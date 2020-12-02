Театр Афанасьева хотят достроить в 2022 году — показываем, что сейчас происходит на месте реконструкции

Театр Афанасьева в Новосибирске планируют достроить в 2022 году
В Новосибирске продолжается реконструкция здания кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького. Когда работы завершат, туда переедет городской театр Сергея Афанасьева. В проекте есть лифты и балкон. Строители уже усилили цокольную часть здания, практически закончили каркас будущей сцены и нашли во время работ рельс, которому больше ста лет.
НГС побывал на строительной площадке — посмотрите, что там происходит.
— Там произведено усиление цокольной части всего здания. В подвальной части заменены стены на 60-70%, заливаются новые перекрытия и монтируются бетонные, они уже почти готовы, — рассказал Денис Колмыков, начальник строительного участка ООО «Колмыков».
В ноябре мэрия Новосибирска объявила новый аукцион на реконструкцию здания, его максимальная цена — 350 млн рублей. Результаты станут известны 15 декабря.
— Нам важно было отыграть аукцион без этапов, как единый объект. Есть документация, есть понимание того, что нужно делать, есть объект, подводятся итоги единого конкурса. Окончание строительства — 2022 год. Это глубокая реконструкция фактически, в результате которой будет новое здание, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В конце 2019 года руководитель театра Сергей Афанасьев заявил о своем уходе с поста. Решение он объяснил тем, что актеры вынуждены работать в неподходящих помещениях. Он отозвал свое заявление после того, как власти пообещали выделить средства на реконструкцию здания для НГДТ. Поиск подрядчика объявили в мае этого года.