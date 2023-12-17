Власти хотят ужесточить меры по льготной ипотеке. Что будет с ценами, спросом и недвижимостью — обзор

В сентябре правительство повысило первоначальный взнос по ипотеке с госпрограммой с 15 до 20%, но ситуация на рынке стабильнее не стала.



В начале декабре Эльвира Набиуллина, глава Центрального Банка, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!» предостерегла «от широкого применения льготных программ». Это может привести к попаданию в «порочный круг».

— Я бы хотела предостеречь нас от слишком широкого применения льготных программ. Чем больше льготных программ, тем мы больше вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Те, кто получает дешевые кредиты, — избранные, за эти кредиты платят все остальные. И мы можем войти в порочный круг, когда есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением льготных программ. Они расширяются, мы еще повышаем ставку, чтобы этот элемент нивелировать, еще расширяются льготные программы. Мне кажется, это путь в тупик. И нам, конечно, не к этому надо идти, — высказалась Набиуллина.