. Какие-то растянутые треники с дырками, пара непонятных совершенно футболок и какой-то свитер весь в растяжках стираный-перестиранный, — рассказывает Добрякова. — На вопрос, где вещи, ответил, что отправил их в Испанию.



На чемодане дизайнер также обнаружила бирки с именами: Кент Макнили, Соня Макнили, Кристина Макнили. Погуглив эти имена, она узнала, что Кент Макнили — это крупный бизнесмен, Соня — его жена, а Кристина — дочь. Дальнейшие поиски показали, что семейство Макнили живет в том самом пентхаусе, который Анджело называл своим, с 2007 года. Хотя «маэстро» уверял, что поселился в нем в 2012 году, когда приехал в Россию, и сам, не жалея своих виолончелистских рук, делал ремонт. Екатерина тогда списала всё на то, что Анджело немного приврал, потому что хотел ей понравиться.

А сколько миллиардеров на этой фотографии видите вы? Источник: Angelodavidtorres / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После проблем с Кристиной, в доме которой он жил, музыкант переехал к Кате. Но в быту стал вести себя совсем не как миллиардер. Добрякова его одевала и обихаживала, а он даже продукты не покупал.



— И я такая думаю: живу с миллиардером, а он ни разу не спросил, сколько он мне должен. И я ему говорю: слушай, а почему ты меня никогда не спрашиваешь, сколько я потратила? Я каждый день покупаю продукты, одежду, еще что-то, тебе это ок? — рассказывает дизайнер. — Мне это было ок до того момента, как я забеременела. Но я уже беременная, и мне надо понимать, я вообще на этого мужчину могу рассчитывать? Я никогда не давала ему деньги, но я покупала одежду, шампуни, стиральные порошки, оплачивала домработницу. На что он просто говорит: «Что ты сейчас сказала? Ты жирная, меркантильная, тупая старуха, пошла на… Найди себе кого-то, кто будет тебе возвращать деньги, кого-то такого же старого, как ты».



Закатив скандал, аферист собрал подаренные Катей пожитки и ушел, чтобы никогда не вернуться.



Некоторое время спустя Екатерина случайно встретила бывшего возлюбленного на улице. Она сидела на скамейке, а он прошел рядом со своим другом, посмотрел на женщину, которая носит его ребенка, и сделал вид, что не знаком с ней.



— Я сидела с животом и разговаривала по работе. И он сделал вид, что он меня не знает. Я подумала: «Вот ты мразь, я сделаю всё, чтобы все об этом узнали. Я не хочу так. Я не буду молчать».



Первым делом Катя прервала молчание в соцсетях.

— Полтора года я встречалась с человеком, выкладывала его в соцсети, заботилась о нем и во всём поддерживала. Сразу, как мы встретились, он начал просить ребенка и говорил на протяжении всего времени, что я самая лучшая, а он самый верный. Как только я забеременела, он сделал мне предложение, а на следующий день сказал, что я жирная, тупая, меркантильная старуха и ушел, — рассказала Добрякова свою версию произошедшего. — На протяжении всей беременности я была одна, ходила на все скрининги, плакала днем и ночью и потеряла веру в любовь и дружбу. Я каждый день узнавала новые эпизоды его бесконечной лжи. Ничего из того, что он говорил за всё это время, не было правдой. Мне звонили девушки, которые так же, как и я, встречались с ним параллельно и тоже планировали семью и детей. Их было очень много. В итоге, когда мы узнали правду, он сменил номер телефона, заблокировал всех и удалил переписки. У него родились дети, которых он не признает.

В начале этого года Екатерина Добрякова решила высказать всё, что она думает о колумбийском сердцееде 1 из 4 В начале этого года Екатерина Добрякова решила высказать всё, что она думает о колумбийском сердцееде Источник: k_dobryakova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Очная ставка

Собственное расследование Екатерина начала вести после того, как ее пригласили на открытие ресторана. Там все обратили внимание на то, что она в положении, а телеграм-канал «Антиглянец» написал, что у Добряковой «не всё просто». На эту публикацию откликнулись несколько женщин, которые спрашивали, кто отец будущего ребенка. Дизайнер хотела вызнать, как связаться с интересантами, но авторы канала ответили, что это будет неэтично, и предложили вместо этого дать им номер телефона Екатерины. Добрякова согласилась.



— Ровно через полторы минуты у меня зазвонил телефон, и на том конце просто рыдала девушка. Она мне сказала: «Я знала, что он с вами в отношениях, я догадывалась, я просто не была достаточно смелой, чтобы позвонить вам и раньше об этом сказать, потому что я с ним также встречалась». Я спрашиваю: сколько? Она говорит: полтора года.



Женщиной, позвонившей Добряковой, была Дарья Сивова.



Подруги по несчастью начали распутывать этот клубок и нашли еще несколько обманутых женщин. Некоторые уже успели родить от Анджело. Никто так и не смог ответить, чем зацепил их Торрес, но все сошлись во мнении, что его нужно поставить на место.



— Мы с девочками долго думали, как бы нам сделать ему очную ставку, чтобы мы могли поставить точку. Подумали, что лучшего способа с ним встретиться нет, чем назначить ему концерт. Потому что он очень любит деньги, — поделилась Катя планом мести.



На концерт обманутые любовницы пришли в масках и не снимали их до конца концерта. Но стоило им себя разоблачить, как музыкант попробовал сбежать, заявлял, что ни с одной из присутствующих его никакие романтические отношения не связывают, а в беременностях и детях пусть разбираются специалисты.



И хотя женщины обрадовались тому, что справедливость восторжествовала, некоторые признались, что в какой-то момент им стало жалко виолончелиста.