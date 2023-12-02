С морем под окнами: 5 элитных домов на берегу Обского водохранилища — с мрамором на стенах, спа и зимними садами

Точный адрес таунхауса неизвестен, поэтому невозможно сказать, сколько придется идти до берега моря. Но если хочется активности и водных процедур, во дворе есть банный комплекс с зоной барбекю.



Дом продают с сентября, цена никак не менялась за это время.



«Дом-мечта» с сауной и спортзалом — 28 миллионов

Коттедж площадью почти 500 кв. м продают на улице Центральной — это примерно в 9 минутах ходьбы от водохранилища.



— Что такое жизнь без мечты? И как её достичь... Извечное для человека. На мечту можно рисовать картинки, можно посыл отправлять во Вселенную, но в нашем конкретном случае — её можно приобрести, при этом используя все виды расчетов, — философски размышляет автор объявления (его стиль письма мы сохранили).

