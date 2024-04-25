Жить на стройке, семью не привозить: как после теракта в «Крокусе» хотят усложнить жизнь мигрантам

За последний месяц в Москве зарегистрировали почти 5 тысяч дел о нарушении миграции Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Месяц назад в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные боевики ворвались в концертный зал и открыли беспорядочный огонь по всем, кто попадался им на пути. После этого в Москве арестовали 12 человек, так или иначе причастных к теракту. Большинство подсудимых, в том числе и боевики — граждане Таджикистана. И хотя Владимир Путин, обращаясь к россиянам после трагедии, подчеркнул, что у террористов «нет и не может быть национальности», ЧП в «Крокусе» дало старт горячим обсуждениям антимигрантских инициатив.

Рассказываем, как за месяц изменилась миграционная политика в России и к чему это может привести.

Как выяснил MSK1.RU, с 23 марта по 22 апреля районные суды Москвы зарегистрировали 4920 дел из-за нарушения правил въезда в Россию или режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП). В большинстве случаев мигрантам назначили штрафы с последующим выдворением.



Будут катать пальцы и подписывать «соглашение о лояльности»

В МВД предложили сразу несколько инициатив. Первым делом — сократить срок пребывания иностранцев в России с полугода до трех месяцев. Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Николай Курдюмов в беседе с MSK1.RU рассказал, что этот законопроект обсуждается уже три года и направлен на то, чтобы пресечь пребывание в России нелегальных мигрантов.

— То есть раньше они могли 90 дней находиться здесь, не оформляя документы, поработать, уехать. И если их не застукали, то через полгода вернуться, опять ничего не оформляя. Опять теневым образом работать. Теперь же им придется оформлять документы. Но иностранцы всё еще смогут приезжать как туристы или в гости к родственникам, — отметил Курдюмов.

Собирать биометрию у мигрантов будут при въезде в Россию и покупке сим-карт Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Согласно еще одной инициативе МВД, при въезде иностранцы должны будут сдавать биометрию, чтобы создать цифровой профиль. Это необходимо для эффективного выявления правонарушителей.



— К сожалению, многие иностранные граждане, которые нарушают российские законы, меняют фамилии, получают новые документы и въезжают в страну под другим именем. А биометрия поможет их выявить, — рассказал MSK1.RU Курдюмов. — Задача заключается в расширении этой практики, чтобы можно было быстро отличать тех, кто едет организованно работать, и тех, кто уже что-то нарушил.



Кроме того, в МВД хотят, чтобы иностранцы при въезде в Россию подписывали «соглашение о лояльности». Заверяя его, они получат официальное разрешение на въезд, а взамен дадут согласие на ограничение своих прав. В частности, им запрещено будет «дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ».



За нарушение любого из пунктов — выдворение во внесудебном порядке. Всё это входит в новый законопроект, который 29 марта МВД внесло в правительство. Кроме того, МВД предлагает усилить контроль и за предпринимателями, которые нанимают мигрантов.

Сдавать отпечатки для покупки сим-карт

Чтобы купить сим-карту в России, мигрантам может потребоваться регистрация на «Госуслугах» с использованием биометрии. Мобильные операторы же будут прописывать в договорах уникальный код устройства, который позволит идентифицировать конкретный телефон. Как писали «Ведомости», такой законопроект разработали Минцифры. Его направили в МВД, ФСБ, Роскомнадзор, МИД, ФАС и Минэкономразвития.

Жить на стройке, семью не привозить

Власти Подмосковья тоже внесли свою лепту в вопрос миграционного контроля и предложили селить иностранцев «непосредственно на закрытых территориях» вне жилых кварталов.

— Размещение членов семей работников в таком жилье не предусматривается, — говорится в ответе вице-губернатора Московской области Романа Каратаева на запрос депутата Госдумы Михаила Матвеева.

Вице-губернатор отмечает, что это поможет «устранению социального напряжения и предотвращению возникновения бытовых конфликтов между мигрантами и местным населением». Также Каратаев предлагает, чтобы мигранты уезжали из России после завершения строительства объекта. Такие меры, по мнению чиновников, помогут установить контроль над трудовыми мигрантами, предотвратить возможные конфликты и решить проблему нелегальных хостелов.

Источник: Михаил Матвеев коммент / T.me











Источник: Михаил Матвеев коммент / T.me











Закрыть лазейку для упрощенного ВНЖ

О некоторых лазейках для незаконной миграции ранее рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, одна из них — фиктивные браки.



— Есть фирмы, которые оказывают такие услуги за деньги. Необходимо это пресечь, — заявил Володин.

В целях пресечения в Госдуме решили не оформлять иностранцам вид на жительство в упрощенном порядке, если они женаты меньше двух лет. Законопроект прошел первое чтение.

— Кроме того, поправки направлены на борьбу со случаями оформления фиктивных документов об усыновлении детей иностранцами с целью получения разрешения на пребывание в России, — сказал Вячеслав Володин.

Договоры только на два года

Минтруд разработал законопроект, по которому предприниматели смогут заключать трудовые договоры с мигрантами только на два года. По мнению ведомства, этого достаточно, чтобы завершить проекты, для которых нанимали сотрудников из-за рубежа. По окончании этого срока мигранты должны будут уехать из России. А если кто-то захочет продлить контракт, фирма сможет вновь его взять на работу через целевой набор. Этим будет заниматься отдельная компания.

Кроме того, как пишут «Известия», заключать договор мигранты смогут только с одной компанией.

Изменят правила экзаменов

С 1 мая экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства для иностранцев смогут проводить только государственные вузы (всего их 12) и одна организация правительства Москвы. Также Рособрнадзор допустил, что для мигрантов могут ввести устную часть в экзамене по русскому языку.

Стали задерживать даже на кладбищах

Миграционный юрист Валентина Чупик отметила, что все эти нововведения не приведут к оттоку мигрантов из России. По ее мнению, часть из них продолжит работать нелегально и расширится черный рынок труда.



— Сейчас мигранты совершают меньше 2% преступлений в России, составляя 10,5% населения. То есть в среднем в пять раз реже, чем россияне, — говорит Чупик.

По ее словам, за последний месяц мигрантов не стали чаще задерживать. Пик наблюдался с 23 по 31 марта.

— С ночи с 23 на 24 марта мы начали получать тысячи обращений от мигрантов, которые заявляли, что на них буквально нападали силовики. Это происходило в мечетях, общежитиях, на стройках, складах, торговых центрах, других местах работы и даже на кладбищах. Также они говорили, что к ним применяли силу, — рассказала миграционный юрист.

По словам Чупик, с 23 марта по 22 апреля она получила больше шести тысяч обращений о задержании 19 тысяч человек.

— Также поступило 792 сообщения о незаконных выдворениях, большую часть из них мы обжаловали, но 176 человек отказались подавать апелляцию и предпочли уехать из России, — заявила Чупик.

Миграционный юрист также рассказала, что за это время ей с коллегами поступали сообщения о нападении на мигрантов из-за их национальности. По ее словам, пострадавшими были женщины, гражданки Кыргызстана.

— Нападения ограничивались побоями и оскорблениями, вреда здоровью потерпевших не причинили, — отметила Чупик.