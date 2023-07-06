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«Вид на набережную и ЛДС»: в Новосибирске выставили на продажу квартиру за почти 100 миллионов рублей

Жилая недвижимость находится на улице Добролюбова

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Стоимость жилой недвижимости составляет 99,9 миллиона рублей

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В Новосибирске опубликовали объявление о продаже квартиры вблизи Михайловской набережной. Жилую недвижимость предлагают приобрести за почти 100 миллионов рублей.

Объявление размещено на сайте Avito. По данным продавца, квартира расположена на улице Добролюбова в жилом комплексе «Михайловский».

— Вид из окон на Михайловскую набережную, новый ЛДС, — указано в объявлении.

Квартира с ремонтом, мебелью и техникой

Квартира с ремонтом, мебелью и техникой

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В объявлении уточняется, что в продаже находится пятикомнатная квартира, общая площадь которой составляет 163 квадратных метра, 80 из которых — жилая площадь. Недвижимость расположена на восьмом этаже дома, высота потолков в ней достигает 3,3 метра. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.

В квартире имеются кондиционер, холодильник, стиральная и посудомоечная машины, а также теплый пол. Окна жилья выходят во двор, на улицу и «солнечную сторону».

Квартиру можно приобрести в ипотеку

Квартиру можно приобрести в ипотеку

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Стоимость жилой недвижимости составляет 99,9 миллиона рублей, цена за один квадратный метр достигает 613,4 тысячи рублей. Квартиру также можно приобрести в ипотеку.

В начале июля НГС составил список новостроек, в которых находятся самые дорогие квартиры в Новосибирске. В обзор попали ЖК бизнес-класса на Михайловской набережной, моноквартал Richmond Residence и другие.

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