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В Новосибирске продают таунхаус с экстравагантным интерьером (там есть фиолетовый пол). Смотрим фото

За дом просят 27 миллионов рублей

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Прежние владельцы таунхауса не побоялись ярких сочетаний: для гостиной предпочли сочетание красного, синего, белого и чёрного цветов, а ванные комнаты отделали фиолетовой и голубой плиткой

Прежние владельцы таунхауса не побоялись ярких сочетаний: для гостиной предпочли сочетание красного, синего, белого и чёрного цветов, а ванные комнаты отделали фиолетовой и голубой плиткой

Таунхаус с ярким интерьером продают в Новосибирске за 27 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу таунхаус в элитном посёлке Кедровый. За трёхуровневое жильё площадью более 200 квадратов просят 27 миллионов рублей. Объявление появилось в базе N1.RU вчера, 5 октября.

Как говорится в объявлении, кроме таунхауса, на территории расположены свой внутренний дворик с зоной барбекю и гараж на две машины.

Тот самый внутренний дворик таунхауса

Тот самый внутренний дворик таунхауса

У таунхауса три уровня

У таунхауса три уровня

Один из коридоров

Один из коридоров

— На первом этаже расположены входная группа, комната хозяйственного блока, гардеробная, сауна. На втором уровне находится просторная гостиная, объединённая с кухонной и обеденной зонами, кабинет/гостевая комната, гостевой санузел. На третьем уровне расположены три спальни, ванная комната, — сообщается в объявлении.

Кухонную и обеденную зоны совместили с гостиной

Кухонную и обеденную зоны совместили с гостиной

А ещё здесь есть камин...

А ещё здесь есть камин...

...и много света

...и много света

Один из санузлов

Один из санузлов

А это уже другой санузел, но не менее яркий

А это уже другой санузел, но не менее яркий

А это сауна — в неё можно попасть из ванной комнаты

А это сауна — в неё можно попасть из ванной комнаты

Для спальни владельцы таунхауса предпочли более спокойные тона

Для спальни владельцы таунхауса предпочли более спокойные тона

Та же спальня, но вид с другого ракурса

Та же спальня, но вид с другого ракурса

А вот буйство красок в одной из детских

А вот буйство красок в одной из детских

Вторая детская по яркости ей тоже не уступает

Вторая детская по яркости ей тоже не уступает

В конце сентября мы рассказывали о продающемся за 40 миллионов таунхаусе в центре города. В нём есть бассейн и огромная 7-метровая люстра.

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недвижимостьпродажа квартиртаунхаус
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