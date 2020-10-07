На Оби продают пиратский коттедж за 23 миллиона — там есть даже Джек Воробей (попробуйте отыскать его на фото)

В Новосибирске выставили на продажу коттедж для проведения свадеб, корпоративов и семейных праздников. За двухэтажный дом, расположенный на улице Васильковой недалеко от Ботанического сада и Бердского залива, просят 23 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте вчера, 6 октября.



— Дом построен в 2009 году (дом и участок в собственности). Материал дома — кирпич. Железобетонные перекрытия. Газовое отопление. Центральный городской водопровод. Автономная канализация (4 выгребные ямы), — говорится в описании.