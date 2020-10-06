В Новосибирске продают таунхаус с экстравагантным интерьером (там есть фиолетовый пол). Смотрим фото

В Новосибирске выставили на продажу таунхаус в элитном посёлке Кедровый. За трёхуровневое жильё площадью более 200 квадратов просят 27 миллионов рублей. Объявление появилось в базе N1.RU вчера, 5 октября.



Как говорится в объявлении, кроме таунхауса, на территории расположены свой внутренний дворик с зоной барбекю и гараж на две машины.