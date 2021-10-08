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Сибиряк построил среди леса дом из кирпича и бруса — идеи он черпал даже в Японии. Смотрим фото

Он рассказал, почему комбинированный дом лучше всего подходит для снежного Новосибирска

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Юрий Верещагин построил свой комбинированный дом в коттеджном поселке «Соловьи»

Юрий Верещагин построил свой комбинированный дом в коттеджном поселке «Соловьи»

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Многие новосибирцы хотели бы жить не в многоэтажках, а в собственных загородных коттеджах. Кого-то останавливает отсутствие денег на строительство, кому-то удобнее жить в городе рядом с работой. Те же, кто все-таки строят свой дом, решают много вопросов. Один из первых — из чего его лучше всего сделать. Юрий Верещагин не стал выбирать между кирпичом и кедровым брусом, а построил комбинированный дом — из обоих материалов сразу. Он показал, что у него получилось, и рассказал, почему такой способ — самый лучший. Отправляемся в гости в коттедж среди леса.

Мы встречаемся с Юрием Верещагиным на площади Ленина и едем в коттеджный поселок «Соловьи» рядом с селом Марусино. Несмотря на то, что жители тех мест постоянно жаловались на ужасные пробки из-за ремонта улицы Большой, мы преодолеваем путь минут за 15–20 — не попали в час пик.

Нас встречает ладный домик среди леса: первый этаж в нём — из оштукатуренного кирпича, второй — из кедрового бруса. Над входом расположились фигурки соловьев — дань названию коттеджного поселка.

Первый этаж сибиряк построил из кирпича, второй — из кедрового бруса

Первый этаж сибиряк построил из кирпича, второй — из кедрового бруса

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Над парадным входом в дом «летают» соловьи — дань названию коттеджного поселка

Над парадным входом в дом «летают» соловьи — дань названию коттеджного поселка

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Внешность дома удивляет цепочками вместо водосточных труб:

— Трубы для слива воды я органически не выношу с детства. У меня по цепям вода стекает. Японцы так делают, только еще ведерки вешают, чтобы вода собиралась, и они звенят, — описывает хозяин. — Сам дом площадью около 160 метров. Идея заключалась в следующем: живем «в кирпиче», на первом этаже кухня и столовая, а спать идем «в дерево». Наверху две большие спальни, ванная и маленькая комнатка вроде кабинета.

Идею заменить водосточные трубы цепочками Юрий подсмотрел у японцев

Идею заменить водосточные трубы цепочками Юрий подсмотрел у японцев

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Как заверяет сибиряк, дом построен основательно. Фундамент — плита по ребрам (то есть сначала залили ленточный фундамент, засыпали пазухи песком, утрамбовали и залили армированную плиту сверху). Первый этаж — кирпич плюс наружное утепление базальтовой ватой и штукатурка по сетке. Перекрытие плитами. Второй этаж — профилированный кедровый брус и мансардная кровля.

— Почему еще я так построил? Потому что, по исследованиям, когда деревянные дома строят, цоколь надо очень высоко поднимать. У нас где-то 70 сантиметров снег, а иногда и больше. Плюс дождь косой. И низ деревянного дома мокнет и гниет очень быстро. Трещит. Если посмотрите, все купеческие дома по этому принципу построены: низ — кирпич, верх — дерево. Наши предки — они же не дураки были. Это же всё выстрадано, — объясняет Юрий Верещагин. Выбор кедрового бруса для второго этажа он аргументировал тем, что это дерево теплее сосны и меньше трескается.

Выбор кирпича для первого этажа хозяин объясняет нежеланием мучиться с намоканием цоколя из-за высокого уровня снега в Сибири и косых дождей

Выбор кирпича для первого этажа хозяин объясняет нежеланием мучиться с намоканием цоколя из-за высокого уровня снега в Сибири и косых дождей

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Строит дом сибиряк чуть больше двух лет, непосредственно строительные работы начались весной 2019 года:

— В начале быстро строился, а потом я получил травму позвоночника на стройке — 4 месяца в НИИТО провалялся. Ходил, проверял за строителями и упал с лесенки, увезли меня отсюда на скорой.

В ответ на вопрос, сложно ли найти хороших строителей, Юрий улыбается:

— Сложно найти дешевых и хороших — таких не бывает. А люди же ищут дешевле, дешевле, дешевле. А надо искать что-то посередке. Сильно дорогие — очень пафосные и качество не очень. А есть откровенные халявщики, которые работу находят, потом дешевых узбеков приводят, и начинается ругань. А есть нормальные мужики — их из рук в руки передают.

Возле кухни и столовой у семьи Верещагиных уже стоят стол и лавочки. Именно здесь они с удовольствием проводят время летом, наслаждаясь видами и запахом леса

Возле кухни и столовой у семьи Верещагиных уже стоят стол и лавочки. Именно здесь они с удовольствием проводят время летом, наслаждаясь видами и запахом леса

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Мы заворачиваем за дом и оказываемся среди березового леса. Возле дома стоит аккуратный стол и лавочки, где любит проводить время сибиряк с женой:

— Собственно, из-за этих видов всё и затевалось. Я не устаю на это всё смотреть. Сосны посадил, все прижились. Тут очень много птиц, за которыми мы наблюдаем. Я скворечник прибил — скворец прилетает каждый год. Еще есть домик для птичек с купальней. Они с удовольствием прилетают. Очень забавно наблюдать за дятлами: мама-дятел прилетает и с ней эти обормоты — двое сидят с важным видом. Они толще мамы, здоровые такие, а мама — в кормушку, семечку возьмет и потом им в рот сует. А они только рты открывают, такая картина умильная.

Участок Юрия граничит с лесом. Площадь 18 соток, и из них треть — это березовый лес. Дом прижали максимально к лесу

Участок Юрия граничит с лесом. Площадь 18 соток, и из них треть — это березовый лес. Дом прижали максимально к лесу

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Глядя на небо из березового леса на участке сибиряка, понимаешь, почему он не захотел его вырубать, как это делали некоторые его соседи, купившие участки с деревьями

Глядя на небо из березового леса на участке сибиряка, понимаешь, почему он не захотел его вырубать, как это делали некоторые его соседи, купившие участки с деревьями

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Для птиц Юрий обустроил свой домик

Для птиц Юрий обустроил свой домик

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Впрочем, некоторые птицы справляются со строительством родовых гнезд на участке новосибирца сами

Впрочем, некоторые птицы справляются со строительством родовых гнезд на участке новосибирца сами

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В коттеджном поселке «Соловьи» все улицы названы в честь художников: Сурикова, Репина, Левитана, Рублева. Есть и улица имени живописца Василия Верещагина. Это в том числе и притянуло Юрия Верещагина посмотреть здесь участок, но на улице его известного однофамильца не было участков с деревьями. Но на соседней улице Рублева такое место нашлось.

Сперва Юрий Верещагин искал участок в «Соловьях» на улице имени художника Василия Верещагина, но по душе пришелся свой кусочек парка на Рублева

Сперва Юрий Верещагин искал участок в «Соловьях» на улице имени художника Василия Верещагина, но по душе пришелся свой кусочек парка на Рублева

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Дом Юрия стоит на участке площадью 18 соток, и из них треть — это березовый лес. При этом подберезовики здесь у хозяина не привились, а вот по опята сходить получается. Сразу за кусочком леса Юрия начинается поселковый парк, где есть детские горки, качели, спортивные площадки, отдельный «парк гамаков» и столики для встреч жителей на общих праздниках. Юрий не стал делать закрытый забор между своим участком и общим парком, а поставил зеленый сетчатый, поэтому кажется, что его лес бескрайний.

— Соседи деревья срубают, сажают газон. Я, честно говоря, не понимаю, зачем это надо. Вот перед домом есть открытая лужайка, там я газон сделал. А здесь зачем? У меня стоит забор, который не видно, и от этого весь лес наш. И глаз наслаждается. А они наставят этих заборов железных — и что, вот ты вышел и смотришь в свой железный забор.

Юрий не стал делать закрытый забор между своим участком и поселковым парком, поэтому его собственный лес плавно перетекает в общий, где есть спортивные и детские площадки

Юрий не стал делать закрытый забор между своим участком и поселковым парком, поэтому его собственный лес плавно перетекает в общий, где есть спортивные и детские площадки

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Видно, что местным жителям есть где приятно провести время

Видно, что местным жителям есть где приятно провести время

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Довольно трудно пройти мимо площадки с гамаками и не прилечь

Довольно трудно пройти мимо площадки с гамаками и не прилечь

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Мы застали в парке еще не совсем золотую осень

Мы застали в парке еще не совсем золотую осень

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На первом этаже в доме Юрия Верещагина расположилась кухня, гостиная и небольшая спальня для сына, когда он будет приезжать к родителям из Москвы, где уже давно живет и работает.

Второй вход в дом — со стороны леса, он ведет на кухню

Второй вход в дом — со стороны леса, он ведет на кухню

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Строительство своего дома — удовольствие недешевое. У Юрия Верещагина на это ушло около 10 миллионов рублей.

Кроме кухни, столовой и спальни, на первом этаже нашлось место бойлерной, кладовке и туалету. На втором этаже — хозяйские спальни, одна из которых со своей гардеробной, просторная ванная и небольшой кабинет

Кроме кухни, столовой и спальни, на первом этаже нашлось место бойлерной, кладовке и туалету. На втором этаже — хозяйские спальни, одна из которых со своей гардеробной, просторная ванная и небольшой кабинет

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Панорамные окна стирают границу между домом и лесом

Панорамные окна стирают границу между домом и лесом

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Как объяснил Юрий, он не хотел, чтобы вид из панорамных окон портили батареи, поэтому первый этаж отапливается теплыми полами. Правда, ему пришлось сделать и теплые подоконники: чтобы они грели как надо, сибиряк советует делать их обязательно керамическими

Как объяснил Юрий, он не хотел, чтобы вид из панорамных окон портили батареи, поэтому первый этаж отапливается теплыми полами. Правда, ему пришлось сделать и теплые подоконники: чтобы они грели как надо, сибиряк советует делать их обязательно керамическими

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Небольшая гостевая комната на первом этаже

Небольшая гостевая комната на первом этаже

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Дом строится два года. В следующем году Юрий надеется закончить ремонт и заехать

Дом строится два года. В следующем году Юрий надеется закончить ремонт и заехать

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Чтобы рассказать про отопление, Юрий приглашает нас в отдельную инженерную комнату и показывает чугунный котел и 900-литровый бойлер (электрокотел стоит отдельно):

— Вот, собственно, эта штука топит дом: на первом этаже везде теплые полы. Очень комфортно, никаких батарей нет. Но теплые полы не справляются с большими окнами. Поэтому люди, которые выбирают колоссальное остекление и потом делают теплые полы, влетают очень сильно, потому что начинают обмерзать окна. Мне пришлось посчитать и сделать отдельно теплые подоконники, у которых отдельный контур идет. То есть все подоконники сделаны как батарея, как теплый пол, но там температура другая. Если здесь 27 градусов максимальная на полах, то на подоконниках больше 50.

Сердце котельной — чугунный котел и 900-литровый бойлер

Сердце котельной — чугунный котел и 900-литровый бойлер

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На участке есть всё — вода, электричество, газ, интернет. Все сети закопаны в землю, ничего не торчит

На участке есть всё — вода, электричество, газ, интернет. Все сети закопаны в землю, ничего не торчит

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— Ни пластик, ни дерево — ничего нельзя. То есть можно, конечно, но работать не будет. Отдавать тепло не будет, — объясняет Юрий.

Мы поднимаемся на второй этаж, и нас окутывает мягкий и приятный запах кедра — начинаешь понимать, почему хозяин выбрал для строительства именно его. Здесь расположились две спальни, небольшой кабинет и просторная ванная с окошком.

Сложным вопросом Юрий назвал совмещение дерева и гипсокартона в ванной на втором этаже

Сложным вопросом Юрий назвал совмещение дерева и гипсокартона в ванной на втором этаже

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Как поясняет Юрий, самая большая проблема — совмещение дерева и гипсокартона в ванной:

— Всё это делается на гибких связях. Если дом садится или играет стена — с ней ничего не станет за счет гибких связей. И второе — это вентиляционный зазор. Вот там, за гипсом, вдоль деревянной стены идет труба отопления. Специальная, которая создает теплый воздушный поток. Получается, снизу засасывается воздух, проходит вдоль деревянной стены и сверху выходит наружу из дома. Поэтому, что бы мы тут ни делали, как ни мылись и какую воду ни лили, через некоторое время всё высохнет и вода будет удалена. Не будет ни плесени, ничего. Потому что это беда. Для людей, которые строят деревянные дома, все эти мокрые зоны — это бич. А если грибок поселился, это всё, его не вывести никак. Отчасти поэтому мы всю стену не стали закрывать ради вентиляции. И вытяжка, конечно. Вытяжка должна быть.

По словам Юрия Верещагина, ради этого вида из окна спальни на втором этаже всё и затевалось. Весной здесь проходят птичьи свадьбы

По словам Юрия Верещагина, ради этого вида из окна спальни на втором этаже всё и затевалось. Весной здесь проходят птичьи свадьбы

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Самый красивый вид на лес на втором этаже открывается из спальни хозяйки дома, в этой же спальне архитектор придумал гардеробную, где в каркасной стене удачно спрятались электропроводка и трубы вентиляции.

В спальне хозяйки осталось только сделать натяжной потолок и поставить плинтус. Здесь, чтобы не сверлить стены, Юрий сделал радиовыключатели:

— Очень удобная штука. В щитке ставится блок управления, и в любое место выключатель прикручивается, а можно несколько. Очень интересная система.

В одной из спален второго этажа сделали отдельную гардеробную, там же спрятались трубы вентиляции

В одной из спален второго этажа сделали отдельную гардеробную, там же спрятались трубы вентиляции

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В спальне хозяйки осталось сделать натяжной потолок и поставить плинтус

В спальне хозяйки осталось сделать натяжной потолок и поставить плинтус

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В своей спальне хозяин любит разглядывать кедровые узоры и искать сходства:

— Тут у меня духи живут. Вот рыба, а вот клоун, а вон дух дома внизу. Можно бесконечно разглядывать.

Похоже на клоуна, как думаете?

Похоже на клоуна, как думаете?

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В маленькой комнате на втором этаже, скорее всего, появится кабинет, но пока там склад инструментов рабочих.

В ответ на вопрос, какие сложности были при строительстве, хозяин дома смеется:

— Самая большая сложность — это деньги. А так особых сложностей нет, потому что все материалы понятные и работники на эти материалы есть. Здесь нет ничего такого эксклюзивного. Кирпич опытные узбеки выложат очень хорошо. Бетон — есть ребята, которые специализируются только на фундаментах, и лучше брать их. Гипсокартон — тоже есть люди, которые умеют нормально делать. Шпатлевать и красить лучше наших брать, россиян, которые всю жизнь этим занимаются. Да, они подороже, чем узбеки, но качество не сравнить.

Стройка не мешает Юрию наслаждаться природой у загородного дома

Стройка не мешает Юрию наслаждаться природой у загородного дома

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Спрятавшийся в лесу дом ждет переезда хозяев в следующем году

Спрятавшийся в лесу дом ждет переезда хозяев в следующем году

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Сейчас в доме осталось кое-что зашпатлевать и положить плитку. Стены хозяин решил покрасить в светлые тона, потому что не хочет обои. Специально для этого сделали гипсокартон, чтобы всё было идеально ровно. Подробную историю строительства и все скрытые работы сибиряк описывает на форуме о строительстве и загородной жизни. Мебель он собирается купить простую, какую-нибудь деревянную из ИКЕА:

— Потому что стиль деревенский и не требует ничего напомаженного. Тут главное — плиту ДСП не покупать, а купить хорошие палки.

Окончательно переехать в свой дом Юрий Верещагин надеется через год. А пока он продолжает ремонт и приезжает наслаждаться собственным лесом.

Какие еще дома интересно посмотреть


В Новосибирске построили дом с наклонными стенами и необычными окнами. Фоторепортаж из «инопланетного» дома — с террасами для бассейна и барбекю, фитостенами и подвесным камином.

Мы показывали дом, который ест солнце: семья физиков построила экодом с первой в Сибири крышей с газоном. Он отапливается солнцем даже зимой, а внутри скрываются потайные комнаты.

Новосибирец рассказал, как построил 235-метровый дом с террасой по цене 3-комнатной квартиры. С тех пор цены сильно изменились, но этот пример точно вдохновит вас на стройку.

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