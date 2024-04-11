«Желаю тебе никогда не увидеть, как растут твои дети»: как аферист из Колумбии соблазнял и бросал женщин

«Как только я забеременела, он сделал мне предложение, а на следующий день сказал, что я жирная тупая меркантильная старуха и ушел», — так три месяца назад отзывалась известный дизайнер Екатерина Добрякова о мужчине, в которого когда-то была по уши влюблена. Сначала ее очаровала его галантность и любовь к музыке, после он представился ей успешным колумбийским бизнесменом из очень состоятельной семьи — ну как тут было устоять? Но в реальности мужчина оказался, мягко говоря, не совсем тем, за кого себя выдавал. Состоятельность свою он выдумал, а одновременно с Катей встречался еще с несколькими женщинами, и многие от него забеременели. На размножении у него, кажется, стоял не пунктик, а целый пунктище.
«Такой интересный молодой человек»
Свою карьеру Катя начала с того, что делала обложки для известных музыкантов. Потом она стала дизайнером одежды, открыла шоурумы в Европе, а затем стала продюсировать музыкантов. Один из них — Рамазан Ахмедов, известный под творческим псевдонимом R.A.SVET. С ним Катя однажды пришла в эфир на радио, где Рамзану аккомпанировал симпатичный колумбийский виолончелист Анджело Торрес.
Катя снимала эфир на видео, а после записи виолончелист попросил скинуть ему запись. Так они невзначай обменялись конактами.
Вскоре между парой завязался эпистолярный роман, который перешел и в личное общение. Катю впечатлило, что ухажер был дипломатичным, любезным и галантным, а еще Анджело приглашал ее в Колумбию, где у него, по его словам, был роскошный дом. Окончательно женское сердце растаяло, когда музыкант пришел к ней в гости и запел.
— Он приехал с гитарой. Гитара была в чехле из крокодила, то есть реально натуральная кожа крокодила, практически как сумка «Биркин», — рассказала Екатерина в интервью Ксении Собчак. — Он начал играть на гитаре, тем самым меня сразу же покорив. Потому что я поняла: как же классно, когда в доме звучит музыка. И когда у тебя есть возможность дуэтом на кухне с хорошим гитаристом душевно провести время, это так приятно.
Анджело любил не только петь, но и рассказывать о себе. Например, о том, какой у него роскошный пентхаус в элитном поселке Покровское-Стрешнево, как он любит кататься на своем кабриолете, какие у него дома в родной Колумбии.
— Рассказывал, что у него огромный фэшн-бизнес, что на него работают четыре тысячи человек. Также рассказывал, что у него с братом фирма по поставкам авокадо, очень влиятельная колумбийская семья, очень богатые, очень состоятельные люди. И я такая думаю, господи, такой интересный молодой человек. Мало того, что колумбиец, мало того, что закончил консерваторию, виолончель, такой благородный инструмент, такой огромный пентхаус, — вспоминает свои эмоции дизайнер.
Надо сказать, что пустить пыль в глаза Анджело умел профессионально. Был очень обходительным с родителями Кати, позволял себе оплатить счет за всех, а на встречу в ресторане с подругами Екатерины приехал с настоящей свитой.
— Целая свита из колумбийских ребят. Там был охранники, две няни, — вспоминает певица Пелагея, которая была на одной из таких встреч. — Но несмотря на то, что такое большое количество персонала, он очень много времени проводил со своими детьми, он всё время говорил о том, как он любит детей. Но ровно столько же, сколько он говорил про любовь к своим детям, он еще говорил о своих лошадях, имениях в разных концах света. Он очень много говорил о любви к Кате.
— Он закрыл весь счет, девчонки сказали, какой благородный молодой человек, даже нам не дал расплатиться, — рассказывает дизайнер. — Девчонки устроили ему допрос — хоть какие-то недостатки у тебя есть? Давайте каждый расскажет о своих недостатках. И мы прямо пошли по кругу. Когда очередь дошла до него, он сказал «я очень много работаю».
Девчонки провожали меня, как будто я выиграла олимпиаду.
О том, что у Анджело есть дети, Екатерина знала изначально — виолончелист этого не скрывал и регулярно публиковал фотографии с ними в соцсетях. Но объяснил, что с их матерью он давно в разводе. Понимая, что семью она не разрушит, Катя не стеснялась переходить на новый уровень отношений. Да и музыкант прямым текстом говорил, что готов к этому, а на дне рождения Кати признался, что хочет семью и как можно больше детей.
— Пришло время задувать свечи на торте, он прям под руку, когда я уже вздохнула, сказал: «давай троих детей от меня, только со мной». И я реально загадала троих детей, потому что мне казалось это желание очень даже уместно. И мои родители буквально растаяли, потому что у парня были серьезные намерения на меня, — признается женщина.
Но оказалось, что дети виолончелисту нужны были не только от Кати.
«Таких людей, как ты, должно быть много на Земле»
О том, что надо «рожать детей побольше» Анджело говорил и актрисе Дарье Сивовой. Она с музыкантом познакомилась в соцсетях. Сначала так же, как и в случае с Екатериной, у них завязался бурный эпистолярный роман, а когда дело дошло до личной встречи, Дарья не заметила, как пролетели три часа их общения.
— Я с первых секунд почувствовала доверие, — признается актриса. — Человек как сказка казался: путешествия, таланты, шесть языков знает. Мне было интересно и хорошо. Не было никакой грязи, просто играл на гитаре какие-то песни. Я подумала: господи, как хорошо, как радостно можно жить, когда с тобой такой человек. Музыкальный, веселый, образованный. Я влюбилась прямо с первого вечера.
Брать Дарью Анджело сразу решил не только игрой на гитаре и сладкими песенками, но и статусом. Он представился ей бизнесменом, который окончил Гарвард, а теперь учится в консерватории. И актриса быстро пала в его объятия. Вот только Торрес сближаться с ней не торопился, объясняя это тем, что женщины принесли ему очень много боли, и теперь ему нужно время, чтобы довериться человеку. Ранимость музыканта актриса сочла достаточным оправданием, и женщина не стала требовать от него слишком многого. Радовалась каждой встрече и с удовольствием помогала ему, когда Торресу это было необходимо.
Так, однажды он попросил Дарью приютить у себя его друга. Родители актрисы жили неподалеку, и она на время переехала к ним.
— В результате я разрешила якобы другу из Германии пожить у себя. А потом вернулась в свою квартиру, и у меня было такое неприятное чувство, прям некомфортно. Квартира была вылизана, но я пока сама ее не отдраила, не успокоилась. И потом я нахожу пакет, и в нем лежит желтый шарф и свитер. И меня начинает просто колотить, — рассказывает Дарья.
Шарф и свитер, которые обнаружила актриса, принадлежали Кате Добряковой. О том, что Анджело с ней знаком, актриса прекрасно знала. Она подписана на соцсети Добряковой и видела их совместные снимки и видео. Но музыкант объяснил, что их связывают исключительно рабочие отношения.
— Мне всё объяснили, я поверила. И потом он написал: «Думаю про детей с тобой», — рассказывает Дарья.
«Родишь — я тебе куплю квартиру»
Еще одна пострадавшая от чар колумбийского афериста, учащаяся в консерватории скрипачка Анна (фамилию она предпочла не называть), стала для Торреса легкой добычей. Женщина признается, что на момент встречи с ним была неопытна в отношениях, всё время уделяла музыке, а впервые поцеловалась в 25 лет. Естественно, встретив мужчину, петухом вышагивающего перед ней, Анна с головой окунулась в омут, как ей казалось, любви.
— И тут мне попался такой симпатичный молодой человек, который представился, что он одинокий отец, живущий в пентхаусе, у него нефтяные компании, рестораны — ну просто мечта, как не влюбиться в такого. Тем более действительно очень симпатичный человек. В этом плане момент корысти есть, меркантильности, — признается Анна. — Но всё-таки я к нему прониклась каким-то чувством действительно глубоким.
Причем в отношениях с Анной Анджело часто бывал невыносим. Мог написать девушке, что ждет встречи, а стоило ей не ответить в течение пяти минут, как заявлял, что у него уже появились дела.
— То, что тяжело дается, очень хочется. Мне хотелось, потому что он постоянно от меня ускользал, — рассказывает Анна.
При этом Торрес держал скрипачку на коротком поводке. Продолжал ухаживать и очаровывать, прямо говорил, что хочет от нее детей.
— Вот давай родишь, я тебе куплю квартиру. У нас, слава богу, с ним было всегда с презервативом. Но что интересно, презервативы покупала только я. Он не купил ни разу за два года, — говорит женщина.
Вместе с тем Торрес то и дело просил Анну скинуть ему фотографии с занятий, которые он потом публиковал у себя на странице, выдавал за свои. Скрипачка также помогала ему редактировать информацию о себе в интернете, чтобы по запросу «Анджело Торрес виолончель» в поисковиках появлялись результаты «первая виолончель Большого театра», «родился в Колумбии», «играл в Карнеги-холл и театре "Ла Скала" в Милане».
В этот момент Анна начала догадываться, что виолончелист на самом деле аферист.
«Ты жирная, меркантильная, тупая старуха»
С Кати Гордеевой розовые очки начали спадать в тот момент, когда Анджело однажды поехал встречаться с детьми, а спустя полчаса отправил ей сообщение с просьбой как можно быстрее отправить его документы. Такую срочность он объяснил тем, что пришла бывшая жена и собирается вместе с полицией забрать у него детей. Через несколько часов он приехал к Кате, оставил чемодан и уехал.
— Я разбирала его чемоданы и поняла, что там в принципе нет никаких вещей. Какие-то растянутые треники с дырками, пара непонятных совершенно футболок и какой-то свитер весь в растяжках стираный-перестиранный, — рассказывает Добрякова. — На вопрос, где вещи, ответил, что отправил их в Испанию.
На чемодане дизайнер также обнаружила бирки с именами: Кент Макнили, Соня Макнили, Кристина Макнили. Погуглив эти имена, она узнала, что Кент Макнили — это крупный бизнесмен, Соня — его жена, а Кристина — дочь. Дальнейшие поиски показали, что семейство Макнили живет в том самом пентхаусе, который Анджело называл своим, с 2007 года. Хотя «маэстро» уверял, что поселился в нем в 2012 году, когда приехал в Россию, и сам, не жалея своих виолончелистских рук, делал ремонт. Екатерина тогда списала всё на то, что Анджело немного приврал, потому что хотел ей понравиться.
После проблем с Кристиной, в доме которой он жил, музыкант переехал к Кате. Но в быту стал вести себя совсем не как миллиардер. Добрякова его одевала и обихаживала, а он даже продукты не покупал.
— И я такая думаю: живу с миллиардером, а он ни разу не спросил, сколько он мне должен. И я ему говорю: слушай, а почему ты меня никогда не спрашиваешь, сколько я потратила? Я каждый день покупаю продукты, одежду, еще что-то, тебе это ок? — рассказывает дизайнер. — Мне это было ок до того момента, как я забеременела. Но я уже беременная, и мне надо понимать, я вообще на этого мужчину могу рассчитывать? Я никогда не давала ему деньги, но я покупала одежду, шампуни, стиральные порошки, оплачивала домработницу. На что он просто говорит: «Что ты сейчас сказала? Ты жирная, меркантильная, тупая старуха, пошла на… Найди себе кого-то, кто будет тебе возвращать деньги, кого-то такого же старого, как ты».
Закатив скандал, аферист собрал подаренные Катей пожитки и ушел, чтобы никогда не вернуться.
Некоторое время спустя Екатерина случайно встретила бывшего возлюбленного на улице. Она сидела на скамейке, а он прошел рядом со своим другом, посмотрел на женщину, которая носит его ребенка, и сделал вид, что не знаком с ней.
— Я сидела с животом и разговаривала по работе. И он сделал вид, что он меня не знает. Я подумала: «Вот ты мразь, я сделаю всё, чтобы все об этом узнали. Я не хочу так. Я не буду молчать».
Первым делом Катя прервала молчание в соцсетях.
— Полтора года я встречалась с человеком, выкладывала его в соцсети, заботилась о нем и во всём поддерживала. Сразу, как мы встретились, он начал просить ребенка и говорил на протяжении всего времени, что я самая лучшая, а он самый верный. Как только я забеременела, он сделал мне предложение, а на следующий день сказал, что я жирная, тупая, меркантильная старуха и ушел, — рассказала Добрякова свою версию произошедшего. — На протяжении всей беременности я была одна, ходила на все скрининги, плакала днем и ночью и потеряла веру в любовь и дружбу. Я каждый день узнавала новые эпизоды его бесконечной лжи. Ничего из того, что он говорил за всё это время, не было правдой. Мне звонили девушки, которые так же, как и я, встречались с ним параллельно и тоже планировали семью и детей. Их было очень много. В итоге, когда мы узнали правду, он сменил номер телефона, заблокировал всех и удалил переписки. У него родились дети, которых он не признает.
Очная ставка
Собственное расследование Екатерина начала вести после того, как ее пригласили на открытие ресторана. Там все обратили внимание на то, что она в положении, а телеграм-канал «Антиглянец» написал, что у Добряковой «не всё просто». На эту публикацию откликнулись несколько женщин, которые спрашивали, кто отец будущего ребенка. Дизайнер хотела вызнать, как связаться с интересантами, но авторы канала ответили, что это будет неэтично, и предложили вместо этого дать им номер телефона Екатерины. Добрякова согласилась.
— Ровно через полторы минуты у меня зазвонил телефон, и на том конце просто рыдала девушка. Она мне сказала: «Я знала, что он с вами в отношениях, я догадывалась, я просто не была достаточно смелой, чтобы позвонить вам и раньше об этом сказать, потому что я с ним также встречалась». Я спрашиваю: сколько? Она говорит: полтора года.
Женщиной, позвонившей Добряковой, была Дарья Сивова.
Подруги по несчастью начали распутывать этот клубок и нашли еще несколько обманутых женщин. Некоторые уже успели родить от Анджело. Никто так и не смог ответить, чем зацепил их Торрес, но все сошлись во мнении, что его нужно поставить на место.
— Мы с девочками долго думали, как бы нам сделать ему очную ставку, чтобы мы могли поставить точку. Подумали, что лучшего способа с ним встретиться нет, чем назначить ему концерт. Потому что он очень любит деньги, — поделилась Катя планом мести.
На концерт обманутые любовницы пришли в масках и не снимали их до конца концерта. Но стоило им себя разоблачить, как музыкант попробовал сбежать, заявлял, что ни с одной из присутствующих его никакие романтические отношения не связывают, а в беременностях и детях пусть разбираются специалисты.
И хотя женщины обрадовались тому, что справедливость восторжествовала, некоторые признались, что в какой-то момент им стало жалко виолончелиста.
А вам жалко афериста?