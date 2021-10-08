Сибиряк построил среди леса дом из кирпича и бруса — идеи он черпал даже в Японии. Смотрим фото

Сейчас в доме осталось кое-что зашпатлевать и положить плитку. Стены хозяин решил покрасить в светлые тона, потому что не хочет обои. Специально для этого сделали гипсокартон, чтобы всё было идеально ровно. Подробную историю строительства и все скрытые работы сибиряк описывает на форуме о строительстве и загородной жизни. Мебель он собирается купить простую, какую-нибудь деревянную из ИКЕА:



— Потому что стиль деревенский и не требует ничего напомаженного. Тут главное — плиту ДСП не покупать, а купить хорошие палки.



Окончательно переехать в свой дом Юрий Верещагин надеется через год. А пока он продолжает ремонт и приезжает наслаждаться собственным лесом.



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