«Сергей был скромным соседом. Не то что сейчас»: показываем квартиры в элитном доме в Сибири, где жил Шойгу

На этаж ниже Федирко жил его первый заместитель — председатель Красноярского крайисполкома Николай Татарчук. Его соседи видели гораздо чаще главы края.

Сейчас в просторном фойе дома от милицейской комнаты ничего не осталось. По словам Балякина, недавно эту «загородку разорили».

После Павла Федирко в доме на Урицкого появился еще один интересный житель — инспектор Красноярского крайкома КПСС, 34-летний Сергей Шойгу.

— Он тоже получил здесь квартиру по советским еще законам. Сергей был очень скромным, выдержанным соседом. Не то что сейчас, тут уже другого уровня люди живут. Я лично знал его еще по Ачинску, он там мастером работал по распределению, а через три месяца стал прорабом. И пошел, и пошел. А тут, дома, мы редко встречались. Все были заняты, много работали. Какие-то собрания и разговоры были не заведены. Все понимали: то, что здесь, дома, громко скажешь, там будет известно. И придется объясняться там, где надо, — вспоминает пенсионер.