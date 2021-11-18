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В Новосибирске выставили на продажу общежитие с людьми — как они живут и во сколько их оценили

В здании зарегистрированы 44 человека, почти все они связаны со скандальным банкротом — «Опытным заводом»

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С виду здание мало отличается от обычной жилой хрущевки: здесь даже есть комнаты с балконами, не хватает только еще двух этажей до привычной высоты

С виду здание мало отличается от обычной жилой хрущевки: здесь даже есть комнаты с балконами, не хватает только еще двух этажей до привычной высоты

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На ОбьГЭС с жильцами продают общежитие «Опытного завода»

Скандальное банкротство новосибирского «Опытного завода», запущенное в 2017 году, дошло до реализации активов, в том числе недвижимости. 12 ноября на Федресурсе появилось сообщение о продаже двух лотов, один из них — трехэтажное здание общежития на ОбьГЭСе. В нём зарегистрированы 44 человека. Как они живут в доме, который вот-вот сменит собственника, и на что могут рассчитывать, узнала Лиза Пичугина.

Квартал между улицами Новоморская — Летняя — Красноуфимская — Ветлужская, как говорят местные жители, был построен в числе первых при строительстве ГЭС. Его формируют обветшавшие, но всё еще уютные двухэтажные домики, внутри квартала — музей Советского района и несколько гаражиков-сараек для домов, через проезд — большой сквер на берегу Новосибирского водохранилища.

Высотная доминанта квартала — старое трехэтажное общежитие на Ветлужской, 3. 12 ноября стало известно, что его выставили на торги как имущество владельца-банкрота — ФГУП «Опытный завод». Здание площадью 1756,7 квадратных метра с подвалом оценили в 9,38 миллиона рублей, шаг аукциона — 5% от начальной стоимости. Торги назначены на 22 декабря 2021 года.

На площадке две двери, за каждой — секция на 5–6 комнат

На площадке две двери, за каждой — секция на 5–6 комнат

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В общежитии два подъезда, на каждой площадке — две двери: секция слева, секция справа. В угловых секциях по 5 комнат, в центральных — по 6, 22 комнаты на этаже, 60 — во всём здании. Площади варьируются от 9 до 18 квадратов. Всего в здании, согласно документам торгов, зарегистрированы 44 человека. Фактически живет меньше, говорит одна из жительниц общежития, Тамара Александровна.

— Молодежь вся ушла, только в том подъезде, наверное, одна семейная пара живет молодая, в нашем точно никого нет. Даже комнат мало, которые заняты: у меня в секции мои две комнаты — и всё. Оно полупустое, — говорит женщина. — У коменданта есть ключи, она иногда приходит, поглядывает. В прошлом году замерзали [пустые] комнаты, в этом ничего, вроде, потеплее. Окошки там не меняны, иногда не свистит, а прямо воет, если дверь приоткрытой оставишь.

В здании зарегистрированы 44 человека, но вряд ли столько живет: по словам одной из жительниц, общежитие полупустое

В здании зарегистрированы 44 человека, но вряд ли столько живет: по словам одной из жительниц, общежитие полупустое

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Первоначально удобства в общежитии разделены по подъездам: в одном в подвале — ячейки для хранения, в другом (опять же в подвале) — общий душ. В него ходили через улицу и зимой, и летом, вспомнила Тамара Александровна, потом часть жителей построили себе отдельные души: в секции, где живет женщина, он на месте мусорной камеры, рядом с туалетом. Напротив туалета — стенной шкаф, вместе они образуют проход в большую, общую для всех комнат кухню. Впрочем, и кухни многие переносят в комнаты, если площадь позволяет.

Тамара Александровна называет состояние здания «ужасным»: за 33 года, что она в нём живет, ремонт был только один раз, и тот косметический. Крышу перекрывали около 10 лет назад и пора делать это снова, трубы не меняли ни разу, есть проблемы с проводкой. Двое других жителей говорят о состоянии общежития как о «приемлемом» — для его стоимости.

— Я сам деревенский, отопление, вода холодная и горячая, кухня — для меня приемлемо, — пожимает плечами Вячеслав. — Я 5500 плачу за 20 квадратов. Вода, туалет, душ — всё входит.

— Жилье нормальное, приемлемое, — соглашается его сосед Евгений. — Единственное, ремонт крыши бы сделали.

В каждой секции есть общие туалет и кухня, а душ изначально был один на всех — в подвале одного из подъездов. Потом жители обустроили себе души в секциях

В каждой секции есть общие туалет и кухня, а душ изначально был один на всех — в подвале одного из подъездов. Потом жители обустроили себе души в секциях

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Все, с кем удалось поговорить журналистам НГС, так или иначе связаны с заводом: у Тамары Александровны на заводе работал муж, Вячеслав был трактористом, Евгений — водителем. Жилье им предоставил завод, и приватизировать его нельзя: долгое время оно числилось вообще как заводской цех. Кому конкретно жители за него платят, они точно не знают: передают деньги по квитанции коменданту, она — на завод. Коменданта журналистам НГС застать не удалось.

О продаже здания знают не все жители, да и те, кто знают, прочитали о ней в СМИ — с ними никто из руководства не общался. Переехать они и хотели бы, но позволить себе коммерческий найм могут не все. Вячеслав — на пенсии, пережил инсульт и получил инвалидность, переехать ему будет некуда.

— Даже не знаю. Если квартиру снимать, то мне не хватит даже на однушку — впроголодь сидеть? — говорит он.

Сегодня значительная часть жителей общежития — это пенсионеры, проработавшие полжизни на заводе. Другое жилье им не по карману

Сегодня значительная часть жителей общежития — это пенсионеры, проработавшие полжизни на заводе. Другое жилье им не по карману

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В сообщении о торгах на Федресурсе указано, что продаваемое имущество обременено зарегистрированными в нём по месту жительства людьми, но в проекте договора купли-продажи обязательства приобретателя не прописаны. Конкурсный управляющий Аркадий Зырянов по телефону отвечать на вопросы не стал, а ответ на письменный запрос к моменту публикации поступить не успел.

Генеральный директор «Сибирской Юридической Компании» Сергей Карпекин отметил, что, если у жителей заключены договоры, на основании которых они живут в общежитии, действовать они продолжат и при новом владельце.

— Надо смотреть содержание договора, однозначно утверждать нельзя, что там в этих договорах предусмотрено, — говорит юрист. — Если эти договоры ограничены сроком — это одно, если бессрочные — есть порядок, по которому они могут быть прекращены, и в конечном счете людей могут попросить покинуть помещение, особенно если оно в каком-то непригодном состоянии или собственник примет решение о реконструкции или перепрофилировании этого здания.

По мнению Сергея Карпекина, выселение людей создаст серьезную проблему для муниципалитета, и ему придется искать какое-то решение. Но, добавил он, вряд ли столько человек разом выбросят на улицу — скорее, будут искать какое-то мягкое решение ситуации.

Здание не аварийное, но не без проблем: капитального ремонта не было ни разу, трубы и проводку пора менять, крышу тоже давно не перекрывали

Здание не аварийное, но не без проблем: капитального ремонта не было ни разу, трубы и проводку пора менять, крышу тоже давно не перекрывали

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В департаменте энергетики и ЖКХ, который отвечает за расселение людей и предоставление им жилья в маневренном фонде, на запрос НГС ответили, что у муниципалитета оснований предоставлять жильцам общежития новые комнаты или квартиры нет, как и у администрации Советского района. Между тем, 9 семей, которые сегодня живут на Ветлужской, 3, стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Когда это произойдет, в пресс-центре мэрии не уточнили.

Кому может приглянуться старое общежитие на ОбьГЭС — другой вопрос. Местные жители место хвалят: рядом берег водохранилища, остановка, магазины. Но покупателю, кроме здания, не достанется больше ничего: земля к нему не прилагается. Впрочем, внутриквартальная территория — это достаточно большой муниципальный участок. Сегодня на нём находятся хозяйственные постройки, детская площадка и пустырь. По словам Тамары Алексеевны, местные жители хотели построить там детский городок, но им не разрешили — под землей проходят коммуникации.

Теоретически участок могут присоединить к зданию, если покупателем окажется застройщик. И этот вопрос, по словам местного депутата горсовета Светланы Каверзиной, в мэрии уже обсуждали. Более того, отметила она, предприниматели уже интересовались зданием и такой перспективой.

— Муниципалитет в курсе этой ситуации, мы с Кондратьевым (Алексеем Кондратьевым, главой департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. — Прим. ред.) это проговаривали. Если будут претендовать на присоединение этого участка, то, соответственно, мэрия к этому уже готова и будет разговаривать с застройщиком о судьбе людей, которые там проживают, — рассказала депутат. — Скорее всего, общежитие будет снесено, и на его месте построят новый дом. Но за счет того, что застройщику понадобится земля, можно вести переговоры, как нам решить судьбу этих людей.

Пустующие комнаты время от времени проверяют, но окна в них старые и из них сквозит на всю секцию

Пустующие комнаты время от времени проверяют, но окна в них старые и из них сквозит на всю секцию

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Еще больше возможностей застройщику даст расселение формирующих квартал старых домов, но, согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», в число аварийных и ожидающих сноса они не включены.

Примеры расселения и сноcа общежитий в Новосибирске уже есть, напоминает директор компании RID Analytics Елена Ермолаева. Например, на месте здания на Перевозчикова, 4 сегодня строят жилой комплекс. Но место рядом с метро гораздо престижнее, к нему интерес застройщика объяснить легко, подчеркивает эксперт.

— Дом на Ветлужской, 3 расположен в живописном месте, но с точки зрения продажи жилья, оно не слишком привлекательное. Неподалеку, например, находится долгострой на начальной стадии строительства, который за много лет не нашел нового инвестора. Есть в локации и другие проекты и участки, которые можно было бы освоить. На этом фоне этот объект, имеющий обременения, не выглядит перспективно, — считает Елена Ермолаева.

Девелоперов можно было бы привлечь перспективным расселением формирующих квартал домов, но аварийными они не признаны и в программу не включены

Девелоперов можно было бы привлечь перспективным расселением формирующих квартал домов, но аварийными они не признаны и в программу не включены

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О банкротстве «Опытного завода» НГС подробно писал в марте 2020 года: его директор Станислав Иваницкий называл процедуру рейдерским захватом, а ее целью — продажу 30 гектаров земли завода. Имущество завода начали распродавать осенью 2020 года, начав с другого крупного актива недвижимости — профилактория в Голубом заливе. Продать его, правда, удалось только с третьего раза, но и он оказался неудачным: в протоколе от 5 мая 2021 года указано, что победитель торгов, томская компания «ЖилфондГарант», была допущена к ним ошибочно. В итоге профилакторий достался кемеровскому предпринимателю Роману Горячеву, предложившему почти на 150 тысяч рублей меньше — 54,1 миллиона рублей.

В протоколе также указано, что Роман Горячев участвовал в торгах в качестве агента в интересах компании «МСК». По данным «Контур.Фокус», компания в равных долях принадлежит новосибирским предпринимателям Александру Доброносу и Вадиму Фефелову.

Александр Добронос фигурировал в расследовании Юлии Дроковой как учредитель одной из компаний-поставщиков индивидуальных средств защиты для медиков по госзакупкам регионального Минздрава — «Фрутлайн». Сегодня компания находится в стадии ликвидации, а также, указано в справке «Контур.Фокус», включена в реестр недобросовестных поставщиков. По материалам арбитража, последний из проигранных компанией исков — как раз о ненадлежащем исполнении обязательств перед Минздравом, общая сумма требований — более 13 миллионов рублей.

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ОбьГЭСбанкротствообщежитиепродажа имущества«Опытный завод»
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