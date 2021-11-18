В Новосибирске выставили на продажу общежитие с людьми — как они живут и во сколько их оценили

На ОбьГЭС с жильцами продают общежитие «Опытного завода»
Скандальное банкротство новосибирского «Опытного завода», запущенное в 2017 году, дошло до реализации активов, в том числе недвижимости. 12 ноября на Федресурсе появилось сообщение о продаже двух лотов, один из них — трехэтажное здание общежития на ОбьГЭСе. В нём зарегистрированы 44 человека. Как они живут в доме, который вот-вот сменит собственника, и на что могут рассчитывать, узнала Лиза Пичугина.
Квартал между улицами Новоморская — Летняя — Красноуфимская — Ветлужская, как говорят местные жители, был построен в числе первых при строительстве ГЭС. Его формируют обветшавшие, но всё еще уютные двухэтажные домики, внутри квартала — музей Советского района и несколько гаражиков-сараек для домов, через проезд — большой сквер на берегу Новосибирского водохранилища.
Высотная доминанта квартала — старое трехэтажное общежитие на Ветлужской, 3. 12 ноября стало известно, что его выставили на торги как имущество владельца-банкрота — ФГУП «Опытный завод». Здание площадью 1756,7 квадратных метра с подвалом оценили в 9,38 миллиона рублей, шаг аукциона — 5% от начальной стоимости. Торги назначены на 22 декабря 2021 года.
В общежитии два подъезда, на каждой площадке — две двери: секция слева, секция справа. В угловых секциях по 5 комнат, в центральных — по 6, 22 комнаты на этаже, 60 — во всём здании. Площади варьируются от 9 до 18 квадратов. Всего в здании, согласно документам торгов, зарегистрированы 44 человека. Фактически живет меньше, говорит одна из жительниц общежития, Тамара Александровна.
— Молодежь вся ушла, только в том подъезде, наверное, одна семейная пара живет молодая, в нашем точно никого нет. Даже комнат мало, которые заняты: у меня в секции мои две комнаты — и всё. Оно полупустое, — говорит женщина. — У коменданта есть ключи, она иногда приходит, поглядывает. В прошлом году замерзали [пустые] комнаты, в этом ничего, вроде, потеплее. Окошки там не меняны, иногда не свистит, а прямо воет, если дверь приоткрытой оставишь.
Первоначально удобства в общежитии разделены по подъездам: в одном в подвале — ячейки для хранения, в другом (опять же в подвале) — общий душ. В него ходили через улицу и зимой, и летом, вспомнила Тамара Александровна, потом часть жителей построили себе отдельные души: в секции, где живет женщина, он на месте мусорной камеры, рядом с туалетом. Напротив туалета — стенной шкаф, вместе они образуют проход в большую, общую для всех комнат кухню. Впрочем, и кухни многие переносят в комнаты, если площадь позволяет.
Тамара Александровна называет состояние здания «ужасным»: за 33 года, что она в нём живет, ремонт был только один раз, и тот косметический. Крышу перекрывали около 10 лет назад и пора делать это снова, трубы не меняли ни разу, есть проблемы с проводкой. Двое других жителей говорят о состоянии общежития как о «приемлемом» — для его стоимости.
— Я сам деревенский, отопление, вода холодная и горячая, кухня — для меня приемлемо, — пожимает плечами Вячеслав. — Я 5500 плачу за 20 квадратов. Вода, туалет, душ — всё входит.
— Жилье нормальное, приемлемое, — соглашается его сосед Евгений. — Единственное, ремонт крыши бы сделали.
Все, с кем удалось поговорить журналистам НГС, так или иначе связаны с заводом: у Тамары Александровны на заводе работал муж, Вячеслав был трактористом, Евгений — водителем. Жилье им предоставил завод, и приватизировать его нельзя: долгое время оно числилось вообще как заводской цех. Кому конкретно жители за него платят, они точно не знают: передают деньги по квитанции коменданту, она — на завод. Коменданта журналистам НГС застать не удалось.
О продаже здания знают не все жители, да и те, кто знают, прочитали о ней в СМИ — с ними никто из руководства не общался. Переехать они и хотели бы, но позволить себе коммерческий найм могут не все. Вячеслав — на пенсии, пережил инсульт и получил инвалидность, переехать ему будет некуда.
— Даже не знаю. Если квартиру снимать, то мне не хватит даже на однушку — впроголодь сидеть? — говорит он.
В сообщении о торгах на Федресурсе указано, что продаваемое имущество обременено зарегистрированными в нём по месту жительства людьми, но в проекте договора купли-продажи обязательства приобретателя не прописаны. Конкурсный управляющий Аркадий Зырянов по телефону отвечать на вопросы не стал, а ответ на письменный запрос к моменту публикации поступить не успел.
Генеральный директор «Сибирской Юридической Компании» Сергей Карпекин отметил, что, если у жителей заключены договоры, на основании которых они живут в общежитии, действовать они продолжат и при новом владельце.
— Надо смотреть содержание договора, однозначно утверждать нельзя, что там в этих договорах предусмотрено, — говорит юрист. — Если эти договоры ограничены сроком — это одно, если бессрочные — есть порядок, по которому они могут быть прекращены, и в конечном счете людей могут попросить покинуть помещение, особенно если оно в каком-то непригодном состоянии или собственник примет решение о реконструкции или перепрофилировании этого здания.
По мнению Сергея Карпекина, выселение людей создаст серьезную проблему для муниципалитета, и ему придется искать какое-то решение. Но, добавил он, вряд ли столько человек разом выбросят на улицу — скорее, будут искать какое-то мягкое решение ситуации.
В департаменте энергетики и ЖКХ, который отвечает за расселение людей и предоставление им жилья в маневренном фонде, на запрос НГС ответили, что у муниципалитета оснований предоставлять жильцам общежития новые комнаты или квартиры нет, как и у администрации Советского района. Между тем, 9 семей, которые сегодня живут на Ветлужской, 3, стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Когда это произойдет, в пресс-центре мэрии не уточнили.
Кому может приглянуться старое общежитие на ОбьГЭС — другой вопрос. Местные жители место хвалят: рядом берег водохранилища, остановка, магазины. Но покупателю, кроме здания, не достанется больше ничего: земля к нему не прилагается. Впрочем, внутриквартальная территория — это достаточно большой муниципальный участок. Сегодня на нём находятся хозяйственные постройки, детская площадка и пустырь. По словам Тамары Алексеевны, местные жители хотели построить там детский городок, но им не разрешили — под землей проходят коммуникации.
Теоретически участок могут присоединить к зданию, если покупателем окажется застройщик. И этот вопрос, по словам местного депутата горсовета Светланы Каверзиной, в мэрии уже обсуждали. Более того, отметила она, предприниматели уже интересовались зданием и такой перспективой.
— Муниципалитет в курсе этой ситуации, мы с Кондратьевым (Алексеем Кондратьевым, главой департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. — Прим. ред.) это проговаривали. Если будут претендовать на присоединение этого участка, то, соответственно, мэрия к этому уже готова и будет разговаривать с застройщиком о судьбе людей, которые там проживают, — рассказала депутат. — Скорее всего, общежитие будет снесено, и на его месте построят новый дом. Но за счет того, что застройщику понадобится земля, можно вести переговоры, как нам решить судьбу этих людей.
Еще больше возможностей застройщику даст расселение формирующих квартал старых домов, но, согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», в число аварийных и ожидающих сноса они не включены.
Примеры расселения и сноcа общежитий в Новосибирске уже есть, напоминает директор компании RID Analytics Елена Ермолаева. Например, на месте здания на Перевозчикова, 4 сегодня строят жилой комплекс. Но место рядом с метро гораздо престижнее, к нему интерес застройщика объяснить легко, подчеркивает эксперт.
— Дом на Ветлужской, 3 расположен в живописном месте, но с точки зрения продажи жилья, оно не слишком привлекательное. Неподалеку, например, находится долгострой на начальной стадии строительства, который за много лет не нашел нового инвестора. Есть в локации и другие проекты и участки, которые можно было бы освоить. На этом фоне этот объект, имеющий обременения, не выглядит перспективно, — считает Елена Ермолаева.
О банкротстве «Опытного завода» НГС подробно писал в марте 2020 года: его директор Станислав Иваницкий называл процедуру рейдерским захватом, а ее целью — продажу 30 гектаров земли завода. Имущество завода начали распродавать осенью 2020 года, начав с другого крупного актива недвижимости — профилактория в Голубом заливе. Продать его, правда, удалось только с третьего раза, но и он оказался неудачным: в протоколе от 5 мая 2021 года указано, что победитель торгов, томская компания «ЖилфондГарант», была допущена к ним ошибочно. В итоге профилакторий достался кемеровскому предпринимателю Роману Горячеву, предложившему почти на 150 тысяч рублей меньше — 54,1 миллиона рублей.
В протоколе также указано, что Роман Горячев участвовал в торгах в качестве агента в интересах компании «МСК». По данным «Контур.Фокус», компания в равных долях принадлежит новосибирским предпринимателям Александру Доброносу и Вадиму Фефелову.
Александр Добронос фигурировал в расследовании Юлии Дроковой как учредитель одной из компаний-поставщиков индивидуальных средств защиты для медиков по госзакупкам регионального Минздрава — «Фрутлайн». Сегодня компания находится в стадии ликвидации, а также, указано в справке «Контур.Фокус», включена в реестр недобросовестных поставщиков. По материалам арбитража, последний из проигранных компанией исков — как раз о ненадлежащем исполнении обязательств перед Минздравом, общая сумма требований — более 13 миллионов рублей.