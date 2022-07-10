Может, сломался телефон? Стоит ли первой писать мужчине и почему он не звонит — отвечают эксперты

— Возможно, мужчина не пишет из-за возрастной разницы, различного социального статуса и материального положения. Он даже не предполагает, что понравился девушке. В этом случае первый шаг со стороны женщины уместен, — считает Мила Левчук. Задумайтесь, если ваша ситуация именно такая, то можно намекнуть, что вы готовы продолжить общение.

В большинстве случаев всё же первой выходить на связь не стоит. По опыту эксперта, есть варианты, когда мужчина не пишет специально, чтобы накрутить свою значимость.