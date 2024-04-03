Татарстан — самая дальняя точка. Карта регионов, которые пытались атаковать дроны

Последняя атака дронов в стране произошла утром 2 апреля в Татарстане Источник: предоставлено читателями 116.RU











Утром 2 апреля беспилотники впервые атаковали Татарстан. Три дрона были направлены на города Нижнекамск и Елабуга. Как итог: 14 пострадавших, в числе которых несовершеннолетние, и разрушения. Таким образом, Татарстан стал самой крайней точкой в России, куда смогли долететь беспилотники, преодолев около 1,5 тысячи километров.

Смотрим карту регионов от 116.RU, которые пытались атаковать дроны. Где-то они были вовремя уничтожены, где-то успели причинить ущерб.

Так выглядит сама карта:

Источник: Мария Романова / 116.RU











А теперь разберем чуть подробнее каждый из регионов.

Татарстан

Ранним утром 2 апреля дроны атаковали два города, расположенные в 210 километрах от Казани. В Нижнекамске целью беспилотника был нефтеперерабатывающий завод «Танеко». Как сказал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, службы сработали оперативно, дрон сбили.

— Сработала система безопасности. Пострадавших и серьезных разрушений нет. Технологический процесс предприятия не нарушен, — сообщил Муллин.



Еще два дрона были направлены на особую экономическую зону «Алабуга». Она расположена менее чем в 10 километрах от города Елабуга. Здесь работают больше 30 заводов в разной отрасли. Самый известный из них — завод по производству премиальных отечественных автомобилей «Аурус». Территория ОЭЗ занимает 40 тысяч квадратов.

Территория «Алабуги» закрытая. Здесь же расположен учебный центр «Алабуга Политех». Суть его в том, что студентов, поступивших сюда после 9-го или 11-го класса, сразу параллельно трудоустраивают на местные предприятия. Живут подростки здесь же, на территории ОЭЗ. Для них построены специальные хостелы и с недавних пор есть целый ЖК.

Именно «Алабуга Политех» сильнее всего пострадала от атаки беспилотников. Дроны упали на хостелы.

Как выглядели студенческие общежития до и после нападения:



В результате атаки на Татарстан пострадали 14 человек. Все они — студенты «Алабуга Политеха», среди которых есть несовершеннолетние.

Республика Адыгея

О том, что беспилотники пытались атаковать Адыгею, сообщалось всего лишь раз — 28 февраля 2023 года. Тогда системы РЭБ подавили сигнал «неустановленного летательного аппарата» над поселком под Майкопом. Устройство упало на ферму, никто не пострадал.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Впервые дрон перехватили на территории Ленобласти 18 января 2024 года. Об этом отчитались в Минобороны. Тогда же губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сказал, что пострадавших нет. Чуть позже совладелец Петербургского нефтяного терминала (АО «ПНТ») Михаил Скигин назвал терминал целью атаки.

Самая серьезная атака на Петербург произошла 2 марта. После 7 часов утра прогремел взрыв в историческом районе Ручьи. По словам местных жителей, их утро началось с грохота. Дом № 161 на Пискаревском проспекте получил серьезные повреждения.

Основной удар пришелся на квартиру, в которой проживала пожилая женщина. Еще в прошлом году петербурженка скончалась, так и не успев приватизировать жилье. Газ в этой квартире также был отключен.

Наши коллеги из «Фонтанки» тогда пообщалась с жильцами пострадавших домов. «От хлопка у меня окно на кухне автоматически открылось, и меня — волной со стула», — поделилась одна из жительниц соседнего, 159-го дома.



Жертв не было. Повреждения получили около 250 квартир.

Последние сообщения об атаке дронов на культурную столицу были 13 марта. В Минобороны тогда сообщили: в общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 58 беспилотников за ночь. В Ленинградской области — один.

Крым

Из-за своего положения Крым не раз становился мишенью для беспилотников, причем они туда прилетают десятками за раз. В отличие от многих регионов полуостров подвергается атаке еще с 2022-го. Так, 17 ноября в районе подстанции «Кафа», которая питает значительную часть Крыма, сбили беспилотник. Одна из недавних атак произошла в этом марте. В ночь на 3 марта над регионом сбили 38 летательных машин. Ради этого перекрывали Крымский мост.



Калужская область

Последняя атака беспилотников на область была 17 марта этого года. Тогда три дрона сбили системой ПВО. Как сообщал губернатор области Владислав Шапша, разрушений инфраструктуры и жертв не было.

15 марта над предприятием в Калужской области взорвался беспилотник, еще два упали на территорию предприятия. Серьезных повреждений не было.

Самарская область

За одну мартовскую неделю беспилотники дважды атаковали Самарскую область. Сначала — 16 марта, то есть во время президентских выборов. Утром дроны заметили сразу на двух нефтеперерабатывающих заводах — в Новокуйбышевске и Сызрани. Власти скупо комментировали случившееся. По словам губернатора, в Новокуйбышевске попытку атаковать НПЗ пресекли, но при этом произошло «возгорание установки по переработке нефтепродуктов».

Горожане, с которыми пообщались наши коллеги из 63.RU, в основном узнали о ЧП из интернета. Сызрани досталось больше, чем Новокуйбышевску. Жители района, которые ближе всего живут к Сызранскому НПЗ, проснулись от гула и увидели дым со стороны завода. На выездах из города стояли посты ДПС, которые не выпускали никого без досмотра. Но в центре города всё выглядело так, как будто ничего и не было. Ни в Новокуйбышевске, ни в Сызрани не стали отменять массовые мероприятия.



Ровно через неделю беспилотники атаковали Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ. На первом — дрон достиг цели, загорелась колонна первичной переработки нефти. Во втором случае БПЛА уничтожили до того, как они смогли что-то разрушить.



ЛНР и ДНР

В Луганскую и Донецкую народные республики беспилотники прилетали и до начала СВО. А вот недавний случай: 18 марта этого года, во время президентских выборов, ДНР подавила более 180 беспилотников. За день до этого, тоже во время голосования, дроны прилетели в город Ровеньки ЛНР, где находится нефтебаза. Людей эвакуировали, но осколки повредили 8 частных домов.



Липецкая область

В Липецкой области первый беспилотник сбили 17 декабря 2023 года. Тогда БПЛА атаковали сразу несколько регионов, до области добрался только один из 30. В феврале этого года из-за сбитого беспилотника начался пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. Или, как заявили на самом заводе, «произошел хлопок». Последняя на данный момент атака произошла в тот же день, когда в Татарстан прилетели дроны — 2 апреля. В регионе ввели режим воздушной опасности, машину сбили. Обошлось без жертв.



Волгоградская область

В ночь со 2 на 3 февраля этого года прилетело по нефтеперерабатывающему заводу «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в Волгограде. Нефтепродукты вылились из резервуара, начался сильный пожар. Первые сообщения о ЧП начали приходить в 05:30 утра, однако власти молчали около двух часов. Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров все-таки заявил: силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников. Примерно в то же время пожар потушили. НПЗ находится в промзоне, которая отделена от основной части города каналом. Так что жертв и пострадавших не было.



Атака повторилась в ночь с 7 на 8 марта. Утром ПВО сбило 11 беспилотников над Волгоградской областью.



Нижегородская область

Впервые беспилотник добрался до Нижегородской области 1 февраля, и с тех пор регион пережил 4 атаки. Первый дрон самолетного типа летел очень низко, в 50 метрах от земли, чтобы его не заметили системы ПВО. Точно неизвестно, что было целью нападавших, БПЛА сбили в лесу Кстовского района.

Чуть больше, чем через неделю неудачу потерпел еще один беспилотник: его обезвредили ночью над промзоной в Дзержинске. В ночь на 1 марта мишенью снова стал этот город: там перехватили 3 беспилотника. Утром 12 марта дрон со взрывчаткой атаковал нефтезавод «Лукойл» в Кстовском районе.

Загорелась одна из нефтеперерабатывающих установок. Дым был виден даже в самом Нижнем Новгороде.



Брянская область

В ночь на 23 марта этого года средства ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью. Дроны перехватили в Климовским и Выгоничским районах. Пострадавших и разрушений не было.



Ранее губернатор Брянской области сообщал, что ВСУ обстреляли поселок Красный Бор. Пострадавших там не было, частично были повреждены несколько неисправных автомобилей и было нарушено энергоснабжение.



13 марта этого года были сбиты 8 беспилотников над Брянской областью.



Новгородская область

10 марта этого года беспилотник самолетного типа был сбит в Новгородской области. Жертв, пострадавших и разрушений не было.



19 августа 2023 года утром в аэродроме Новгородской области была атака беспилотников кратерного типа. В результате атаки загорелась стоянка самолетов, один из них получил повреждения, сообщили в Минобороны.

Саратовская область

На Саратовскую область за полтора года беспилотники нападали минимум 8 раз — столько насчитали наши коллеги из 164.RU. В декабре 2022-го из-за этого даже погибли военные: украинский беспилотник сбили возле аэродрома в Энгельсе, обломки убили трех человек. Первая атака на регион была 5 декабря.

В конце марта дроны были замечены в регионе дважды. На нефтеперерабатывающем заводе Саратова 25 марта начался пожар из-за сбитого беспилотника, который повредил операторную. Огонь охватил всего 10 кв. метров. Тогда никто не пострадал. Через несколько дней, 31 марта, жители Красноармейска проснулись от грохота: в поле на окраине упал еще один дрон. Опять же: неизвестно, что было целью машины, но рядом расположена нефтеналивная станция Красноармейская.

Источник: 164.RU











Воронежская область

Впервые беспилотник показался в регионе 2 января 2023 года. В правительстве сообщили, что беспилотник сбили на подлете к Воронежу. Жертв и разрушений на земле не было.

А ночь на 16 января 2024-го выдалась бессонной. Горожане слышали взрывы и гудящий звук, в небе были видны яркие вспышки. Силы ПВО сбили беспилотник, его осколки попали в три многоэтажки. Задело 35 квартир. Одна из них загорелась, в других выбило окна. Пострадала 11-летняя девочка.



12–13 марта Воронеж пережил еще одну мощную атаку. За сутки над регионом уничтожили больше 40 воздушных целей. Обломки БПЛА упали на Юго-Западный рынок. Базар оцепили, один день он не работал. Некоторые продавцы получили миллионные ущербы. У кого-то расшатало крышу, у других разбились окна, люстры, чайники. Школы перевели на дистанционное обучение. В пяти районах Воронежской области отменили масленичные гулянья.

Атака повторилась ночью 19 марта. На этот раз не уцелели окна домов и садика. Также пострадали мойка, автосервис и два десятка машин. Охранника автосервиса откинуло взрывной волной. Ближе к полудню воронежцы вышли во дворы, чтобы убрать разбившиеся стекла.



Псковская область

30 августа прошлого года Псковский аэропорт был атакован дронами. По данным ТАСС, четыре самолета Ил-76 получили повреждения. На территории аэропорта был пожар, но его локализовали. Пострадавших и погибших не было.



В конце мая прошлого года также была атака дронов на Псковскую область. Тогда два беспилотника ударили по нефтепроводу в Невельском районе. Пострадавших не было, лишь административное здание получило повреждения.



Ярославская область

В Ярославской области беспилотник попытался атаковать «Славнефть-ЯНОС» — одно из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки. Впервые до региона дрон сделал попытку добраться около 7 утра 29 января. Системой радиоэлектронной борьбы его сбили, до пожара дело не дошло.

17 марта в регион прилетели сразу 4 аппарата. Обошлось без пострадавших и каких-либо повреждений. Следующая атака на регион повторилась 31 марта. В области отразили атаку трех БПЛА самолетного типа. Тогда тоже никто не пострадал.

Краснодарский край

Ночью 17 марта 17 беспилотники атаковали Славянский район Кубани. Там начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Тогда один человек погиб. Власти Кубани назвали возможной причиной смерти сердечный приступ.

Ростовская область

Одно из первых сообщений об атаке дронов в регионе датировано 23 мая 2022 года.

Ну а в последний раз беспилотники атаковали Ростовскую область в ночь на 25 марта. На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошел пожар. Как сообщил губернатор, из эксплуатации пришлось вывести два энергоблока электростанции. Позже Минобороны заявило, что над Ростовской областью было перехвачено 11 украинских беспилотников.

Взрывы и пожар на Новочеркасской ГРЭС напугали жителей соседнего поселка Донского. Почти всю ночь люди наблюдали за заревом, а те, у кого нервы были на пределе, начали покидать свои дома и уезжать в безопасные места.



Днем грохот прокатился и над Ростовом. Громкие звуки услышали почти все жители разных районов. Губернатор подтвердил, что сработала система ПВО: ракеты сбиты в небе «между Новочеркасском и Батайском». По словам очевидца, ракета летела в сторону Новочеркасской ГРЭС, пострадавшей от ночного пожара. Сотрудники услышали тревогу, и позже им сообщили о сбитых ракетах.



За три месяца военные сообщили о 61 беспилотнике и трех украинских ракетах, которые запустили по целям в Ростовской области.



Источник: Мария Романова / 161.RU











Вологодская область

7 марта 2024 года, около 05:45 утра, на предприятии «Северсталь» в Череповце Вологодской области, на втором по величине сталелитейном комбинате в стране, беспилотник попал в район доменной печи. Предприятие продолжило работать в штатном режиме, печь осталась цела, никто не пострадал. Минобороны ранее не сообщало об атаках дронов на Вологодскую область.



Тверская область

В ночь с 26 на 27 мая 2023 года у деревни Ерохино Андреапольского округа Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию. Первый беспилотный летательный аппарат залетел в 03:15. Он врезался в здание маслоцеха, произошел взрыв — в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй беспилотник прилетел через полчаса — он упал на землю и взорвался. В результате происшествия никто не пострадал.



26 ноября 2023 года в Торжокском районе Тверской области был обезврежен очередной беспилотник. Его засекли над территорией Торжокского ЛПУМГ — местного подразделения линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не было. Беспилотник лежал в двух метрах от газовой трубы, не долетев до ближайшего здания около 300 метров. На дроне-камикадзе серого цвета был обнаружен пластид массой два килограмма, который был безопасно уничтожен саперами.



Смоленская область



Дроны впервые атаковали территорию Смоленской области 2 июня 2023 года. В районе трех часов ночи беспилотники дальнего радиуса прилетели в деревни Пересна Починковского района и Дивасы Смоленского района. Жертв и пострадавших, как и критических повреждений и пожаров не было.



21 января 2024 года, в 23:50, средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа над Смоленской областью. Чуть позже, в 01:30, были уничтожены еще 3 дрона. Губернатор Василий Анохин уточнил, что никто не пострадал.



Москва и Подмосковье

Первые сообщения о беспилотниках рядом со столицей появились в феврале 2023 года. Тогда беспилотник рухнул в Коломенском районе недалеко от Воскресенска (Подмосковье). Жертв и разрушений на земле не было.

Но самая громкая атака произошла в ночь на 3 мая 2023-го. Тогда Сенатскую башню Кремля атаковали два беспилотника. На кадрах, которые публиковались в Сети, было видно, как после пролета дрона на крыше одного из зданий прогремел взрыв и она загорелась.

Источник: Совбез

Первая массовая атака беспилотников на столицу произошла 30 мая — тогда в Минобороны сообщали об использовании сразу восьми БПЛА. Осколки летательных аппаратов нашли на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте и на улице Атласова. Кроме того, дроны упали на несколько поселений в Подмосковье.



Еще одна громкая атака произошла в Москве в ночь на 30 июля — дрон ударил в высотку «Москва-Сити». Беспилотник сбили средствами РЭБ, он врезался в башню IQ Квартал. В ней расположены офисы нескольких крупных министерств и ведомств РФ. По словам очевидцев, взрыв был таким громким, что его услышали даже в Лужниках.

Последние сообщения о беспилотниках около столицы были 17 марта 2024-го. Тогда в Подмосковье сбили несколько беспилотников. Были введены ограничения в работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

Орловская область

Первая атака беспилотников на Орловскую область была 16 ноября 2022 года. Около четырех часов утра беспилотник подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь. Пострадавших не было.

12 марта 2024 года в районе трех утра беспилотники атаковали топливно-энергетический комплекс. В результате падения один из резервуаров нефтехранилища. Пожар тушили 60 человек, «четыре высотных механизма» и пожарный поезд. Пострадавших не было.

Рязанская область

5 декабря 2022 года Минобороны сообщило о попытке удара беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области. Дроны были сбиты системой ПВО. В результате взрывов от падения обломков трое военнослужащих погибли, четверо получили ранения.

В ночь на 30 августа 2023 года беспилотники атаковали несколько регионов, Рязанскую область в том числе. Разрушений и пострадавших не было.

Белгородская область

Чаще всего дроны направляют на Белгородскую область. Буквально на днях мы публиковали репортаж из Белгорода, где ежедневные обстрелы и гибель людей стали обыденностью.

Местные говорят: те, кто ни разу не был под обстрелом, никогда не поймут, что это такое. Особенно если через пару дней вернешься домой, где не стреляют. Когда белгородцы выходят из дома — берут с собой аптечку. Или хотя бы как минимум медицинский жгут.

Одно из последних нападений на Белгород произошло 22 марта. В результате воздушной атаки в многоквартирном доме обрушились три балкона. В одной из квартир в этот момент находилась супружеская пара. Мужчина от полученных ран скончался на месте. Женщину доставили в больницу черепно-мозговой травмой.

Из-за ежедневных усиленных обстрелов Белгородской области из региона вывезут около 9 тысяч детей. Их отправят в детские лагеря и на базы отдыха в разные уголки России, где они смогут провести от трех недель.



Тульская область

2 марта 2023 года в Тульской области нашли воронки от взрывов из-за падения беспилотников. Пострадавших нет.



Было еще несколько сообщений о попытках и атаках дронов на территории Тульской области. 26 ноября 2023 года в Туле сбили два беспилотника, один из них врезался в жилой дом. Один человек пострадал.



Последнее упоминание о беспилотниках в регионе было 7 марта 2024 года. Ночью системы ПВО сбили два дрона. Пострадавших нет.



Курская область