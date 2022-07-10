Может, сломался телефон? Стоит ли первой писать мужчине и почему он не звонит — отвечают эксперты

Почти каждая женщина хоть раз испытывала это чувство. Когда с одной стороны — вроде пора самой проявить инициативу в отношениях, а с другой — закрадываются мысли: а «не буду ли я слишком навязчива» или, может быть, «меня слишком много». Если вы хоть раз гадали, перебирая в руках смартфон, этот материал для вас. Наши коллеги из Wday.ru вместе с экспертами попытались разобраться в этом вопросе.
Если вы только познакомились
По мнению популярного блогера, автора книг и курсов о женском достоинстве Милы Левчук, мужчинам необходимо быть победителями и завоевателями. И проявить инициативу по отношению к понравившейся девушке — один из шагов к этому самому завоеванию. Поэтому ответим сразу, если мужчина не инициирует общение, значит вы ему не очень понравились/нужны. Такой короткий и грустный вывод.
Есть и другой вариант, если после первой встречи мужчина не пишет и не звонит, он, возможно, боится показаться слишком заинтересованным или даже навязчивым.
— Возможно, мужчина не пишет из-за возрастной разницы, различного социального статуса и материального положения. Он даже не предполагает, что понравился девушке. В этом случае первый шаг со стороны женщины уместен, — считает Мила Левчук. Задумайтесь, если ваша ситуация именно такая, то можно намекнуть, что вы готовы продолжить общение.
В большинстве случаев всё же первой выходить на связь не стоит. По опыту эксперта, есть варианты, когда мужчина не пишет специально, чтобы накрутить свою значимость.
— На ранних стадиях знакомства «позвонит — не позвонит», «напишет — не напишет», и когда именно — это тест его заинтересованности. Как напряжение в сети. Если в этой розетке 120 вместо 220, а у вас фен работает от 220, глупо настаивать: «Нет, мне надо! Работай!» Или воткнуть и надеяться: может, через полчасика заработает? Или завтра? Здесь только да-да и нет-нет. Если вы понравились, то он позвонит в этот же день или на следующий. В такой ситуации делать первый шаг нет смысла, — считает Левчук.
Как понять с первой встречи, что «это не он»
Психолог Ирина Мамаева советует внимательно прислушиваться к своим ощущениям на первых трех свиданиях. Волноваться перед и во время них — нормально, ведь хочется произвести приятное впечатление.
— На первых встречах действительно сложно отличить тревогу от волнения. Но волнение проходит уже к 2–3-й встрече. Если и после 2–3-й встречи сохраняется состояние напряжения, неловкости, страха, тут стоит более внимательно прислушаться к себе. У женщин, как правило, интуиция развита лучше, и они быстрее могут почувствовать, что что-то не так, — рассказывает Ирина.
Также иногда возникает ощущение, что время тянется очень медленно и на свидании вам словно нужно прилагать усилия, чтобы продолжить общение. Также может быть упадок сил и потеря энергии. Может возникнуть чувство, что за вами наблюдают, как за подопытным: отслеживают ваши слова и действия, оценивают ваше поведение.
Обращайте внимание на то, как ваш спутник формулирует предложения о встрече.
— Плохой знак, если мужчина ставит вас перед фактом, не спрашивая мнения, — он изначально загоняет вас в свои жесткие рамки. «Ты же не откажешь мне», — тут человек снова не оставляет вам выбора. И дает понять, что если вы откажетесь, то он обидится. Таким образом, вас загоняют в чувство вины, — комментирует ситуацию специалист.
В нормальных отношениях человек предлагает свой вариант проведения вечера, при этом готов принять ваш вариант. В случае вашего отказа он реагирует спокойно. Он не будет требовать, чтобы вы отменили все свои планы и подстроились под него.
Стоит ли первой писать мужчине, если вы знакомы давно
По мнению Милы Левчук, если у вас серьезные отношения (или намек на них), а мужчина не пишет, то причин может быть куда больше, чем в первом случае. Среди них, например, нелюбовь именно к перепискам, другая девушка, которая теперь занимает его внимание (стерва!), но возможны и более банальные ситуации: болезнь, проблемы на работе или в семье, также он может быть на вас за что-то обижен.
Мила Левчук советует, если вы уверены, что причина в вас и вы действительно чем-то обидели или расстроили партнера на последней встрече — обязательно стоит дать о себе знать и поинтересоваться, всё ли у него в порядке.
Последний аккорд этой проблемы, но наверное самый важный, если мужчина не берет трубку и не отвечает на сообщения — вряд ли у него проблема со смартфоном или нет выхода в интернет, скорее всего, вы ему просто не интересны, и с этим придется смириться.
Почему постоянно не складываются отношения?
Клинический психолог и гештальт-терапевт Лина Дианова объясняет частые расставания тем, что нет психологически здоровых идеальных людей, которые идеально договариваются, идеально ругаются, предупреждают, когда нуждаются в паузе в отношениях, идеально расстаются, благодарят партнера за всё хорошее и идеально уходят, не оглядываясь назад и не оставляя шанса на возобновление отношений.
— Люди сходятся «неврозами» — однажды я услышала эту фразу от супервизора и поняла, что это чистая правда, — говорит Лина.
Кроме того, эксперт акцентирует внимание на том, что большинство наших сегодняшних проблем перекочевало из детства. Многие это знают, понимают, но в обыденной жизни забывают.
— У каждого из нас было детство, родители, окружение, которое нас формировало. Эти люди и условия не были идеальными, и мы не стали такими. Каждому из нас чего-то не хватало — кому-то любви и принятия, кому-то свободы, кто-то рос под влиянием гиперопеки, и теперь любовь для него — когда всё-всё вместе. Самое главное в этом — встретить «дуала» — человека, кто дает именно то, в чем нуждаетесь именно вы, и именно так, как вам нужно, — объясняет специалист.
Любовь можно выражать по-разному, и, если для вас любовь — это контроль, вам не подойдет человек, для которого любовь — это свобода. Да, теоретически вы можете быть вместе. Скрипя колесами и работая с психологом, вы будете катиться в светлое будущее, но на практике будет больше трудностей, чем радостей. Отношения закончатся.
Мы узнали еще 9 неочевидных, но фатальных ошибок, которые всегда приводят к расставанию. Прочитайте, может быть, вы просто делаете одну из них.
Что еще почитать
«Мужа час рядом нет, а я уже начинаю»: откровения изменщицы со стажем — она рассказала, почему ее тянет налево.
«Бросил ее и не жалею»: откровения жениха, который ушел от невесты в день свадьбы, — эксперты объяснили, почему так бывает.
«Лет в 60 офигею от одиночества»: 3 откровенные истории бездетных женщин за 40 (две из них вполне счастливы).