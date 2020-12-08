В Минстрое рассказали, сколько долгостроев появилось в Новосибирской области за год

В Новосибирской области по итогам 2020 года стало больше долгостроев
В Новосибирской области продолжает увеличиваться число долгостроев — об этом
По информации ведомства, официально проблемными сегодня значатся 73 дома.
— Порядка 5–6 еще добавится, но не в этом году, а в следующем. В этом году прибавили 8 объектов, — рассказал Алексей Колмаков, не уточнив адреса долгостроев.
При этом замминистра отметил, что это стабильный показатель и особого всплеска в этом году не было: порядка 10% от общего объема строящегося жилья — проблемные. Ни падение спроса в этом году, ни пандемия, по мнению Минстроя, на ситуацию не повлияли.
По словам Ивана Шмидта, в области есть несколько компаний в предбанкротном состоянии и сейчас Минстрой работает в том числе с банками, чтобы их поддержать.
Ведомство рассчитывает обеспечить ежегодный ввод примерно 10 проблемных домов. Один из главных сегодня — долгострой в «Новомарусино», где дольщики с
По информации Алексея Колмакова, для его завершения не хватает около
8 декабря Минстрой планирует провести видеоконференцию по проблеме с представителями ППК «Фонд», прокуратуры и дольщиков — ее власти анонсировали на встрече с дольщиками