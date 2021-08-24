«Люди не видели ничего подобного». В Новосибирске построили дом с наклонными стенами и необычными окнами

Андрей Буслаев давно хотел сделать проект в стиле деконструктивизм. Начал показывать итальянские и подмосковные референсы: примеры показались заказчикам неплохими снаружи, но агрессивными внутри.



— И я говорю: «Ладно, делаем текучий интерьер в прямоугольном доме», погрустнел. Но решили нарисовать проект в стол, для сайта. Ведь люди говорят, что не видели ничего подобного, а так следующим заказчикам будет понятно, что ещё мы можем. Так просто это не объяснишь, обычный человек не представляет себе такого, — рассудил архитектор.

Тогда он взял планировку уже существовавшего прямоугольного проекта, мысленно разрезал на фрагменты и собрал заново. Еще одну версию сделала Надежда Буслаева.

Проект опубликовали на сайте, а через месяц раздался звонок заказчицы, которая поинтересовалась, не их ли это дом — им с мужем нравится. Несмотря на то что в тот момент уже была готова вся рабочая документация на прямоугольный дом, Андрей Буслаев сделал полностью новый проект — дома с наклонными стенами.