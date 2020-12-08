В Минстрое рассказали, сколько долгостроев появилось в Новосибирской области за год

В Новосибирской области продолжает увеличиваться число долгостроев — об этом 8 декабря журналистам рассказали глава Минстроя Иван Шмидт и его заместитель Алексей Колмаков.



По информации ведомства, официально проблемными сегодня значатся 73 дома.



— Порядка 5–6 еще добавится, но не в этом году, а в следующем. В этом году прибавили 8 объектов, — рассказал Алексей Колмаков, не уточнив адреса долгостроев.



При этом замминистра отметил, что это стабильный показатель и особого всплеска в этом году не было: порядка 10% от общего объема строящегося жилья — проблемные. Ни падение спроса в этом году, ни пандемия, по мнению Минстроя, на ситуацию не повлияли.

