Это ловушка! Шесть признаков, что вы потеряли себя в отношениях — проверьте свою пару

Поглощенность другим человеком

Существует миф, что идеальные пары всегда должны быть вместе. Но человек адаптивен к любым раздражителям. В том числе и к гормональным, которые вызывает объект воздыханий. Особенно если он находится постоянно рядом. По мнению психолога Елизаветы Че, в этом случае организм перестает реагировать на стимулы и искра угасает. И это неудивительно. По своей природе на психофизиологическом уровне мы нуждаемся в одиночестве. Как минимум чтобы восстановиться.



— Вы, по сути, отказываетесь от своей жизни для того, чтобы продолжать подпитывать это самое состояние влюбленности и ждете того же самого от партнера. А он в свою очередь начинает этим пользоваться, подпитывая ваше чувство в своих целях, — добавляет психолог Максим Сафин.