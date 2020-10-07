На Оби продают пиратский коттедж за 23 миллиона — там есть даже Джек Воробей (попробуйте отыскать его на фото)

В Новосибирске продают пиратский коттедж за 23 миллиона рублей
В Новосибирске выставили на продажу коттедж для проведения свадеб, корпоративов и семейных праздников. За двухэтажный дом, расположенный на улице Васильковой недалеко от Ботанического сада и Бердского залива, просят 23 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте вчера, 6 октября.
— Дом построен в 2009 году (дом и участок в собственности). Материал дома — кирпич. Железобетонные перекрытия. Газовое отопление. Центральный городской водопровод. Автономная канализация (4 выгребные ямы), — говорится в описании.
Как сообщает автор объявления, на первом этаже коттеджа расположены основной зал, зал-караоке, кухня, бильярдная, бассейн с сауной, санузел, котельная и подсобное помещение для персонала. На втором этаже — 6 спален и 2 санузла.
Вчера, 6 октября, мы рассказывали о другом необычном варианте — в элитном коттеджном посёлке выставили на продажу таунхаус с экстравагантными интерьерами. В гостиной есть красный кожаный диван, в спальне — фиолетовый пол, а детские выполнены в ярких оттенках.