«Сергей был скромным соседом. Не то что сейчас»: показываем квартиры в элитном доме в Сибири, где жил Шойгу

В самом центре Красноярска, на улице Урицкого, по соседству с Центральным парком есть комплекс домов, который построили по заказу крайкома КПСС в конце 70-х годов. Квартиры раздали местной номенклатуре. Посередине возвышается 10-этажка, в которой в разное время жили Сергей Шойгу, Павел Федирко и другие высокопоставленные партийные деятели.
Нескольких старожилов можно встретить в элитном советском доме и сейчас. Александр Балякин получил свою 68-метровую квартиру в доме для партработников за заслуги в строительстве. Он возводил Ачинский глиноземный комбинат, был начальником треста, а после поднялся по карьерной лестнице до высокой партийной должности в краевом строительном управлении.
— С момента заселения прошло 46 лет. Я один из немногих, кто остался здесь с самого начала. В этом доме всего лишь 50 квартир. Все были заселены ответственными работниками крайкома партии и руководителями ведущих организаций. Например, большую 4-комнатную квартиру с отдельным кабинетом, 200 с лишним квадратных метров, получил первый секретарь крайкома КПСС, на тот момент руководитель региона Павел Стефанович Федирко, — вспоминает сосед-старожил. — Он мало здесь пробыл. Видно, что-то ему не понравилось. Использовал это жилье как запасной аэродром. На входе и на этаже около его квартиры стояли милицейские посты. То есть кто попало сюда не мог попасть. Это был протокол такой. Ответственные люди должны были жить в нормальных условиях.
На этаж ниже Федирко жил его первый заместитель — председатель Красноярского крайисполкома Николай Татарчук. Его соседи видели гораздо чаще главы края.
Сейчас в просторном фойе дома от милицейской комнаты ничего не осталось. По словам Балякина, недавно эту «загородку разорили».
После Павла Федирко в доме на Урицкого появился еще один интересный житель — инспектор Красноярского крайкома КПСС, 34-летний Сергей Шойгу.
— Он тоже получил здесь квартиру по советским еще законам. Сергей был очень скромным, выдержанным соседом. Не то что сейчас, тут уже другого уровня люди живут. Я лично знал его еще по Ачинску, он там мастером работал по распределению, а через три месяца стал прорабом. И пошел, и пошел. А тут, дома, мы редко встречались. Все были заняты, много работали. Какие-то собрания и разговоры были не заведены. Все понимали: то, что здесь, дома, громко скажешь, там будет известно. И придется объясняться там, где надо, — вспоминает пенсионер.
В 90-е годы квартиры в партийной высотке начали приватизировать. Собственниками стали и супруги Шойгу. Молодая мать, которая сейчас живет в бывшей квартире министра обороны, рассказала: в выписках из Росреестра бывшей собственницей жилья значится Ирина Шойгу.
80-летний Александр Балякин сетует, что со сменой поколений дом на Урицкого уже не назовешь элитным. Молодые соседи злоупотребляют ремонтными работами, а звукоизоляция в высотке очень плохая.
— Я считаю, сейчас этот дом элитным назвать уже нельзя. Поселилась молодежь, ведут себя как хотят. Позволяют себе ненужные дела. Всё слышно, что над тобой делают, что под тобой делают. Стариков не признают. Никто не знакомится, проходят мимо. Общения практически нет. А мы, старики, здороваемся. Хотя нас тут, людей с прежних времен, осталось всего лишь 12 человек, — говорит бывший член КПСС.
И все-таки квартиры в доме для партработников рядовыми точно не назовешь: высокие потолки, просторные кухни, балконы в каждой комнате. В коротком видео показываем дом, в котором жили Федирко и Шойгу, внутри и снаружи.
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