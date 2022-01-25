«Построен по спецзаказу для элиты». Как за мэрией вырос квартал, где жил губернатор и писал «Вечный зов» Иванов

«Купеческая коптилка», первый автосалон и клуб для интеллигенции — что было на месте квартала за мэрией



Как рассказывает новосибирский краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, улица, на которой и вырос один из двух домов за мэрией, стала Депутатской только в 1965 году, сменив до этого ряд названий. В начале XX века она называлась Бийской в честь другого сибирского города, а при Советской власти, в 1933 году, получила новое название — по фамилии первого начальника краевой цензуры (Сиблита), литератора и архивиста Вегмана.

