С морем под окнами: 5 элитных домов на берегу Обского водохранилища — с мрамором на стенах, спа и зимними садами

Голубой залив — один из самых первых коттеджных поселков, который занял весьма удачное местоположение. До берега водохранилища буквально рукой подать, 15 километров отделяют поселок от Академгородка. В продаже здесь сейчас находятся более десяти домов и таунхаусов, будущим владельцам обещают прибрежную романтику и самые лучшие виды на море. Сколько стоит такое удовольствие и что необычного можно найти в продающихся домах — в обзоре НГС.
Трехэтажный таунхаус с банным комплексом — 23 миллиона
Таунхаус, который, как пишет продавец, идеально подойдет для «уютных семейных вечеров», продают за 23 миллиона рублей. В нем вполне себе спокойные классические интерьеры, но без позолоты и тяжелых портьер. Гостиная с дровяным камином, рабочий кабинет, несколько спален и детских, расположенных на мансардном этаже.
Точный адрес таунхауса неизвестен, поэтому невозможно сказать, сколько придется идти до берега моря. Но если хочется активности и водных процедур, во дворе есть банный комплекс с зоной барбекю.
Дом продают с сентября, цена никак не менялась за это время.
«Дом-мечта» с сауной и спортзалом — 28 миллионов
Коттедж площадью почти 500 кв. м продают на улице Центральной — это примерно в 9 минутах ходьбы от водохранилища.
— Что такое жизнь без мечты? И как её достичь... Извечное для человека. На мечту можно рисовать картинки, можно посыл отправлять во Вселенную, но в нашем конкретном случае — её можно приобрести, при этом используя все виды расчетов, — философски размышляет автор объявления (его стиль письма мы сохранили).
Будущим владельцам также достанется коттедж с участком в 11 соток. В доме 2 жилых этажа и мансарда, которую можно переделать в жилые комнаты. В подвале сауна и спортзал, а еще на участке есть крытый бассейн.
С домом готовы расстаться за 28 миллионов. Его продают с лета, и за это время он подешевел на 2 миллиона.
Необычные стены и собственный спа-комплекс — 30,09 миллиона рублей
Еще один таунхаус продают вместе с участком площадью 5 соток.
— Впервые в Новосибирске изменен статус квартиры на блочное строение с земельным участком 5 соток в собственности! Отделка из натуральных материалов премиум класса. Мебель, техника и элементы декора от известных европейских дизайнеров и производителей, — говорится в объявлении.
В отличие от предыдущих вариантов, мебель в коттедже гораздо современнее. В доме гостиная с дровяным камином, спа-комплекс с джакузи, две спальни и рабочий кабинет. На территории также есть открытый бассейн с подогревом, «мангально-шашлычный комплекс» и гараж для лодки и снегохода.
Объявление впервые разместили в июле, тогда дом стоил 28 миллионов, но с сентября подорожал до 30,09 миллиона рублей.
Коттедж с зимним садом — 44 миллиона рублей
Другой большой коттедж (450 квадратов) продают на второй линии Обского моря. Рядом, если верить продавцу, собственный песчаный пляж поселка и лодочная станция.
— Дом строился архитектором для себя! Толстые, почти метровые стены из кирпича вкупе с качественным утеплителем придают сумасшедшую энергоэффективность дому. Цоколь дома располагает в себе банный комплекс: сауна, полностью отделанная африканским деревом абаш, и бассейн. Что еще: большой тренажёрный зал, огромная комната 45 кв. м. для хранения и овощехранилище, — указано в объявлении (авторский стиль сохранен).
В основном доме расположены гостиная, кухня, зимний сад и три спальни, но их число можно увеличить — в доме есть отапливаемый мансардный этаж.
На участке построили летнюю кухню с барбекю, а рядом растут алыча, виноград, яблони и груши.
Всё это владельцы оценили в 44 миллиона, объявлению о продаже чуть больше месяца.
Дом с морем под окнами — 55 миллионов
Самый дорогой дом расположен в поселке, как это и ожидалось, на первой линии. Под окнами шумит вода, а сам особняк напоминает домик с картинки. Внутри, впрочем, разглядывать особо нечего — предметов декора и мебели по минимуму, а где-то и вовсе одни стены.
— В коттедже выполнен дорогостоящий ремонт с привлечением дизайнера. На 1 уровне цоколь (под чистовую самоотделку), во всех помещениях цоколя заведена приточно-вытяжная вентиляция, электричество, сливные коммуникации в местах будущих саун и с/у, большой гараж на 2 машины и мототехники, парковка для будущего катера с бетонированным спуском на воду, — пишет продавец.
Подробностей о количестве спален и о других комнатах продавец не сообщает, но судя по фото, в коттедже есть кухня с панорамными окнами и видом на воду, а также как минимум две спальни.
Объявление о его продаже появилось в октябре, цена не менялась — 55 миллионов рублей.
Помимо элитных построек в Голубом заливе есть и дома попроще — в 2020 году мы гуляли по трем небольшим дачным обществам.