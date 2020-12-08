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В Минстрое рассказали, сколько долгостроев появилось в Новосибирской области за год

Список проблемных объектов пополнится и в следующем году

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В Минстрое заверили, что резкого роста числа долгостроев не было, но список незавершенных объектов всё равно вырос

В Минстрое заверили, что резкого роста числа долгостроев не было, но список незавершенных объектов всё равно вырос

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В Новосибирской области по итогам 2020 года стало больше долгостроев

В Новосибирской области продолжает увеличиваться число долгостроев — об этом 8 декабря журналистам рассказали глава Минстроя Иван Шмидт и его заместитель Алексей Колмаков.

По информации ведомства, официально проблемными сегодня значатся 73 дома.

— Порядка 5–6 еще добавится, но не в этом году, а в следующем. В этом году прибавили 8 объектов, — рассказал Алексей Колмаков, не уточнив адреса долгостроев.

При этом замминистра отметил, что это стабильный показатель и особого всплеска в этом году не было: порядка 10% от общего объема строящегося жилья — проблемные. Ни падение спроса в этом году, ни пандемия, по мнению Минстроя, на ситуацию не повлияли.

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По словам Ивана Шмидта, в области есть несколько компаний в предбанкротном состоянии и сейчас Минстрой работает в том числе с банками, чтобы их поддержать.

Ведомство рассчитывает обеспечить ежегодный ввод примерно 10 проблемных домов. Один из главных сегодня — долгострой в «Новомарусино», где дольщики с 1 декабря объявили голодовку.

По информации Алексея Колмакова, для его завершения не хватает около 100 млн рублей — это сегодня самый большой дефицит в регионе. Завершать строительство планируют при помощи ППК «Фонд», но пока земля, на которой расположен комплекс, находится в залоге у банка, и пока он не будет снят, разделить ее на участки и завершить строительство невозможно.

8 декабря Минстрой планирует провести видеоконференцию по проблеме с представителями ППК «Фонд», прокуратуры и дольщиков — ее власти анонсировали на встрече с дольщиками 2 декабря.

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«Новомарусино»Минстрой НСОдолгостроиобманутые дольщики
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