В Новосибирске выставили на продажу общежитие с людьми — как они живут и во сколько их оценили

Первоначально удобства в общежитии разделены по подъездам: в одном в подвале — ячейки для хранения, в другом (опять же в подвале) — общий душ. В него ходили через улицу и зимой, и летом, вспомнила Тамара Александровна, потом часть жителей построили себе отдельные души: в секции, где живет женщина, он на месте мусорной камеры, рядом с туалетом. Напротив туалета — стенной шкаф, вместе они образуют проход в большую, общую для всех комнат кухню. Впрочем, и кухни многие переносят в комнаты, если площадь позволяет.



Тамара Александровна называет состояние здания «ужасным»: за 33 года, что она в нём живет, ремонт был только один раз, и тот косметический. Крышу перекрывали около 10 лет назад и пора делать это снова, трубы не меняли ни разу, есть проблемы с проводкой. Двое других жителей говорят о состоянии общежития как о «приемлемом» — для его стоимости.



— Я сам деревенский, отопление, вода холодная и горячая, кухня — для меня приемлемо, — пожимает плечами Вячеслав. — Я 5500 плачу за 20 квадратов. Вода, туалет, душ — всё входит.

