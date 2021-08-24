«Люди не видели ничего подобного». В Новосибирске построили дом с наклонными стенами и необычными окнами

В Новосибирске построили необычный дом с наклонными стенами
В Новосибирске построили дом, напоминающий инопланетный корабль. Наклонные стены, обилие стекла и яркая оранжевая графика окон на минималистичном сером фасаде притягивают к нему взгляды прохожих. Архитектор проекта Андрей Буслаев называет дом Y-House и описывает его как микс деконструктивизма, лофта и экостиля. Посмотреть на необычный дом изнутри и снаружи отправились журналист НГС Елена Гурьянова и фотокорреспондент Александр Ощепков.
Частный дом Y-House получил диплом суперфиналиста международного архитектурного конкурса «Золотая Капитель» в 2021 году. Общая площадь трехуровневого дома — около 450 кв. м. Авторы — Buslaev Architects: Андрей и Надежда Буслаевы, Мария Дрыжак. Конструктор — Антон Кузьмин.
Как появился необычный дом
Каждый, кто бывал в Нижней Ельцовке, знает эту достопримечательность. Современный дом, не похожий на остальные, прячется в малоэтажном поселке «Благовещенка» и стоит на краю леса и оврага.
Собственники дома, семейная пара, обратились в Buslaev Architects за проектом в 2014 году:
— Они сразу сказали: «Конструктивизм». Я обрадовался, потому что нечасто встретишь таких продвинутых заказчиков. Частенько от обывателей слышишь сочетание: «Ах, это ужасный конструктивизм». Кроме того, заказ был в комплексе, сразу с интерьером, что большая редкость, — вспоминает главный архитектор проекта Андрей Буслаев.
Сначала в Buslaev Architects нарисовали прямоугольный и черный дом — сверху он выглядел как ломаный крест.
— У меня не было в планах что-то такое делать. Мы согласовали планировку и начали делать интерьер. А интерьер хотели сделать более живописным, непрямым. И в этот момент я задумался: «Как же так, интерьер же должен соответствовать дому, и наоборот», — рассказывает архитектор.
Андрей Буслаев давно хотел сделать проект в стиле деконструктивизм. Начал показывать итальянские и подмосковные референсы: примеры показались заказчикам неплохими снаружи, но агрессивными внутри.
— И я говорю: «Ладно, делаем текучий интерьер в прямоугольном доме», погрустнел. Но решили нарисовать проект в стол, для сайта. Ведь люди говорят, что не видели ничего подобного, а так следующим заказчикам будет понятно, что ещё мы можем. Так просто это не объяснишь, обычный человек не представляет себе такого, — рассудил архитектор.
Тогда он взял планировку уже существовавшего прямоугольного проекта, мысленно разрезал на фрагменты и собрал заново. Еще одну версию сделала Надежда Буслаева.
Проект опубликовали на сайте, а через месяц раздался звонок заказчицы, которая поинтересовалась, не их ли это дом — им с мужем нравится. Несмотря на то что в тот момент уже была готова вся рабочая документация на прямоугольный дом, Андрей Буслаев сделал полностью новый проект — дома с наклонными стенами.
Дом назвали Y-House не только из-за формы:
— Это и отсылка к Y House звездного американского архитектора Стивена Холла, и игра слов: why — почему такой получился?
Что внутри дома
Участок, где решили построить Y-House, расположен вдоль дороги и зажат между улицей и краем лесистого оврага (яра). Из-за его сложной структуры непростым получился и сам дом.
Именно в этом овраге 5 лет назад встретили медведя. Для дома яр стал «зеленой рекой», вдоль «берега» которой всё и выстроили.
Общая площадь дома — около 450 квадратных метров. Из-за наклонных стен он получился переменной высоты — средняя, по оценке архитектора, около 3 м.
Мы заходим в прихожую и оказываемся на перекрестке трех дорог. От входной группы с гардеробом отходят три луча неправильной формы, или три жилых блока. Они образуют основные функциональные зоны. В дневной расположились столовая и кухня-гостиная с выходом на просторную террасу и опушку леса. Рядом — зона отдыха с тренажерным залом, сауной и душевой, и собственно комнатой отдыха.
Внутри дома вовсю идут отделочные работы. Предоставляя визуализации интерьеров, Андрей Буслаев уточняет, что в процессе реализации проекта (2015–2021) они, конечно, претерпели изменения.
Пространство гостиной архитектор называет сложносочиненным — кухня с островом находится чуть выше, в гостиную спускаются ступеньки. Рядом расположился СПА-блок площадью около 30 квадратных метров, где хотят разместить сауну с бассейном. Еще один бассейн с шезлонгами будет на террасе за окном.
— Стилистически дом задумывался как экологический лофт в художественном смысле этого слова. Кухня должна была быть вся в ржавчине, из кортеновской стали. Рядом — огромный стол на 12 персон и фитостена (зеленая стена), тогда как раз был пик моды, — описывает архитектор.
Прямо от входа в дом спускаются вниз все хозяйственные помещения, вверх уходит пространство для гостей — у спальни есть свой санузел, рядом предусмотрели кабинет.
В правом крыле, или ночной зоне, раскинулись три спальни, объединенные общим балконом, а напротив — просторные ванные, разумеется, тоже с большими окнами.
Архитектор провожает нас в жилые комнаты и показывает отделку на финишной стадии. В спальнях все планировалось оставить в бетоне. Но сделать идеально отполированные стены, как в Японии, в нашей стране не получилось.
— Несмотря на все старания и лучшую бригаду, аккуратно получились только перекрытия, так как для идеальных поверхностей потребовалась бы еще шлифовка или топпинг. В итоге решили часть стен все-таки оштукатурить либо облицевать тонким керамогранитом, искусно имитирующим цемент, — объясняет Андрей Буслаев.
Самое притягательное в ночной зоне — балкон-терраса, на которую выходят три жилые комнаты. Рядом с угловой хозяйской спальней будет спуск по лестнице на улицу. То есть из любой комнаты можно выйти через балкон и незаметно уйти из дома.
Напротив родительской спальни — огромная ванная комната с окном. Рядом — ванная для ребенка.
Строительные работы почти закончились, но еще осталось сделать свет, мебель и двери, а также внешнюю отделку и ландшафт.
— Объективно потратить надо еще столько же, — считает архитектор. Но называть стоимость такого дома, как и раскрывать личность заказчиков, он не стал.
Как делали огромные окна
Необычное остекление Y-House стоило больших денег:
— Это премиум-класс, профиль «Рейнарс Алюминиум». Вопрос остекления в Сибири самый животрепещущий, оно должно быть качественное и надежное. Остекление стоит довольно больших денег, не один миллион, — описывает Андрей Буслаев. — Витражи в доме бельгийские, а стеклопакеты и нарезка наша.
По словам архитектора, у колеровщиков «Рейнарса», где заказывали бельгийские витражи, был только такой оранжевый цвет, а рыжего не было.
— Чуть-чуть поскромнее должно было быть, — улыбнулся Андрей Буслаев и добавил, что входную зону и все террасы снаружи дома покроют рыжей доской.
Отопление будет встроенным в полы, также предусмотрена мощная встроенная вентиляция с обогревом воздуха. Конвекторы и воздушное отопление решили сочетать для эффективности. Пока в доме временное отопление.
Из чего конструктив и фасад
Конструктивно Y-House представляет собой железобетонный каркас с частично наклонными стенами и перекрытиями. Крыша дома скатная, хоть и выглядит как плоская.
Как отмечает Андрей Буслаев, ему очень повезло с главным конструктором: Антон Кузьмин смог рассчитать такой дом:
— У меня всё было с колоннами. Всё из железобетонных рам, чтобы добиться висящих углов. Я не думал, что конструктор решится на такое, без башни оказался в основном он, — поясняет архитектор.
Фасад дома — это не бетонные плиты, хотя дом хотелось сделать именно бетонным серым:
— Но бетон открытый у нас в Сибири нельзя, у нас же всё в шубу должно быть завернуто. Поэтому мы сделали все эти наклонные 30-сантиметровые стены с бетонной рамой, а снаружи — утеплитель из пеностекла. Это такой черный квадратный материал, который делают в Красноярске и в Беларуси и больше нигде. Теоретически материал крутой. Это стекло по своим свойствам, вспененное и застывшее. У него высоченные показатели по теплоизоляции. Оно ничего не боится. И мы подумали: «Э-ге-гей, сейчас мы инновационный дом сделаем».
Сперва Андрей Буслаев полагал, что дом будет серый, без швов, но штукатурам понадобился шов каждые 2,5 метра. Поэтому архитектор разрисовал дом линиями, ломая каждую следующую относительно предыдущей.
— Дом делали не штукатуры, а фактически художники. Они рисовали опалубку. Я им сказал: форма дома фантастическая, штукатурка фантастическая, рисуем, как будто здесь вообще неизвестная технология опалубки была. Инопланетяне приехали и сделали, — смеется Андрей Буслаев. — Поэтому это вручную нарисованная инопланетная опалубка.
Правда, как выяснилось, пеностекло не дружит ни с какими вяжущими и клеевыми составами — на солнце штукатурка от него отщелкнулась, поэтому сейчас пытаются найти решение по гарантии, чтобы всё-таки сделать мокрый фасад. Архитектор надеется, что поставщик материала будет готов заплатить за свою репутацию — за то, что с ним случилась такая история.
Нарисованные на фасаде дома линии — это дань графике деконструктивизма. Для деконструктивистских проектов характерны визуальная усложненность, неожиданные изломанные формы, подчеркнуто агрессивное вторжение в городскую среду. Ломаные линии на Y-House, как и мелкие круги-заклепки, работают на идею «инопланетного дома-корабля».
Что еще осталось сделать
Y-House начали строить в 2015 году и не слишком торопятся. Сейчас идет некоторое оживление проекта, возможно, скоро стройка пойдет к концу.
Снаружи дом и его террасы еще предстоит обшить рыжим деревом, сделать лестницу с балкона и ландшафтное озеленение. Во дворе были запланированы спортплощадка и детская площадка. Сейчас идет решение вопросов с забором, будет ли он зеленым или, наоборот, тоже бетонным.
В ответ на вопрос, как же все-таки архитектору удалось убедить заказчиков сделать такой неординарный дом, Андрей Буслаев сообщил, что у семейной пары хороший вкус, а также терпение и интерес к творческим направлениям и идеям. Но самое главное — они интуитивно не давили на архитектора, а это редкий случай.
Какие еще дома интересно посмотреть
Мы показывали дом, который ест солнце: семья физиков построила экодом с первой в Сибири крышей с газоном. Он отапливается солнцем даже зимой, а внутри скрываются потайные комнаты.
Новосибирец рассказал, как построил 235-метровый дом с террасой по цене 3-комнатной квартиры. С тех пор цены сильно изменились, но этот пример точно вдохновит вас на стройку.