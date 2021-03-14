Опытный новосибирский бизнесмен решил разбогатеть на изобретении за 1,5 рубля

В кофейнях сети «Чашка кофе» теперь можно взять навынос чай, сделанный из настоящей заварки, а не из пакетика. Благодаря новому виду упаковки, приготовление чая занимает меньше минуты. Создатель упаковки — новосибирский предприниматель Юрий Верещагин — даже запатентовал ее и теперь надеется перевернуть рынок напитков навынос. Чем интересно новое изобретение — в материале Стаса Соколова.



Юрий Верещагин в новосибирском бизнесе уже больше 20 лет. В начале 2000-х он открыл в городе едва ли не первую созданную с нуля частную типографию. Потом занимался производством упаковки, альбомов для нумизматов и много чем ещё. Сейчас его надежды связаны со штуковиной, для которой пока нет даже понятного названия — только номер патентной регистрации.