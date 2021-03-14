Опытный новосибирский бизнесмен решил разбогатеть на изобретении за 1,5 рубля

Новосибирский предприниматель запатентовал новое устройство для напитков навынос
В кофейнях сети «Чашка кофе» теперь можно взять навынос чай, сделанный из настоящей заварки, а не из пакетика. Благодаря новому виду упаковки, приготовление чая занимает меньше минуты. Создатель упаковки — новосибирский предприниматель Юрий Верещагин — даже запатентовал ее и теперь надеется перевернуть рынок напитков навынос. Чем интересно новое изобретение — в материале Стаса Соколова.
Юрий Верещагин в новосибирском бизнесе уже больше 20 лет. В начале 2000-х он открыл в городе едва ли не первую созданную с нуля частную типографию. Потом занимался производством упаковки, альбомов для нумизматов и много чем ещё. Сейчас его надежды связаны со штуковиной, для которой пока нет даже понятного названия — только номер патентной регистрации.
На вид изобретение Юрия Верещагина выглядит не очень впечатляюще. Это просто ситечко из
полимерных материалов, которое вставляется в картонный стакан сверху, пропуская дальше только жидкость. Идея состоит в том, чтобы позволить заведениям, торгующим напитками навынос, предлагать хороший листовой чай и любые комбинации из трав и фруктов, заваривая их прямо в стакане.
Сами ситечки делаются из того же материала, что и медицинские шприцы. Юрий Верещагин говорит, что их можно окрасить в любой цвет, но это вызывает у части потребителей опасения относительно безопасности и происхождения пластика. Наличие красителя позволяет, кроме всего прочего, использовать гранулы из вторсырья. А российские правила пока запрещают это для посуды, которая будет использоваться для пищевых продуктов.
Поэкспериментировать с новой технологией первыми решились в «Чашке кофе». Идея пока пробивает себе путь к потребителям не без труда. Попытка заказать такой чай у официантов приводит к тому, что девушка предлагает перелить в картонные стаканы уже заваренный чай из чайника. Что, разумеется, лишает ситечко всякого смысла.
В принципе, заварить чай и тут же отдать клиенту можно и безо всяких ситечек, просто положив в стакан пакетик. Так поступают, например, в фастфуде (в тех крайне редких случаях, когда кто-то там заказывает чай). Но Юрий Верещагин говорит, что его изобретение рассчитано на тех, кто хочет пить хороший чай, «а не чайную пыль». К тому же, заварка в стакане идеально подходит для всевозможных травяных и фруктовых чаев, где у заведения есть возможность предложить нечто уникальное (или хотя бы выглядящее таким образом).
Пока главным препятствием выглядит цена. Себестоимость сита составляет порядка полутора рублей. Чтобы зарабатывать на их продаже уже сейчас, предприятие Верещагина предлагает сита оптовикам по три рубля пятьдесят копеек, а кафе они достаются уже по пять рублей штука. Для сравнения: стандартная крышка одноразового стакана стоит полтора рубля. А весь набор (со стаканом, трубочкой и термоизолирующей насадкой) обойдется при небольших объемах в 10 рублей. Но Юрий Верещагин уверен, что эти расходы позволят расширить рынок.
— Если посчитать стоимость работы бариста в кофейне, то выходит что-то около трех рублей в минуту. Если заваривать чай в чайнике, то клиенту придется подождать. Потом бариста нужно выбросить заварку, вымыть чайник. В общем, это как минимум 5 минут времени. Или 15 рублей. Втрое больше, чем стоит крышечка.
При стоимости напитка для покупателя в 100 рублей и выше 5 дополнительных рублей к себестоимости вряд ли окажутся решающими. При этом заведение должно получить дополнительных клиентов, которые в другой ситуации просто прошли бы мимо.
— Не все пьют кофе в принципе, и не всегда даже тот, кто его пьет, хочет капучино или латте. Но человек, который хоть немного разбирается в чае, не будет покупать навынос чай в пакетике. А хороший чай — вполне возможно, — рассуждает Юрий Верещагин.
Кроме чая (и травяных сборов), таким образом можно продавать глинтвейн, в котором будут плавать и палочка корицы, и звездочка бадьяна, и только набирающая популярность каскара — высушенные ягоды кофейного дерева. Это расширяет спектр напитков, которые можно предлагать навынос. При этом даже маленькой точке не нужно для этого никакого специального оборудования или много места для хранения.
Пить чай сквозь сито Юрия Верещагина поначалу непривычно, но, в принципе, удобно. Но только если сидеть спокойно на лавочке или куда-то неспешно идти. Сито не позволяет употреблять напиток привычным для торговли навынос способом — через трубочку. Которая позволяет и немного остудить содержимое стакана, и предохраняет от расплескивания.
Отдельные точки, которые специализировались бы на продаже чая в Новосибирске, можно пока сосчитать на пальцах одной руки. Идеальным клиентом для ситечек выглядит, например, микросеть из двух точек «Белая панда», где продают китайский чай. Заваривают его церемонно — в чайнике. Пока идет процесс, можно пообщаться с продавцом — получится своего рода экспресс-чайная церемония в городских условиях.
Поскольку у меня была с собой пара ситечек, я решил испытать новинку в боевых условиях и попросил заварить чай прямо в картонном стаканчике. Продавец удивился, но выполнил просьбу, так что процесс покупки занял не больше минуты. Одноразовая посуда в «Белой панде» чуть шире обычной, так что сито сидело непрочно. Но, поскольку стакан горячий (а никаких термонакладок к нему не дают), то держать его приходится за верхнюю и нижнюю кромки, так что ситечко фиксируется просто пальцем. И итоге по супермаркету я ходил, похлебывая «Те Гуань инь». Минус, пожалуй, только один. Такой чай требует кратковременной заварки, иначе напиток начинает горчить.
Потенциальные клиенты пока тоже настроены скептически. Создатель и руководитель сети кофеен Coffee Collective Алексей Нагибин говорит, что его в принципе смущает появление еще одного элемента одноразовой упаковки. Тем более что современная пищевая промышленность уже может предложить альтернативу привычной заварке.
— Я думаю, в битве между растворимым чаем и этим ситечком победит растворимый чай. Для дешевого чая есть пакетик, для дорогого и уважаемого продукта — фарфор. Если человеку так важен вкус, то он может потратить время на то, чтобы прийти в кафе и заказать чайник, — считает Алексей Нагибин.
Руководитель сети Kuzina Евгения Головкова не отрицает, что сам по себе чай может быть востребован в формате to go, однако она отмечает, что сетевым компаниям сейчас хватает и того, что уже предлагается на рынке в этом жанре.
— Мы, например, используем для чая «стики» — трубочки из специального материала с мелкой перфорацией, которая позволяет проникать внутрь воде. Есть очень качественный чай, который порционно упакован в тканевые пакетики, которые содержат уже чайные листочки, — говорит Головкова.
Тем не менее руководитель «Кузины» признает, что новшество может быть востребовано у одиночных заведений, которые предлагают какие-то авторские травяные смеси.
Впрочем, знакомые Юрия Верещагина нашли уже еще одну перспективную нишу для его изобретения — российские тюрьмы. «Ситечко — идеальное решение для распития чифира», — метко заметил один из его друзей в соцсетях.
Новосибирск богат творческими людьми, которые придумали немало интересных и полезных вещей. Проверьте, сможете ли вы отличить реальную разработку новосибирских ученых от выдумки.