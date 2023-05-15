Фальшивые продавцы с липовыми документами. Как в Крыму не нарваться на черных риелторов при покупке недвижимости

«Хорошая» скидка и «хороший» риелтор

Три месяца стоматолог Елена Минина и ее муж жили в кошмаре, пытаясь осознать происшедшее с ними и добиться справедливости. А всё начиналось прекрасно: позвонил бывший пациент, который работает риелтором, и предложил отличный вариант — квартиру в новом доме по цене ниже рыночной. Мол, срочная продажа. Елена переживала, что накопления в рублях могут обесцениться, а если их вложить в недвижимость, есть шанс обезопасить.



— Он прислал мне видео квартиры, она мне понравилась, — рассказала Елена Минина. — Он же посоветовал свою коллегу-риелтора, которая будет заниматься сделкой. И мы договорились на просмотр.

