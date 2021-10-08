Сибиряк построил среди леса дом из кирпича и бруса — идеи он черпал даже в Японии. Смотрим фото

Многие новосибирцы хотели бы жить не в многоэтажках, а в собственных загородных коттеджах. Кого-то останавливает отсутствие денег на строительство, кому-то удобнее жить в городе рядом с работой. Те же, кто все-таки строят свой дом, решают много вопросов. Один из первых — из чего его лучше всего сделать. Юрий Верещагин не стал выбирать между кирпичом и кедровым брусом, а построил комбинированный дом — из обоих материалов сразу. Он показал, что у него получилось, и рассказал, почему такой способ — самый лучший. Отправляемся в гости в коттедж среди леса.
Мы встречаемся с Юрием Верещагиным на площади Ленина и едем в коттеджный поселок «Соловьи» рядом с селом Марусино. Несмотря на то, что жители тех мест постоянно жаловались на ужасные пробки из-за ремонта улицы Большой, мы преодолеваем путь минут за 15–20 — не попали в час пик.
Нас встречает ладный домик среди леса: первый этаж в нём — из оштукатуренного кирпича, второй — из кедрового бруса. Над входом расположились фигурки соловьев — дань названию коттеджного поселка.
Внешность дома удивляет цепочками вместо водосточных труб:
— Трубы для слива воды я органически не выношу с детства. У меня по цепям вода стекает. Японцы так делают, только еще ведерки вешают, чтобы вода собиралась, и они звенят, — описывает хозяин. — Сам дом площадью около 160 метров. Идея заключалась в следующем: живем «в кирпиче», на первом этаже кухня и столовая, а спать идем «в дерево». Наверху две большие спальни, ванная и маленькая комнатка вроде кабинета.
Как заверяет сибиряк, дом построен основательно. Фундамент — плита по ребрам (то есть сначала залили ленточный фундамент, засыпали пазухи песком, утрамбовали и залили армированную плиту сверху). Первый этаж — кирпич плюс наружное утепление базальтовой ватой и штукатурка по сетке. Перекрытие плитами. Второй этаж — профилированный кедровый брус и мансардная кровля.
— Почему еще я так построил? Потому что, по исследованиям, когда деревянные дома строят, цоколь надо очень высоко поднимать. У нас где-то 70 сантиметров снег, а иногда и больше. Плюс дождь косой. И низ деревянного дома мокнет и гниет очень быстро. Трещит. Если посмотрите, все купеческие дома по этому принципу построены: низ — кирпич, верх — дерево. Наши предки — они же не дураки были. Это же всё выстрадано, — объясняет Юрий Верещагин. Выбор кедрового бруса для второго этажа он аргументировал тем, что это дерево теплее сосны и меньше трескается.
Строит дом сибиряк чуть больше двух лет, непосредственно строительные работы начались весной 2019 года:
— В начале быстро строился, а потом я получил травму позвоночника на стройке — 4 месяца в НИИТО провалялся. Ходил, проверял за строителями и упал с лесенки, увезли меня отсюда на скорой.
В ответ на вопрос, сложно ли найти хороших строителей, Юрий улыбается:
— Сложно найти дешевых и хороших — таких не бывает. А люди же ищут дешевле, дешевле, дешевле. А надо искать что-то посередке. Сильно дорогие — очень пафосные и качество не очень. А есть откровенные халявщики, которые работу находят, потом дешевых узбеков приводят, и начинается ругань. А есть нормальные мужики — их из рук в руки передают.
Мы заворачиваем за дом и оказываемся среди березового леса. Возле дома стоит аккуратный стол и лавочки, где любит проводить время сибиряк с женой:
— Собственно, из-за этих видов всё и затевалось. Я не устаю на это всё смотреть. Сосны посадил, все прижились. Тут очень много птиц, за которыми мы наблюдаем. Я скворечник прибил — скворец прилетает каждый год. Еще есть домик для птичек с купальней. Они с удовольствием прилетают. Очень забавно наблюдать за дятлами: мама-дятел прилетает и с ней эти обормоты — двое сидят с важным видом. Они толще мамы, здоровые такие, а мама — в кормушку, семечку возьмет и потом им в рот сует. А они только рты открывают, такая картина умильная.
В коттеджном поселке «Соловьи» все улицы названы в честь художников: Сурикова, Репина, Левитана, Рублева. Есть и улица имени живописца Василия Верещагина. Это в том числе и притянуло Юрия Верещагина посмотреть здесь участок, но на улице его известного однофамильца не было участков с деревьями. Но на соседней улице Рублева такое место нашлось.
Дом Юрия стоит на участке площадью 18 соток, и из них треть — это березовый лес. При этом подберезовики здесь у хозяина не привились, а вот по опята сходить получается. Сразу за кусочком леса Юрия начинается поселковый парк, где есть детские горки, качели, спортивные площадки, отдельный «парк гамаков» и столики для встреч жителей на общих праздниках. Юрий не стал делать закрытый забор между своим участком и общим парком, а поставил зеленый сетчатый, поэтому кажется, что его лес бескрайний.
— Соседи деревья срубают, сажают газон. Я, честно говоря, не понимаю, зачем это надо. Вот перед домом есть открытая лужайка, там я газон сделал. А здесь зачем? У меня стоит забор, который не видно, и от этого весь лес наш. И глаз наслаждается. А они наставят этих заборов железных — и что, вот ты вышел и смотришь в свой железный забор.
На первом этаже в доме Юрия Верещагина расположилась кухня, гостиная и небольшая спальня для сына, когда он будет приезжать к родителям из Москвы, где уже давно живет и работает.
Строительство своего дома — удовольствие недешевое. У Юрия Верещагина на это ушло около 10 миллионов рублей.
Чтобы рассказать про отопление, Юрий приглашает нас в отдельную инженерную комнату и показывает чугунный котел и
— Вот, собственно, эта штука топит дом: на первом этаже везде теплые полы. Очень комфортно, никаких батарей нет. Но теплые полы не справляются с большими окнами. Поэтому люди, которые выбирают колоссальное остекление и потом делают теплые полы, влетают очень сильно, потому что начинают обмерзать окна. Мне пришлось посчитать и сделать отдельно теплые подоконники, у которых отдельный контур идет. То есть все подоконники сделаны как батарея, как теплый пол, но там температура другая. Если здесь 27 градусов максимальная на полах, то на подоконниках больше 50.
— Ни пластик, ни дерево — ничего нельзя. То есть можно, конечно, но работать не будет. Отдавать тепло не будет, — объясняет Юрий.
Мы поднимаемся на второй этаж, и нас окутывает мягкий и приятный запах кедра — начинаешь понимать, почему хозяин выбрал для строительства именно его. Здесь расположились две спальни, небольшой кабинет и просторная ванная с окошком.
Как поясняет Юрий, самая большая проблема — совмещение дерева и гипсокартона в ванной:
— Всё это делается на гибких связях. Если дом садится или играет стена — с ней ничего не станет за счет гибких связей. И второе — это вентиляционный зазор. Вот там, за гипсом, вдоль деревянной стены идет труба отопления. Специальная, которая создает теплый воздушный поток. Получается, снизу засасывается воздух, проходит вдоль деревянной стены и сверху выходит наружу из дома. Поэтому, что бы мы тут ни делали, как ни мылись и какую воду ни лили, через некоторое время всё высохнет и вода будет удалена. Не будет ни плесени, ничего. Потому что это беда. Для людей, которые строят деревянные дома, все эти мокрые зоны — это бич. А если грибок поселился, это всё, его не вывести никак. Отчасти поэтому мы всю стену не стали закрывать ради вентиляции. И вытяжка, конечно. Вытяжка должна быть.
Самый красивый вид на лес на втором этаже открывается из спальни хозяйки дома, в этой же спальне архитектор придумал гардеробную, где в каркасной стене удачно спрятались электропроводка и трубы вентиляции.
В спальне хозяйки осталось только сделать натяжной потолок и поставить плинтус. Здесь, чтобы не сверлить стены, Юрий сделал радиовыключатели:
— Очень удобная штука. В щитке ставится блок управления, и в любое место выключатель прикручивается, а можно несколько. Очень интересная система.
В своей спальне хозяин любит разглядывать кедровые узоры и искать сходства:
— Тут у меня духи живут. Вот рыба, а вот клоун, а вон дух дома внизу. Можно бесконечно разглядывать.
В маленькой комнате на втором этаже, скорее всего, появится кабинет, но пока там склад инструментов рабочих.
В ответ на вопрос, какие сложности были при строительстве, хозяин дома смеется:
— Самая большая сложность — это деньги. А так особых сложностей нет, потому что все материалы понятные и работники на эти материалы есть. Здесь нет ничего такого эксклюзивного. Кирпич опытные узбеки выложат очень хорошо. Бетон — есть ребята, которые специализируются только на фундаментах, и лучше брать их. Гипсокартон — тоже есть люди, которые умеют нормально делать. Шпатлевать и красить лучше наших брать, россиян, которые всю жизнь этим занимаются. Да, они подороже, чем узбеки, но качество не сравнить.
Сейчас в доме осталось кое-что зашпатлевать и положить плитку. Стены хозяин решил покрасить в светлые тона, потому что не хочет обои. Специально для этого сделали гипсокартон, чтобы всё было идеально ровно. Подробную историю строительства и все скрытые работы сибиряк описывает на форуме о строительстве и загородной жизни. Мебель он собирается купить простую, какую-нибудь деревянную из ИКЕА:
— Потому что стиль деревенский и не требует ничего напомаженного. Тут главное — плиту ДСП не покупать, а купить хорошие палки.
Окончательно переехать в свой дом Юрий Верещагин надеется через год. А пока он продолжает ремонт и приезжает наслаждаться собственным лесом.
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