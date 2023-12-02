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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеОбзор

С морем под окнами: 5 элитных домов на берегу Обского водохранилища — с мрамором на стенах, спа и зимними садами

За самый дорогой вариант придется выложить более 50 миллионов

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В поселке можно найти и дом подешевле, но в наш обзор мы включили коттеджи и таунхаусы стоимостью от 23 до 55 миллионов

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Голубой залив — один из самых первых коттеджных поселков, который занял весьма удачное местоположение. До берега водохранилища буквально рукой подать, 15 километров отделяют поселок от Академгородка. В продаже здесь сейчас находятся более десяти домов и таунхаусов, будущим владельцам обещают прибрежную романтику и самые лучшие виды на море. Сколько стоит такое удовольствие и что необычного можно найти в продающихся домах — в обзоре НГС.

Трехэтажный таунхаус с банным комплексом — 23 миллиона

Таунхаус, который, как пишет продавец, идеально подойдет для «уютных семейных вечеров», продают за 23 миллиона рублей. В нем вполне себе спокойные классические интерьеры, но без позолоты и тяжелых портьер. Гостиная с дровяным камином, рабочий кабинет, несколько спален и детских, расположенных на мансардном этаже.

Так выглядит таунхаус снаружи

Так выглядит таунхаус снаружи

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Внутри довольно сдержанеая обстановка

Внутри довольно сдержанеая обстановка

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Всего в доме 246 квадратов

Всего в доме 246 квадратов

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Комнату с примечательным круглым окном отвели ванной

Комнату с примечательным круглым окном отвели ванной

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На участке еть банный комплекс и детская площадка

На участке еть банный комплекс и детская площадка

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Точный адрес таунхауса неизвестен, поэтому невозможно сказать, сколько придется идти до берега моря. Но если хочется активности и водных процедур, во дворе есть банный комплекс с зоной барбекю.

Дом продают с сентября, цена никак не менялась за это время.

«Дом-мечта» с сауной и спортзалом — 28 миллионов

Коттедж площадью почти 500 кв. м продают на улице Центральной — это примерно в 9 минутах ходьбы от водохранилища.

— Что такое жизнь без мечты? И как её достичь... Извечное для человека. На мечту можно рисовать картинки, можно посыл отправлять во Вселенную, но в нашем конкретном случае — её можно приобрести, при этом используя все виды расчетов, — философски размышляет автор объявления (его стиль письма мы сохранили).

На этот белый дом с большими окнами продавец уже снижал цену

На этот белый дом с большими окнами продавец уже снижал цену

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А это хозблок, который идет в придачу к дому

А это хозблок, который идет в придачу к дому

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Гостиная с дровяным камином и галереей

Гостиная с дровяным камином и галереей

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Всю мебель оставят покупателю

Всю мебель оставят покупателю

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Крытый бассейн на участке

Крытый бассейн на участке

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Будущим владельцам также достанется коттедж с участком в 11 соток. В доме 2 жилых этажа и мансарда, которую можно переделать в жилые комнаты. В подвале сауна и спортзал, а еще на участке есть крытый бассейн.

С домом готовы расстаться за 28 миллионов. Его продают с лета, и за это время он подешевел на 2 миллиона.

Необычные стены и собственный спа-комплекс — 30,09 миллиона рублей

Еще один таунхаус продают вместе с участком площадью 5 соток.

— Впервые в Новосибирске изменен статус квартиры на блочное строение с земельным участком 5 соток в собственности! Отделка из натуральных материалов премиум класса. Мебель, техника и элементы декора от известных европейских дизайнеров и производителей, — говорится в объявлении.

Еще один таунхаус с круглым окошком

Еще один таунхаус с круглым окошком

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Этот дом тоже продают со всей мебелью и предметами декора

Этот дом тоже продают со всей мебелью и предметами декора

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В гостиной не обошлось без камина

В гостиной не обошлось без камина

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Мастер-спальня с гардеробной под мансардным окном

Мастер-спальня с гардеробной под мансардным окном

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Комната для отдыха, которую можно легко сделать библиотекой — достаточно заполнить стеллаж книгами

Комната для отдыха, которую можно легко сделать библиотекой — достаточно заполнить стеллаж книгами

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На участке есть спа-комплекс, но нам его не показывают. Зато можно полюбоваться уличным бассейном

На участке есть спа-комплекс, но нам его не показывают. Зато можно полюбоваться уличным бассейном

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В отличие от предыдущих вариантов, мебель в коттедже гораздо современнее. В доме гостиная с дровяным камином, спа-комплекс с джакузи, две спальни и рабочий кабинет. На территории также есть открытый бассейн с подогревом, «мангально-шашлычный комплекс» и гараж для лодки и снегохода.

Объявление впервые разместили в июле, тогда дом стоил 28 миллионов, но с сентября подорожал до 30,09 миллиона рублей.

Коттедж с зимним садом — 44 миллиона рублей

Другой большой коттедж (450 квадратов) продают на второй линии Обского моря. Рядом, если верить продавцу, собственный песчаный пляж поселка и лодочная станция.

— Дом строился архитектором для себя! Толстые, почти метровые стены из кирпича вкупе с качественным утеплителем придают сумасшедшую энергоэффективность дому. Цоколь дома располагает в себе банный комплекс: сауна, полностью отделанная африканским деревом абаш, и бассейн. Что еще: большой тренажёрный зал, огромная комната 45 кв. м. для хранения и овощехранилище, — указано в объявлении (авторский стиль сохранен).

Дом, который строили для себя

Дом, который строили для себя

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А так он выглядит внутри

А так он выглядит внутри

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В доме три спальни, а еще есть зимний сад, но владелец не приложил его фотографий

В доме три спальни, а еще есть зимний сад, но владелец не приложил его фотографий

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Сауна из африканского дерева абаш

Сауна из африканского дерева абаш

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Для тех, кому воды недостаточно, есть небольшой бассейн в доме

Для тех, кому воды недостаточно, есть небольшой бассейн в доме

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В основном доме расположены гостиная, кухня, зимний сад и три спальни, но их число можно увеличить — в доме есть отапливаемый мансардный этаж.

На участке построили летнюю кухню с барбекю, а рядом растут алыча, виноград, яблони и груши.

Всё это владельцы оценили в 44 миллиона, объявлению о продаже чуть больше месяца.

Дом с морем под окнами — 55 миллионов

Самый дорогой дом расположен в поселке, как это и ожидалось, на первой линии. Под окнами шумит вода, а сам особняк напоминает домик с картинки. Внутри, впрочем, разглядывать особо нечего — предметов декора и мебели по минимуму, а где-то и вовсе одни стены.

— В коттедже выполнен дорогостоящий ремонт с привлечением дизайнера. На 1 уровне цоколь (под чистовую самоотделку), во всех помещениях цоколя заведена приточно-вытяжная вентиляция, электричество, сливные коммуникации в местах будущих саун и с/у, большой гараж на 2 машины и мототехники, парковка для будущего катера с бетонированным спуском на воду, — пишет продавец.

В доме всего по минимуму (кроме цены)

В доме всего по минимуму (кроме цены)

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Зато взгляните какой вид!

Зато взгляните какой вид!

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Он же открывается из окон кухни

Он же открывается из окон кухни

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Некоторые комнаты будущим владельцам придется обставлять самим

Некоторые комнаты будущим владельцам придется обставлять самим

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Но кое-где мебель все же имеется

Но кое-где мебель все же имеется

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Подробностей о количестве спален и о других комнатах продавец не сообщает, но судя по фото, в коттедже есть кухня с панорамными окнами и видом на воду, а также как минимум две спальни.

Объявление о его продаже появилось в октябре, цена не менялась — 55 миллионов рублей.

Помимо элитных построек в Голубом заливе есть и дома попроще — в 2020 году мы гуляли по трем небольшим дачным обществам.

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Коттеджи в НовосибирскеЭлитная недвижимостьГолубой Залив
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