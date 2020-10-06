В Новосибирске продают таунхаус с экстравагантным интерьером (там есть фиолетовый пол). Смотрим фото

Таунхаус с ярким интерьером продают в Новосибирске за 27 миллионов
В Новосибирске выставили на продажу таунхаус в элитном посёлке Кедровый. За трёхуровневое жильё площадью более 200 квадратов просят 27 миллионов рублей. Объявление появилось в базе N1.RU вчера, 5 октября.
Как говорится в объявлении, кроме таунхауса, на территории расположены свой внутренний дворик с зоной барбекю и гараж на две машины.
— На первом этаже расположены входная группа, комната хозяйственного блока, гардеробная, сауна. На втором уровне находится просторная гостиная, объединённая с кухонной и обеденной зонами, кабинет/гостевая комната, гостевой санузел. На третьем уровне расположены три спальни, ванная комната, — сообщается в объявлении.
В конце сентября мы рассказывали о продающемся за 40 миллионов таунхаусе в центре города. В нём есть бассейн и огромная 7-метровая люстра.