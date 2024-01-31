Банки ввели для застройщиков специальную комиссию. Как это скажется на рынке недвижимости?

Часть банков заявили о том, что планируют взимать дополнительную комиссию с застройщиков при выдаче ипотеки по льготным программам. Произошло это после очередного сокращения субсидирования банкам процентной ставки в рамках этих программ, отмечает Татьяна Решетникова, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи». По ее оценкам, оплата комиссии банкам может стоить застройщикам от 5 до 7% от цены продаваемого объекта.



— Пока часть банков сдерживаются от введения таких комиссий, поскольку это может снизить доступность ипотеки и спрос на нее, а также усложнить саму процедуру оформления кредита. Таким образом банки хотят снизить риски по своим ипотечным портфелям на фоне снижения размера компенсаций по льготным программам, — добавляет Решетникова.