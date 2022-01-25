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«Построен по спецзаказу для элиты». Как за мэрией вырос квартал, где жил губернатор и писал «Вечный зов» Иванов

Рассказываем историю квартала на Депутатской, который примыкает к новосибирской администрации

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Такую картину ежедневно наблюдают жители дома на Депутатской

Такую картину ежедневно наблюдают жители дома на Депутатской

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Здание мэрии появилось на центральной площади Новосибирска в 1927 году, а аккуратный дворик за ним — спустя десятилетия, когда по соседству со статусной постройкой выросли жилые дома. Жильцам этих многоэтажек повезло и с расположением, и с видом из окон, которые выходят на Оперный театр. А еще повезло с соседями — квартиры в домах, начинающихся сразу за зданием городской администрации, раскупили влиятельные персоны Новосибирска. О том, как строился уникальный жилой квартал на Депутатской, кто теперь проживает в этих многоэтажках и как выглядят сами квартиры, рассказывает Ксения Лысенко.

«Купеческая коптилка», первый автосалон и клуб для интеллигенции — что было на месте квартала за мэрией


Как рассказывает новосибирский краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, улица, на которой и вырос один из двух домов за мэрией, стала Депутатской только в 1965 году, сменив до этого ряд названий. В начале XX века она называлась Бийской в честь другого сибирского города, а при Советской власти, в 1933 году, получила новое название — по фамилии первого начальника краевой цензуры (Сиблита), литератора и архивиста Вегмана.

— Но уже через три года Вениамина Давидовича как троцкиста арестовывают, и он погибает прямо на допросе. Улицу переименовывают в Байдукова, земляка, героя-летчика, покорившего Северный полюс. В 1957-м на фоне борьбы с культом личности правительство принимает решение о недопустимости названия улиц и городов именами живущих людей. Город враз лишился улиц Покрышкина, Рокоссовского, Буденного, Ворошилова. Улица становится Совнархозовской, вполне в веяниях времени. Но вот и время Хрущева прошло, опять смена власти, и в 1965-м улица становится Депутатской. Это относительно нейтральное название пока власть устраивает, — объясняет краевед.

Все изменения в названии улицы отражены в табличке на торце мэрии

Все изменения в названии улицы отражены в табличке на торце мэрии

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Когда-то и тот самый дворик, образованный домами № 38 по Депутатской и № 37 по Серебренниковской (бывшая Александровская), был вполне себе людным местом. В 1930 годы это была площадь Горисполкома с первой электростанцией, первой АЗС, а позднее и первым автосалоном.

Вот что рассказывает об этом времени Константин Голодяев:

— С 1912 года здесь стояла первая городская электростанция. Для ее строительства выделили здание еще одних городских весов, которое арендовал владелец знаменитых бань на Кабинетской З. И. Федоров. Здесь он прославился тем, что втридорога драл за взвешивание с приезжающих крестьян. «Ликтричество» тоже было по карману не всем — за это и за выбрасываемые клубы черного дыма первую электростанцию жители города прозвали «купеческой коптилкой». С запуском ТЭЦ-1 в начале 1930-х станцию демонтировали. Старожилы еще помнят на площади Горисполкома первую АЗС, открытую в 1932 году, шатер аттракциона «Гонки по вертикальной стене», общественный туалет и трамвайное кольцо. С 1934 по 1945 годы на этом участке нынешней Депутатской улицы ходил трамвай. Он огибал стройку Оперного театра через Красный проспект, сворачивал на Байдукова и здесь закруглялся на разворот.

То самое трамвайное кольцо, на месте которого вырос жилой квартал

То самое трамвайное кольцо, на месте которого вырос жилой квартал

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Фото сделано в конце 1957 года — тогда дом на Депутатской только строился

Фото сделано в конце 1957 года — тогда дом на Депутатской только строился

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А салон «Автомобили» появился в 1950-х годах как раз на Александровской. Там в продаже, по словам краеведа, по приглашениям были автомобили «Победа» (16 000 рублей) и «Москвич» (9000 рублей). В свободной продаже находился только один автомобиль — роскошный семиместный ЗиМ за 40 тысяч рублей, но желающих его приобрести не находилось.

Неподалеку от автосалона, в районе трамвайного кольца был рыночек со всякой всячиной, его Константин Голодяев называет «реликтовым остатком большой базарной площади». В основном на рынке работали чистильщики обуви и сапожники-китайцы, жившие тут же рядом, в Бийском спуске.

А это здание на Серебренниковской, 37а по соседству с мэрией — здесь когда-то размещался магазин хозтоваров

А это здание на Серебренниковской, 37а по соседству с мэрией — здесь когда-то размещался магазин хозтоваров

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В 1958 году на Депутатской сдали тот самый семиэтажный дом, соединяющийся с мэрией. Первыми жителями стали сотрудники горисполкома и творческие работники. Сейчас, в частности, на доме можно найти несколько мемориальных досок.

— Здесь жили актриса театра «Красный факел» Анна Покидченко, оперный певец Валерий Егудин, редактор журнала «Сибирские огни», писатель Анатолий Никульников. Сюда переехал и писатель А. С. Иванов. В этих стенах он написал свой роман «Тени исчезают в полдень» и начинал «Вечный зов», — говорит Константин Голодяев.

В новостройке на Депутатской (тогда еще на Совнархозовской) появилось дорогое, но популярное кафе «Спутник», которое позиционировалось как некий клуб интеллигенции.

Взгляните, как был оформлен один из залов кафе «Спутник»

Взгляните, как был оформлен один из залов кафе «Спутник»

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— Два зала кафе оформлял целый коллектив замечательных художников: Эдуард Гороховский, Владимир Сокол, Геннадий Трошкин, Андрей Сачок. Их роспись в двух залах (синем и красном) отражала историю воздухоплавания со времен древних до будущих. Даже мебель потом подбиралась под цвет стен. К сожалению, эта уникальная роспись утрачена. Осталась лишь пара фотографий, — добавляет он.

Помещения когда-то модного кафе из 60-х заняла теперь коммерческая организация.

Квартиры от 7,5 до 30 миллионов — как выглядит жилье в статусных домах

«Построен по спецзаказу для элиты города», «жилая пристройка к мэрии», «видовая квартира пользуется успехом среди обеспеченных людей» — продавцы недвижимости в квартале на Депутатской не скупятся на красочные описания и эпитеты в объявлениях. Сейчас к продаже предлагаются 6 вариантов жилья — от скромных «двушек» до двухуровневых пятикомнатных квартир. Кстати, все они располагаются в доме № 37 на Серебренниковской, построенном в 1995 году. А вот в соседней семиэтажке 58 года постройки, где когда-то жили видные писатели и артисты, квартир в продаже нет. Нашлось только одно архивное объявление о продаже двушки площадью 54 квадрата — за нее просили 6,96 миллиона рублей, то есть примерно 129 тысяч рублей за квадрат.

Это гостиная в четырехкомнатной квартире, которую продают за 28,9 миллиона рублей

Это гостиная в четырехкомнатной квартире, которую продают за 28,9 миллиона рублей

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Интерьер в этой квартире создавался по дизайн-проекту

Интерьер в этой квартире создавался по дизайн-проекту

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Для дома № 37 это не предел. За четырехкомнатную квартиру площадью 170 квадратов просят 28,9 миллионов рублей (170 тысяч рублей за квадрат).

«Вид на историческую застройку, памятники архитектуры — это лучшая гарантия того, что вид из окна со временем не изменится», — пишет продавец в объявлении

«Вид на историческую застройку, памятники архитектуры — это лучшая гарантия того, что вид из окна со временем не изменится», — пишет продавец в объявлении

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А вот самый роскошный вариант в этом доме продается за почти что скромные (по меркам квартала на Депутатской) 92 тысячи рублей за квадрат — это та самая двухуровневая 300-метровая квартира. Судя по фото, которые есть в объявлении, здесь есть сауна, комната отдыха, несколько спален и даже причудливая комната, напоминающая библиотеку, но с горизонтальным солярием.

В самом дорогостоящем варианте, который сейчас можно найти в продаже, есть комната отдыха с бильярдом...

В самом дорогостоящем варианте, который сейчас можно найти в продаже, есть комната отдыха с бильярдом...

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... и даже солярий

... и даже солярий

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Жилье с видом на Оперный театр оценили в 30 миллионов рублей. В ноябре 2020 года эту же квартиру предлагали приобрести «под гостиницу серьезным организациям» и просили 33 миллиона рублей.

Купили квартиру у директора Чкаловского завода — что рассказывают о своих домах сами жители


Дворик на Депутатской — Серебренниковской замкнут со всех сторон, а в арках стоят кованые ворота — наверное, чтобы чужак точно не добрался туда, где обитает элита. Впрочем, зайти сюда всё равно можно, если повернуть в арку мэрии — сюда также сворачивают машины различных коммерческих организаций, разместившихся на первых этажах домов.

Единственный проход во двор располагается рядом со зданием мэрии. Слева — семиэтажка на Депутатской, прямо по центру — девятиэтажный дом на Серебренниковской

Единственный проход во двор располагается рядом со зданием мэрии. Слева — семиэтажка на Депутатской, прямо по центру — девятиэтажный дом на Серебренниковской

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Во дворике хватает «Лексусов» и «Порше». Но нам приглянулась классическая «Волга» и стоящий рядом с ним BMW <nobr class="_">80-х</nobr> годов выпуска

Во дворике хватает «Лексусов» и «Порше». Но нам приглянулась классическая «Волга» и стоящий рядом с ним BMW 80-х годов выпуска

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Соседство со зданием администрации предполагает порядок и чистоту — и именно таким нас встретил тихий двор. Изнутри особенно чувствуется контраст двух жилых домов, один из которых появился в середине прошлого века, а второй — в девяностых. Хоть эти дома и позиционируются риэлторами как элитные, жилой квартал по соседству с мэрией это не избавило от типичных примет времени: шлагбаумов, уродливых граффити и красных вывесок «продается», развешанных на балконах.

На самом верхнем этаже можно заметить растяжку-баннер

На самом верхнем этаже можно заметить растяжку-баннер

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Дом на Депутатской имеет непривычную для Новосибирска этажность: всего в нём семь этажей, а квартиры располагаются начиная со второго этажа. Первый полностью отдан коммерсантам, но это, как ни удивительно, не нарушает шум и покой квартала. За все два часа, что корреспонденты пробыли на Депутатской, из коммерческих помещений не вышел никто. Впрочем, не удалось и встретить ни одного жильца этого дома с историей.

Говорят, в окна заглядывать нехорошо. Но мы заглянули и обнаружили кое-что занимательное

Говорят, в окна заглядывать нехорошо. Но мы заглянули и обнаружили кое-что занимательное

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Зато мы проникли в подъезд сталинки, которая настойчиво вызывала ассоциации со старинными питерскими домами. Тут тоже когда-то был исторический лифт с решеткой и гремящими створками, но от него решили избавиться. Теперь жителям и их гостям приходится ездить в современном, но уж очень тесном лифте, больше двух человек сюда вряд ли зайдет.

Кое-где сохранились исторические таблички...

Кое-где сохранились исторические таблички...

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... а также арки. Хотя некоторые жильцы предпочли поставить вместо арок железные глухие двери

... а также арки. Хотя некоторые жильцы предпочли поставить вместо арок железные глухие двери

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Самое ценное в доме на Депутатской — это, конечно же, вид. Он, как оказалось, открывается прямо из окон подъезда.

Квартал за мэрией занял когда-то людную площадь Горисполкома, где был рынок, трамвайное кольцо, первая АЗС и первый автосалон. Теперь в домах на Депутатской и Серебренниковской поселились влиятельные персоны

Квартал за мэрией занял когда-то людную площадь Горисполкома, где был рынок, трамвайное кольцо, первая АЗС и первый автосалон. Теперь в домах на Депутатской и Серебренниковской поселились влиятельные персоны

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Дому на Серебренниковской в этом плане повезло меньше — вид из окон некоторых подъездов не так прекрасен. Зато здесь гораздо более просторные лестничные клетки, на этаже всего две квартиры, а на самых верхних расположились пентхаусы.

Окна третьего и четвертого подъездов выходят, увы, не на Оперный, а всего лишь во двор

Окна третьего и четвертого подъездов выходят, увы, не на Оперный, а всего лишь во двор

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— Знаете, нам всё-таки повезло. Потому что мэрия же не любит сидеть долго без горячей воды, поэтому летом, когда везде отключают, нам очень быстро воду дают, — смеется жительница дома на Серебренниковской Татьяна, рассказывая о преимуществах проживания по соседству с мэрией.

Она переехала сюда в начале нулевых вместе с мужем и тремя детьми. Для большой семьи выбрали большую квартиру, двухуровневую, площадью 200 квадратов.

Татьяна охотно перечисляет плюсы жизни рядом с администрацией, но останавливается и на минусах — их тоже хватает

Татьяна охотно перечисляет плюсы жизни рядом с администрацией, но останавливается и на минусах — их тоже хватает

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— Муж начал бизнесом заниматься, что-то мы назанимали... Жить здесь, конечно, хорошо, но это центр города, постоянная загазованность, шум — от этого же никуда не деться. Вот вся элита и поразъехалась, чиновники выбрали места подальше от города, в загородных поселках. Ну вот мы купили квартиру в 1999 году у директора Чкаловского завода. По соседству жили артисты Оперного, сейчас уже, наверное, только их потомки остались. У нас в подъезде тогда жил Индинок (был мэром города, затем губернатором Новосибирской области в 90-х годах. — Прим. ред.), на пятом этаже, какой-то прокурор тоже жил, одно время консульство Германии снимало в доме квартиру для консула. А сейчас уже обычные жильцы остались, более того, многие квартиры продаются, но уже никто не берет. Потому что тогда были 90-е годы, люди старались оставить для себя что-то бо́льшее, наверное, думая, что большие квартиры станут модными. А поскольку мы до этого не жили в больших квартирах, то не ожидали трудностей, которые у нас возникнут, — делится Татьяна.

Год назад жильцы Серебренниковской решили закрыть арки воротами. Это, как говорит Татьяна, сделано для того, чтобы в их дворе не парковались те, кто приезжает по различным делам в мэрию

Год назад жильцы Серебренниковской решили закрыть арки воротами. Это, как говорит Татьяна, сделано для того, чтобы в их дворе не парковались те, кто приезжает по различным делам в мэрию

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Самая большая трудность, по ее словам, — это уборка огромной площади квартиры. К тому же позврослевшие дети разъехались, и теперь в огромной квартире проживает она с мужем. Зато Татьяна хвастается мусоропроводом («Вот такая вещь! И выходить на улицу не надо») и хвалит управляющую компанию, которая оперативно вызывает дезинсектора, чтобы из-за мусоропровода в квартирах жильцов не появлялись насекомые.

— Я когда-то слышала, что один из архитекторов, которые наш дом строили, рассказывал, что у них была задача подстроить наш дом под дом на Депутатской. Но у нас-то девять этажей, а у них (показывает на Депутатскую. — Прим. ред.) семь. Просто там полногабаритные квартиры, а у нас обычные, потолки 2,5 метра. Поэтому им пришлось надстроить такой как бы глухой этаж, чтобы дома смотрелись ровно. Поэтому у нас в квартире на втором этаже с одной стороны нет окон. Так что у нас 19 квадратов без окон, мы там решили сделать санузел. У меня санузел 19 квадратных метров! Мой, чисти — не хочу, — улыбается она.

По признанию Татьяны, чиновники и другие ВИП-персоны уже покинули квартал на Депутатской и обосновались где-то за городом, подальше от шума, пыли и вечно забитых парковок

По признанию Татьяны, чиновники и другие ВИП-персоны уже покинули квартал на Депутатской и обосновались где-то за городом, подальше от шума, пыли и вечно забитых парковок

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То, что дома, которые когда-то считались элитными, такими уже не являются, подтверждает еще один житель Серебренниковской — пенсионер из соседнего с Татьяной подъезда, переехавший сюда шесть лет назад:

— Да, дома, конечно, видные. Но шумно ведь, кто жить станет? Элита тут жила, это правда, да сейчас уже ее нет. Была элита, но кончилась.

В левобережье среди красивого архитектурного ансамбля сталинок нашелся пустующий дом, который недавно расселили, но пока не снесли. Последние несколько месяцев он зияет выбитыми окнами. Почему малоэтажку, которую сейчас облюбовали охотники за металлом и бездомные, до сих пор не сносят и что может появиться на привлекательном кусочке земли, читайте в этом материале.

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