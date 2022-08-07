А ваша пара пройдет этот тест? 8 признаков, что вы отлично подходите друг другу

Психологи говорят, что признак нездоровых отношений — если один из партнеров вкладывается больше: чаще звонит и проявляет инициативу, тратит больше сил и денег, постоянно ищет оправдания его или ее холодности.



Но можно искать и «зеленые» флаги, которые сигналят, что партнеры подходят друг другу, а их отношения — здоровые. «Доктор Питер» собрал 8 признаков идеальной пары.

