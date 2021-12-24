Дом-призрак на Станиславского: среди памятников архитектуры появилась заброшенная многоэтажка

— Мы еще даже не аварийные, — продолжает Екатерина. — Хотя тоже 32-го года постройки. Это ж два дома одинаковых, мы, наверное, следующие на расселение. Крыша течет постоянно, сколько ни латай ее, особенно когда снега много и он таять начинает. Древние уже дома, что с них взять. Трубы все уже сгнили. Когда воду в ванной включаешь, где-то между этажами течь начинает, соседи прибегают: «Катя, вы нас топите!» А я: «У меня ванная чистая, смотрите». А у них между перегородками всё течет. Да и холодно в комнатах, особенно по стояку.



В настоящее время, по оценке БТИ, износ этого дома равен 64%, уже расселенной аварийной четырехэтажки — 74%.



Что может появиться на участке

По словам депутата по этому округу Александра Бурмистрова, расселение четырехэтажки могло бы состояться раньше, но мэрия, которой и принадлежит участок с этим домом, хотела передать полномочия по расселению людей компании-подрядчику:

