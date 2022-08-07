А ваша пара пройдет этот тест? 8 признаков, что вы отлично подходите друг другу
Семейный психолог рассказал, как определить, есть ли у вас будущее
Психологи говорят, что признак нездоровых отношений — если один из партнеров вкладывается больше: чаще звонит и проявляет инициативу, тратит больше сил и денег, постоянно ищет оправдания его или ее холодности.
Но можно искать и «зеленые» флаги, которые сигналят, что партнеры подходят друг другу, а их отношения — здоровые. «Доктор Питер» собрал 8 признаков идеальной пары.
Вы открыты в общении
Даже если у вас сложный период, вы всё равно говорите друг другу, что думаете и что чувствуете. Не злитесь молча, что потом обязательно выльется в конфликт, а сразу проговариваете, что для вас в отношениях не так.
Отлично, если вы не просто спокойно говорите о проблемах, но и выражаете благодарность друг другу, а также рассказываете о радостях, переживаниях, тревогах, впечатлениях.
— Когда присутствует открытое общение, люди сообщают, что чувствуют более тесную эмоциональную связь со своим партнером, — рассказал изданию Insider семейный психолог Робин Финли.
Вы честны друг с другом
Если вы встречаетесь с подружкой, а партнеру говорите «У меня деловая встреча», идете на шопинг и врете, что у мамы в гостях, это плохой знак. В здоровых отношениях люди честны друг с другом, даже если знают, что их поведение могут не одобрить.
Психологи советуют не лгать даже во благо — обман в мелочах может подорвать доверие партнера.
Исследование 2013 года показало, что доверие — основной маркер крепкого брака. Те, кто доверяет мужу/жене, скорее были удовлетворены отношениями.
Не звучат эти фразы
Если отношения в паре здоровые, никогда не будет звучать похожих фраз:
- Ты просто слишком эмоциональный/ая.
- Ты устраиваешь трагедию на ровном месте.
- Твои переживания — полная ерунда.
Оба партнера слушают друг друга и признают, что имеют право на те или иные эмоции.
Слушая любимого человека и сопереживая его эмоциям, вы помогаете ему чувствовать себя понятым, говорит Финли.
Вы чувствуете себя в безопасности
Когда вы стремитесь поделиться своими чувствами и мыслями с партнером, это значит, что в нём вы видите сторонника и вдохновителя, и это — норма.
Забота и участие — хороший знак в партнерстве. В здоровых отношениях вы можете говорить с партнером о том, что говорить вслух другим людям трудно, но это очень важно для вас — о детском опыте, мечтах и желаниях, прошлых травмах.
Вы можете поделиться личным и видите в ответ эмоциональную реакцию и поддержку.
Вам хорошо друг с другом
Вам хорошо ходить вместе в магазин, делать ремонт, заниматься в спортзале или просто развешивать постиранное белье и молча сидеть у костра. Это хороший знак для пары.
Еще один признак, что вы подходите друг другу: вам вместе весело и комфортно, и жизнь становится чуть лучше, когда партнер рядом.
Жизнь, конечно, не всегда бывает солнечной и радужной, случаются и ссоры, предупреждает семейный психолог. Но если вы рядом друг с другом можете наслаждаться повседневными делами — это совершенно точно тот самый «зеленый» флаг в отношениях.
Вы заполняете друг другом всю жизнь
В идеальной паре люди заинтересованы в отношениях и хотят быть частью жизни друг друга. Доказывает это желание общаться с друзьями партнера, его семьей, коллегами и так далее. И если ваш партнер сопротивляется интеграции в вашу жизнь, это плохой знак.
Здоровые отношения обычно в какой-то момент совершенно точно выходят за рамки случайных свиданий. Это происходит само собой и при активном желании партнеров узнать друг друга и двигаться в сторону совместного будущего.
Вы двигаетесь в отношениях вперед
В хорошей паре партнеры дают друг другу возможность развиваться в профессии и творчестве, и даже в отношениях. Вы не «зарываете голову в песок», встречаясь с трудностями, а видите и осознаете свои слабости и ошибки — и берете за них ответственность.
Хорошо, если вы открыты и не избегаете сложных разговоров, не перекладываете вину на другого и не занимаете при этом оборонительную позицию.
У вас схожие ценности и цели
Вам не обязательно соглашаться друг с другом абсолютно во всём. Но важный признак здоровых отношений, если ваши основные ценности по жизни, убеждения и мораль совпадают.
— Если ваши ценности (отношение к семье, деньгам, работе, сексу) не совпадают с теми, что у партнера, то вы просто будете бесконечно пытаться изменить вашу вторую половинку и можете разрушить все, — говорит психолог Финли.
Исследование 2020 года показало, что пары, которые говорили об общих ценностях, ориентированных на отношения, с большей вероятностью были удовлетворены не только своим браком, но и своей жизнью.
У идеальных партнеров совпадают или хотя бы не противоречат друг другу и долгосрочные цели, говорит психолог. Уже на этапе развития отношений полезно открыто обсудить с партнером то, к чему вы хотите прийти в будущем. Если планы на жизнь совпадают — вы идеальная пара.
Но если вы любите путешествовать, а ваш партнер — домосед и при виде самолета приходит в ужас, то это знак, что в будущем вас могут поджидать серьезные трудности в отношениях.