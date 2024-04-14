Иран атаковал Израиль. Что известно на данный момент

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Иран начал атаку на Израиль и выпустил десятки беспилотников-камикадзе. Об этом 13 апреля в ходе специального заявления сообщил глава пресс-службы ЦАХАЛа Даниэль Хагари, передает израильский журналист Марк Котляровский в своем телеграм-канале.



БПЛА, по оценке Центрального командования вооруженных сил Израиля, достигнут территории страны между 5 и 7 часами утра воскресенья, 14 апреля. Хагари добавил, что нет данных о том, готов ли Иран применить баллистические ракеты, однако применить их готов ЦАХАЛ. Также иранские СМИ сообщили о запуске второй волны беспилотников.

Русскоязычный телеканал «Канал 9 Израиль» сообщил, что БПЛА будут лететь до Израиля около 7 часов.

Менее чем за час до известий о начале атаки появилась информация, что Израиль привел в полную боеготовность системы обороны и нападения Военно-воздушных сил страны, пишут РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Арабский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» передал, что до особого распоряжения властей закрыто воздушное пространство Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова как к обороне, так и к нападению в случае иранской атаки.

Аэропорт Бен-Гуриона будет закрыт в ночь на 14 апреля в течение трех часов, а воздушное пространство над Израилем — с 00:30 до 07:00 часов. Также о закрытии воздушного пространства из-за ожидаемого нападения заявила Иордания.

В Вашингтон, прервав отдых, вернулся Джозеф Байден. Президент США проводит экстренное совещание из-за ситуации на Ближнем Востоке.