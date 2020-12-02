Театр Афанасьева хотят достроить в 2022 году — показываем, что сейчас происходит на месте реконструкции

В Новосибирске продолжается реконструкция здания кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького. Когда работы завершат, туда переедет городской театр Сергея Афанасьева. В проекте есть лифты и балкон. Строители уже усилили цокольную часть здания, практически закончили каркас будущей сцены и нашли во время работ рельс, которому больше ста лет.

НГС побывал на строительной площадке — посмотрите, что там происходит.