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Театр Афанасьева хотят достроить в 2022 году — показываем, что сейчас происходит на месте реконструкции

На этой неделе рабочие рассчитывают завершить каркас сцены

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Здание построили в начале 1900-х годов, после этого несколько раз реконструировали, добавляя пристройки

Здание построили в начале 1900-х годов, после этого несколько раз реконструировали, добавляя пристройки

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Театр Афанасьева в Новосибирске планируют достроить в 2022 году

В Новосибирске продолжается реконструкция здания кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького. Когда работы завершат, туда переедет городской театр Сергея Афанасьева. В проекте есть лифты и балкон. Строители уже усилили цокольную часть здания, практически закончили каркас будущей сцены и нашли во время работ рельс, которому больше ста лет.

НГС побывал на строительной площадке — посмотрите, что там происходит.

Деньги на реконструкцию выделили из федерального и областного бюджетов

Деньги на реконструкцию выделили из федерального и областного бюджетов

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— Там произведено усиление цокольной части всего здания. В подвальной части заменены стены на 60-70%, заливаются новые перекрытия и монтируются бетонные, они уже почти готовы, — рассказал Денис Колмыков, начальник строительного участка ООО «Колмыков».

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Каркас сцены планируют завершить до конца недели. Верхний слой сделают из натурального дерева

Каркас сцены планируют завершить до конца недели. Верхний слой сделают из натурального дерева

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В ноябре мэрия Новосибирска объявила новый аукцион на реконструкцию здания, его максимальная цена — 350 млн рублей. Результаты станут известны 15 декабря.

— Нам важно было отыграть аукцион без этапов, как единый объект. Есть документация, есть понимание того, что нужно делать, есть объект, подводятся итоги единого конкурса. Окончание строительства — 2022 год. Это глубокая реконструкция фактически, в результате которой будет новое здание, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Некоторые элементы старого помещения сохранят

Некоторые элементы старого помещения сохранят

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В здании есть кладка 1907–1912, 1937 и 2004 годов

В здании есть кладка 1907–1912, 1937 и 2004 годов

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Во время реконструкции строители нашли рельс 1894 года выпуска. Его передадут в Музей Новосибирска

Во время реконструкции строители нашли рельс 1894 года выпуска. Его передадут в Музей Новосибирска

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У бывшего кинотеатра высокая степень износа

У бывшего кинотеатра высокая степень износа

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Внешний вид театра сильно изменится. В нем будет 211 посадочных мест

Внешний вид театра сильно изменится. В нем будет 211 посадочных мест

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Рядом планируют сделать новый пешеходный переход

Рядом планируют сделать новый пешеходный переход

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Реконструкцию должны завершить в 2022 году

Реконструкцию должны завершить в 2022 году

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В конце 2019 года руководитель театра Сергей Афанасьев заявил о своем уходе с поста. Решение он объяснил тем, что актеры вынуждены работать в неподходящих помещениях. Он отозвал свое заявление после того, как власти пообещали выделить средства на реконструкцию здания для НГДТ. Поиск подрядчика объявили в мае этого года.

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реконструкциятеатртеатр Афанасьева
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