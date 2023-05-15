Фальшивые продавцы с липовыми документами. Как в Крыму не нарваться на черных риелторов при покупке недвижимости

После затишья на крымском рынке недвижимости квадратные метры у моря снова стали пользоваться спросом. Не стремительно, но число сделок растет с начала 2023 года. А вместе со спросом оживились и черные риелторы. Только в апреле и мае на полуострове были задержаны несколько групп мошенников, а материалы по двум преступным сообществам аферистов были переданы в суд. Подробности—в материале MSK1.RU.
«Хорошая» скидка и «хороший» риелтор
Три месяца стоматолог Елена Минина и ее муж жили в кошмаре, пытаясь осознать происшедшее с ними и добиться справедливости. А всё начиналось прекрасно: позвонил бывший пациент, который работает риелтором, и предложил отличный вариант — квартиру в новом доме по цене ниже рыночной. Мол, срочная продажа. Елена переживала, что накопления в рублях могут обесцениться, а если их вложить в недвижимость, есть шанс обезопасить.
— Он прислал мне видео квартиры, она мне понравилась, — рассказала Елена Минина. — Он же посоветовал свою коллегу-риелтора, которая будет заниматься сделкой. И мы договорились на просмотр.
То, что цена ниже рынка, риелтор объяснил долгами владельца и тем, что его больной маме срочно нужно дорогостоящее лечение. После просмотра представитель продавца скинул еще 100 тысяч рублей. Ну как не согласиться: дом новый, цена отличная. Решили покупать.
— Первый раз продавца вместе с его риелтором мы увидели в МФЦ при оформлении сделки. Подали все нужные документы. Дождались регистрации перехода права собственности. После этого заплатили 5 миллионов рублей наличными и начали делать ремонт, — уточнила Елена.
Когда в пахнущую краской квартиру была уже заказана мебель, в почтовом ящике хозяева обнаружили письмо из Госкомрегистра о том, что на квартиру наложен арест. А также копии документов от реального собственника, который обратился в суд.
— Я даже не знаю, как назвать наше состояние, шок — это слишком мягко сказано, — продолжила пострадавшая. — Кинулись в полицию, МФЦ — как же так, ведь все документы проверялись? Оказалось, что продавец был фальшивый, с поддельным паспортом. Данные соответствовали реквизитам настоящего владельца квартиры, поэтому при поверке собственности и регистрации сделки вопросов у сотрудников МФЦ не возникло. А мы оказались в беде — без денег и квартиры.
А в начале мая мошенников задержали при попытке продать еще одну чужую квартиру, к счастью, это стало известно реальному владельцу.
— Меня потрясло, что ни фальшивый хозяин квартиры, ни его риелтор не скрылись после того, как нас обманули, — удивилась Елена. — Жили, как прежде, в Симферополе, были активны в соцсетях и спокойно проворачивали очередную аферу. Теперь они понесут наказание, и, судя по всему, работали они не вдвоем, там целая банда. Будут следствие и суд. А вот когда они смогут вернуть нам деньги, даже не представляю.
Доверенность из могилы
Эксперты утверждают, что фальшивые документы — основной способ обмана покупателей недвижимости, который сегодня преобладает в Крыму.
— Поддельные паспорта, поддельные договоры дарения, фальшивые свидетельства о праве на наследство — на их основании мошенники присваивают права собственности, а потом продают такие объекты ничего не подозревающим покупателям, — объяснил юрист Марк Мина. — Если раньше это были доверенности от имени украинских собственников, то сейчас их фабрикуют от имени ни о чём не подозревающих крымчан. Поэтому я рекомендую всем клиентам оформлять сделки купли-продажи нотариально.
Еще одна история всплыла после того, как крымчанину предложили купить квартиру его знакомой. Мужчина решил поинтересоваться у приятельницы, действительно ли та продает свои квадратные метры в Симферополе, чем очень удивил ее. Вместе они обратились в полицию, и черные риелторы были задержаны.
Аферисты подделали договор дарения и на его основе переоформили на себя квартиру, которую выставили на продажу. В МВД по Республике Крым считают, что это не первый случай мошенничества, и ищут других пострадавших.
В апреле в суд были переданы материалы на еще одну банду аферистов, работавших на Южном берегу Крыма. По фальшивым документам они оформляли право собственности на земельные участки и недвижимость владельцев, которые уехали за границу или умерли.
Началось всё с того, что в полицию пришла жительница Ялты, которая узнала, что квартира, доставшаяся ей в наследство от умершего родственника, продана семье из Москвы. Мало того, право собственности переоформлено на основании доверенности, выданной в 2021 году — в то время как ее родственник был уже пять лет в могиле. Сотрудникам крымского управления МВД и их коллегам из ФСБ удалось выйти на банду и задержать аферистов. Один из них причастен к другому громкому делу — афере с 11 земельными участками на Южном берегу Крыма, проданными по фальшивой доверенности.
— Потенциальным покупателям, особенно из других регионов России, нужно быть предельно внимательными при оформлении сделок, — посоветовал юрист Марк Мина, — особенно если в сделке фигурирует доверенность.
«Здесь будет ваш дворец»
Желание поселиться у моря в современном доме и заплатить ниже рынка заставляет потенциальных покупателей покупать квартиры «на этапе котлована». Несмотря на то, что сейчас можно проверить, на каких землях будет идти строительство, их назначение, перечень застройщиков, имеющих разрешение на строительство на территории Республики Крым и в Севастополе, мошенники успешно обдирают людей. Чаще других жертвами становятся приезжие с материка.
В начале года в суд передали дело на лжезастройщика из Севастополя, который успел заработать 45 миллионов рублей на жителях Мурманска, Краснодара, Владивостока, Ленинградской области и других регионов России. Солидный человек из солидного офиса с солидными сотрудниками показывал привлекательный участок земли, на котором вскоре должна вырасти современная многоэтажка. Рекламой этого строительства был завешан весь город. Люди несли деньги, даже не проверив, что это за земля и есть ли у фирмы разрешение на строительство. А земля предназначалась для индивидуальной застройки и никаких реальных проектов на строительство многоэтажного жилья у лжезастройщика не было.
— Сейчас довольно просто получить в МФЦ градостроительный план земельного участка, прежде чем стать дольщиком возводимого жилья, — объясняет адвокат Марк Мина. — А после — обязательно проверить фирму-застройщика по документу, который так и называется: «Перечень застройщиков, имеющих право на привлечение денежных средств участников долевого строительства». И только после этого совершать сделку.
Сейчас возврата денег ждут клиенты, попавшиеся еще одной банде аферистов, которые собирали деньги на долевое строительство многоквартирного дома в Севастополе. Трое «застройщиков» насобирали 84 миллиона рублей с клиентов, которые так и не дождались возведения дома рядом с прекрасным Парком имени Анны Ахматовой в Стрелецкой бухте. Средства аферистов арестованы, дело передано в суд, но когда обманутые дольщики вернут свои средства, неизвестно.
— В полиции мне посоветовали еще один способ защиты от мошенников — покупку недвижимости в ипотеку, — советует всем Елена Минина. — Даже если у вас есть вся сумма, оформите ипотеку — банки очень тщательно проверяют все документы, личность продавца, обременение. Вернуть ипотеку можно почти сразу, ну заплатите за страховку и проценты за один месяц — это небольшая плата за то, чтобы не лишиться квартиры и денег.
И это далеко не самое страшное, на что способны черные риелторы. Иногда они готовы на более страшные преступления, лишь бы заработать на продаже чужих квадратных метров.