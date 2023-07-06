«Вид на набережную и ЛДС»: в Новосибирске выставили на продажу квартиру за почти 100 миллионов рублей

В Новосибирске опубликовали объявление о продаже квартиры вблизи Михайловской набережной. Жилую недвижимость предлагают приобрести за почти 100 миллионов рублей.
Объявление размещено на сайте Avito. По данным продавца, квартира расположена на улице Добролюбова в жилом комплексе «Михайловский».
— Вид из окон на Михайловскую набережную, новый ЛДС, — указано в объявлении.
В объявлении уточняется, что в продаже находится пятикомнатная квартира, общая площадь которой составляет 163 квадратных метра, 80 из которых — жилая площадь. Недвижимость расположена на восьмом этаже дома, высота потолков в ней достигает 3,3 метра. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.
В квартире имеются кондиционер, холодильник, стиральная и посудомоечная машины, а также теплый пол. Окна жилья выходят во двор, на улицу и «солнечную сторону».
Стоимость жилой недвижимости составляет 99,9 миллиона рублей, цена за один квадратный метр достигает 613,4 тысячи рублей. Квартиру также можно приобрести в ипотеку.
В начале июля НГС составил список новостроек, в которых находятся самые дорогие квартиры в Новосибирске. В обзор попали ЖК бизнес-класса на Михайловской набережной, моноквартал Richmond Residence и другие.