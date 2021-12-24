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Дом-призрак на Станиславского: среди памятников архитектуры появилась заброшенная многоэтажка

Мы побывали в пустом доме и узнали, какая судьба его может ждать

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Дом на Станиславского, 5 признали аварийным в 2019 году. Правда, опасения он вызывал и раньше — у четырехэтажки прохудившаяся деревянная крыша и стяжки повсюду. Сейчас расселенный дом будто бы не собираются сносить — он пережил осень и, видимо, простоит тут еще всю зиму

Дом на Станиславского, 5 признали аварийным в 2019 году. Правда, опасения он вызывал и раньше — у четырехэтажки прохудившаяся деревянная крыша и стяжки повсюду. Сейчас расселенный дом будто бы не собираются сносить — он пережил осень и, видимо, простоит тут еще всю зиму

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Первая линия домов на Станиславского возле Сквера Славы занята домами — памятниками архитектуры. Теснит причудливые «сталинки» разве что аскетичная четырехэтажка 1932 года постройки — серый цвет, прямые линии, старые подъезды и никаких декоративных элементов. Дом недавно расселили, поэтому последние несколько месяцев он зияет выбитыми окнами, нарушая красивый архитектурный ансамбль левобережья. Почему малоэтажку, которую сейчас облюбовали охотники за металлом и бездомные, до сих пор не сносят и что может появиться на привлекательном кусочке земли — в этом материале.

Что происходит внутри оставленного жителями дома


Четырехэтажку с шестью подъездами на Станиславского, 5 построили в 1932 году. В отличие от соседних домов, ей нечем похвастать: нет ни красивого фасада, ни богатой истории. Она оказалась зажата памятниками архитектуры. Справа от нее живописная семиэтажка с монументальной аркой, выходящей на Сквер Славы, слева — разноэтажный жилой дом с колоннами, а прямо напротив — эффектная «сталинка» с красивыми балконами.

Соседние дома обладают архитектурной ценностью

Соседние дома обладают архитектурной ценностью

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Два года назад трещащий по швам дом на 48 квартир признали аварийным. Муниципалитет объявил о выкупе у собственников квартир — взамен им пообещали жилье в другом месте.

— В результате проводимых наблюдений Сибирским государственным университетом путей сообщения за плановыми и высотными перемещениями несущих конструкций дома № 5 по улице Станиславского выявлены горизонтальные и вертикальные перемещения конструкций жилого дома, мэрией города Новосибирска принято решение о начале расселения данного дома в имеющийся муниципальный жилищный фонд в текущем году, — сообщили в мэрии.

Разрушающийся пустой дом выглядит чужеродным элементом среди архитектурного ансамбля на Станиславского

Разрушающийся пустой дом выглядит чужеродным элементом среди архитектурного ансамбля на Станиславского

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К августу этого года в четырехэтажке не осталось ни одного жителя. С конца лета она простаивает совсем пустой — в окнах квартир гуляет ветер. Ожидаемо к дому с деревянной крышей начали стекаться бездомные, любопытные подростки и те, кто пытается заработать сдачей металла. Сейчас четыре подъезда из шести открыты настежь, на первых этажах нет оконных рам, поэтому прогуливающимся у сквера и вдоль улицы Станиславского открывается вид на когда-то жилые квартиры: трогательные обои в цветочек, брошенные шкафы и разбитая сантехника.

Как объясняют в мэрии, заброшенным домом пока не занимаются из-за того, что он расселен не полностью — в отношении одной семьи ведется разбирательство. И только после того, как оно завершится, управление подготовит постановление о сносе и начнет процедуру по заключению контракта.

Два подъезда из четырех закрыли от посторонних

Два подъезда из четырех закрыли от посторонних

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Через выбитые окна можно подглядывать за частной жизнью бывших обитателей четырехэтажки

Через выбитые окна можно подглядывать за частной жизнью бывших обитателей четырехэтажки

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Все они уже покинули свои квартиры

Все они уже покинули свои квартиры

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Правда, некоторые вещи остались

Правда, некоторые вещи остались

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Подъезды уже лишились поручней и батарей

Подъезды уже лишились поручней и батарей

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А вот забавный артефакт, обнаруженный на лестничной площадке

А вот забавный артефакт, обнаруженный на лестничной площадке

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— Семья была, Лапины, по-моему. Я с ними не знакома, так, слышала, что не сошлись по цене, денег больше хотели. Сейчас никого уже в доме нет, полностью пустой стоит, — рассказывает Екатерина, жительница этого микрорайона.

О том, сколько предлагали за расселение жителям аварийного дома, соседи не знают, зато рассказывают про еще одну, ближайшую четырехэтажку по улице 1-й Переулок Пархоменко. Это такой же дом, как и на Станиславского, 5, правда, расселение его еще не коснулось.

Соседний дом — близнец расселенного. Вот только его жителей пока никто не расселяет, само здание имеет высокий процент износа, но аварийным еще не признано

Соседний дом — близнец расселенного. Вот только его жителей пока никто не расселяет, само здание имеет высокий процент износа, но аварийным еще не признано

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— Мы еще даже не аварийные, — продолжает Екатерина. — Хотя тоже 32-го года постройки. Это ж два дома одинаковых, мы, наверное, следующие на расселение. Крыша течет постоянно, сколько ни латай ее, особенно когда снега много и он таять начинает. Древние уже дома, что с них взять. Трубы все уже сгнили. Когда воду в ванной включаешь, где-то между этажами течь начинает, соседи прибегают: «Катя, вы нас топите!» А я: «У меня ванная чистая, смотрите». А у них между перегородками всё течет. Да и холодно в комнатах, особенно по стояку.

В настоящее время, по оценке БТИ, износ этого дома равен 64%, уже расселенной аварийной четырехэтажки — 74%.

Что может появиться на участке


По словам депутата по этому округу Александра Бурмистрова, расселение четырехэтажки могло бы состояться раньше, но мэрия, которой и принадлежит участок с этим домом, хотела передать полномочия по расселению людей компании-подрядчику:

— По поводу расселения мне известно, что мэрия искала кого-нибудь, кто мог бы взять на себя эти обязательства. Но никого не нашлось, потому что пока у нас в городе еще есть двухэтажные бараки… Сами понимаете, для застройщиков выгоднее расселить восемь квартир в бараке и получить землю где-нибудь на Телецентре, чем расселять десятки квартир. Это уже другие затраты. Искали-искали и никого не нашли. Еще один фактор — этот участок имеет архитектурное и культурное значение для города от площади Труда до Станиславского.

Дом производит гнетущее впечатление

Дом производит гнетущее впечатление

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Он приводит в пример дом напротив, на Станиславского, 4, для ремонта которого подбиралась специальная организация, умеющая работать с архитектурными памятниками.

— Когда 5 лет назад не удалось никого найти, объяснения были такие: много расселять, потенциальных квадратов мало, обязательств много. Потом эта тема немного заглохла, ну а дом в любом случае рассыпался, разваливался, соответственно, город принял решение во избежание каких-то чрезвычайных происшествий расселять, — добавил депутат.

О том, какие планы на этот участок у администрации и есть ли компании, заинтересованные в земле у сквера, в мэрии корреспонденту НГС не ответили. В ответе на запрос сослались на проект планировки территории «Центр левобережья» (участок, ограниченный полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, площадью имени профессора Лыщинского, улицами Немировича-Данченко и Ватутина, руслом реки Тулы и улицей Станиславского в Кировском и Ленинском районах), в котором участок с домом на Станиславского, 5 отнесен к зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

Вот этот дом напротив расселенного недавно отремонтировали — шестиэтажку построили по проекту архитектора Николая Храненко

Вот этот дом напротив расселенного недавно отремонтировали — шестиэтажку построили по проекту архитектора Николая Храненко

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В этом же проекте планировки центра левобережья указаны планируемые к 2030 году показатели. Так, за 10 лет зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и более этажей) должна увеличиться более чем в 2 раза — с 12,7 гектара (конец 2020 года) до 33 гектаров, а зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5–8 этажей), наоборот, уменьшиться — со 113 до 52 гектаров. Парки, скверы и озелененные территории должны вырасти незначительно — с 52 до 58,97 гектара.

— Если мы рассматривали Богдана Хмельницкого и Академгородок как достопримечательные места, то тогда нужно рассматривать и первый соцгород на Станиславского. Все эти вещи нужно рассматривать параллельно. Все как-то говорят про Богдана Хмельницкого, а вот про Станиславского… А ведь это очень уникальный соцгород, многослойный, он начинался с авангардной архитектуры, а потом получилась такая «сталинская оболочка», причем Дом зрителей постконструктивистский, то есть это еще один слой. Затем появилась классика, которую сделал Храненко (архитектор дома на Станиславского, 4. — Прим. ред.). Факт остается фактом: эта территория плохо исследована с точки зрения понимания ценности, того, что это многослойный памятник, — считает архитектор Игорь Поповский.

Арка в доме на Станиславского, 7. Отсюда открывается вид на заброшенный четырехэтажный дом

Арка в доме на Станиславского, 7. Отсюда открывается вид на заброшенный четырехэтажный дом

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По его словам, улица Станиславского в настоящее время хорошо сохранена, особенно то, что располагается по соседству со Сквером Славы. Поэтому к подобным местам стоит относиться с особенной внимательностью и по возможности сохранять уникальную архитектурную среду. Как считает архитектор, улица Станиславского вносит «что-то ленинградское» в архитектуру города:

— Может, конечно, вместо этой четырехэтажки появится объект, который поддержит эту многослойность, может быть, это будет неоклассика, но это точно должно быть отработано и продумано. Но в результате того, что это не является достопримечательным местом, там могут поставить здоровый объект, который не будет иметь никаких задач. Только квадратные метры и больше выжать с этой территории.

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