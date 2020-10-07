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На Оби продают пиратский коттедж за 23 миллиона — там есть даже Джек Воробей (попробуйте отыскать его на фото)

Внутри — тематические интерьеры, караоке-зал, сауна и шесть спален

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Коттедж площадью более 400 квадратов продают за 23 миллиона рублей

Коттедж площадью более 400 квадратов продают за 23 миллиона рублей

В Новосибирске продают пиратский коттедж за 23 миллиона рублей

В Новосибирске выставили на продажу коттедж для проведения свадеб, корпоративов и семейных праздников. За двухэтажный дом, расположенный на улице Васильковой недалеко от Ботанического сада и Бердского залива, просят 23 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте вчера, 6 октября.

— Дом построен в 2009 году (дом и участок в собственности). Материал дома — кирпич. Железобетонные перекрытия. Газовое отопление. Центральный городской водопровод. Автономная канализация (4 выгребные ямы), — говорится в описании.

Дом расположен на участке в 11 соток

Дом расположен на участке в 11 соток

Его построили 11 лет назад

Его построили 11 лет назад

Как сообщает автор объявления, на первом этаже коттеджа расположены основной зал, зал-караоке, кухня, бильярдная, бассейн с сауной, санузел, котельная и подсобное помещение для персонала. На втором этаже — 6 спален и 2 санузла.

Так выглядит основной зал

Так выглядит основной зал

Здесь проводят торжества, праздники и корпоративы компаний

Здесь проводят торжества, праздники и корпоративы компаний

В интерьере зала много декоративных элементов в пиратском стиле — чего только стоит этот корабль на одной из стен

В интерьере зала много декоративных элементов в пиратском стиле — чего только стоит этот корабль на одной из стен

Есть здесь и тематический портрет

Есть здесь и тематический портрет

А это — холл второго этажа. Двери отсюда ведут в спальни

А это — холл второго этажа. Двери отсюда ведут в спальни

Каждая из комнат выполнена в своём стиле

Каждая из комнат выполнена в своём стиле

Вот здесь, например, ничего лишнего. Разве что фотография орла

Вот здесь, например, ничего лишнего. Разве что фотография орла

Бильярдная комната на первом этаже

Бильярдная комната на первом этаже

А тут — бассейн с сауной

А тут — бассейн с сауной

Вчера, 6 октября, мы рассказывали о другом необычном варианте — в элитном коттеджном посёлке выставили на продажу таунхаус с экстравагантными интерьерами. В гостиной есть красный кожаный диван, в спальне — фиолетовый пол, а детские выполнены в ярких оттенках.

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