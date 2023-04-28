Дорогие хрущевки подешевели, а неочевидные места — подорожали: изучаем цены на жилье в 5 популярных микрорайонах Новосибирска

В Новосибирске 10 районов, все они крупные и неоднородные, поэтому динамика цен в них зачастую непоказательна. Гораздо интереснее смотреть на то, как меняются цены в микрорайонах — их в городе больше 50, и они, как правило, включают в себя жилмассивы или по несколько кварталов, которые жители по тем или иным причинам объединяют для удобства под одним названием.



По просьбе НГС эксперты «ЦИАН.Аналитики» составили рейтинг новосибирских микрорайонов по темпам изменения цен. Мы не будем рассматривать подробно все, но возьмем пятерку: самые подорожавшие и самые подешевевшие.

